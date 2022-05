Legendy ze Silicon Valley otevírají obří kryptofond. České Rockaway do něj přispěje půl miliardy

Hodnota bitcoinu je na nejnižší úrovni za poslední rok a půl a kryptosvět se vzpamatovává z obřího krachu projektu Terra, který vymazal desítky miliard dolarů. Ani ponurá nálada na trzích však nezastavila legendární investory ze Silicon Valley, aby otevřeli další velký fond na investice do kryptoprojektů. Řeč je o Andreessen Horowitz, sumě přesahující 100 miliard korun a co je z tuzemského pohledu nejzajímavější – podílejí se na tom i Češi. Mezi investorskou smetánku se totiž dostala skupina Rockaway Jakuba Havrlanta.

Začněme fakty. Kalifornský fond Andreessen Horowitz, známý také pod zkratkou a16z, patří mezi průkopníky venture kapitálové investování. Historicky podpořil společnosti jako Airbnb, Facebook, Slack či Instagram a v poslední době se vedle startupů stále více zaměřuje také na projekty působící v kryptu a blockchainu. Nyní oznámil otevření už čtvrtého kryptofondu, tentokrát o velikosti 4,5 miliardy dolarů, a mezi partnery, které mu poslali peníze, jsou i Češi.

„Je to pro nás velká věc a je skvělé, že můžeme být součástí tak významného fondu, jako je Andreessen Horowitz. Velmi si vážíme toho, že jsme byli osloveni napřímo,“ říká pro CzechCrunch Viktor Fischer, který je hlavní tváří Rockaway Blockchain Fundu. Ten vznikl v zázemí skupiny Rockaway Jakuba Havrlanta a v kryptosvětě si díky svým aktivitám a úspěšným investicím rychle vybudoval renomé. To mu nakonec vyneslo příležitost přispět i do nejnovějšího fondu a16z, do kterého společně se skupinou Rockaway posílá 25 milionů dolarů, tedy zhruba 575 milionů korun.

Foto: Rockaway Viktor Fischer, šéf Rockaway Blockchain Fund

Andreessen Horowitz přijímá nové investory jen velmi zřídka. Ve svých fondech se obvykle spoléhá na stávající partnery, s nimiž dlouhodobě spolupracuje. O připojení se k jeho aktivitám je přitom tradičně velký zájem. Investiční fond, který v roce 2009 založili Marc Andreessen and Ben Horowitz, patří totiž mezi nejúspěšnější na trhu, a tak se na jeho úspěších chtějí podílet i další investoři. Jen pro kryptoprojekty už a16z v rámci čtyř fondů vybral 7,6 miliardy dolarů (175 miliard korun) a celkově napříč svými fondy spravuje aktiva přesahující 28 miliard dolarů (přes 640 miliard korun).

„Je to důkaz, že naše know-how v oblasti digitálních aktiv a vývoje web3 je na globální úrovni,“ doplňuje Viktor Fischer. Málokterý fond podle něj provozuje vlastní validátory, organizuje developerské komunitní eventy, audituje chytré kontrakty běžící na blockchainu nebo poskytuje likviditu prostřednictvím yield fondu. To jsou všechno aktivity, které postupně pod hlavičkou Rockaway Blockchain Fundu (RBF) rozjeli a kterými zaujaly i právě kolegy z Andreessen Horowitz.

Viktor Fischer už v našem loňském podcastu popisoval, že investiční strategie Rockaway Blockchain Fundu se dělí na dvě hlavní větve – investice do samotných projektů a také do jiných fondů, díky kterým se může dostat k dalším zajímavým firmám. Pro svůj první fond vybralo RBF celkem 120 milionů dolarů (2,8 miliardy korun) a investovalo do startupů jako Solana, Uniswap, Vega, Bitcoin Suisse či 1Inch a také do fondů jako Multicoin Capital, Polychain nebo Galaxy Interactive.

Jako zdaleka nejúspěšnější trefa se ukázal projekt Terra, u něhož si Rockaway Blockchain Fund dokázal včas vyhodnotit značná rizika a svou pozici opustil pár měsíců předtím, než došlo k velkému krachu tokenu Luna a na něm navázaném stablecoinu USDT. Výsledkem pro RBF bylo závratné zhodnocení přesahující 18 tisíc procent a zisk v desítkách milionů dolarů. Dalším střípkem do investiční mozaiky je teď pro Viktora Fischera a spol. zmíněný Andreessen Horowitz, nicméně nejde pouze o aktivitu RBF, ale celé skupiny Rockaway Capital, která je sama v RBF investorem. Podrobnosti o investici však její zástupci neprozradili.