U Petřína je na prodej stoletá vila. Zachovala si původní ráz a má nepřehlédnutelné dveře
V jedné slepé ulici na pražských Hřebenkách stojí historická kamenná vila z roku 1914. Na první pohled zaujmou její červené vchodové dveře, uvnitř pak atmosféra původního rodinného sídla, která se tu drží více než sto let. Teď je dům k mání za necelých 54 milionů korun.
Budova prošla v roce 2015 rekonstrukcí, která zachovala její původní ráz. Nabízí 317 metrů čtverečních užitné plochy ve třech podlažích a suterénu. Dispozice 6+kk zahrnuje pět pokojů, hlavní obytný prostor s kuchyní a jídelnou, koupelnu, pracovnu i dostatek úložných prostorů.
K domu patří pozemek o velikosti 546 metrů čtverečních se zahradou a vzrostlými stromy. Poblíž je Ladronka, Petřín i Smíchov, přesto jde o klidnou rezidenční lokalitu. V nabídce realitky s luxusním bydlením Sotheby’s International Realty je samostatná část dvojvily, která zůstává od roku 1947 v péči jedné rodiny.