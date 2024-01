Uber jako oficiální taxislužba pražského letiště funguje. Lidé ho volají více, roste také konkurence

Uložit 0

Koncem září loňského roku se po dlouhých peripetiích stal oficiální taxislužbou Letiště Václava Havla americký Uber. Na předních parkovacích místech přímo u terminálů a v dalších prospektech nahradil původní hráče v podobě Taxi Praha a Fix. Jednou z nových výhod pro cestující bylo například to, že budou dopředu znát pevnou cenu své jízdy, ať už si objednají přes mobilní aplikaci nebo v kiosku na letišti. Pražské letiště teď pro CzechCrunch poskytlo první nasbíraná data za úvodní čtyři měsíce spolupráce, kterou si velmi pochvaluje. Jen za listopad a prosinec měla společnost Uber odbavit o 98 procent jízd více než předchozí provozovatel ve stejném období.

„Celková konverze jízd na tisíc cestujících narostla o 48 procent. Zjednodušeně řečeno se jedná o to, kolik z tisícovky cestujících procházejících letištěm využije taxislužbu. Uber je vysoce efektivní. Jeho poměr jízd ve sledovaném období byl 65 procent vyzvednutí na letišti a 35 procent dovoz cestujících na letiště. V minulosti byl tento poměr 90 procent ku 10 procentům. Taxislužba na letišti se díky tomu stává šetrnější k životnímu prostředí, jelikož pro provoz je tím pádem potřeba méně vozů,“ uvádí Klára Divíšková, tisková mluvčí Letiště Praha.

Jako nového poskytovatele taxislužby letiště vybralo Uber v rámci koncesního řízení, které se konalo už koncem roku 2022, ale kvůli průtahům ze strany původních provozovatelů nakonec došlo k oficiálnímu startu Uberu až loni na podzim. Mezi nejzásadnějšími parametry mělo Letiště Praha v rámci koncesního řízení to, aby cestující dopředu věděli konečnou cenu jízdy, která nesmí být překročena ani v případě, že dojde ke změně trasy nebo čekání v koloně. Vyhláška magistrátu pak stanovuje maximální cenu: 36 korun za kilometr a 60 korun nástupní sazba.

Právě to Uber při svých jízdách garantuje a tisková mluvčí Letiště Praha potvrzuje, že neeviduje žádný případ předražené jízdy. „Naopak všechny dosavadní kontroly potvrzují, že je nařízení o maximálních cenách dodržováno, což bylo jedním z pilířů nového modelu taxislužby na Letišti Václava Havla Praha,“ doplňuje Divíšková. Uber zároveň musí zajišťovat dopravní obslužnost letiště v režimu 24 hodin denně a vozy, které směřují na letiště nebo opačnou trasou, musí být maximálně pět let staré a převážně vyšší střední třídy.

Foto: Uber Štěpán Šindelář, manažer Uberu pro Českou republiku

Firma se také zavázala ke vzrůstajícímu počtu elektromobilů. Aktuálně jich má mít v letištní flotile zhruba sto a podle prvních zveřejněných dat je každá desátá jízda poskytována vozidlem s elektrickým nebo hybridním pohonem. Řidiči musí hovořit česky a mít alespoň základní znalost angličtiny včetně reprezentativního oblečení.

„Velmi nás těší, že se hned po prvních měsících od spuštění služby Uber Airport můžeme pochlubit takto pozitivními čísly. Od prvního dne jsem s letištěm v prakticky každodenním kontaktu a řešíme, jak službu dále posouvat, aby byla pro pasažéry z letiště i na letiště maximálně uživatelsky přívětivá. Osobně mám velkou radost, jak moc letišti na úrovni služby záleží,“ komentuje výsledky prvních měsíců provozu Štěpán Šindelář, manažer Uberu pro Českou republiku.

Letiště má prý zatím v evidenci pouze dvacet stížností, z nichž se většina měla týkat problémů s přepravními kapacitami na začátku fungování, neochotou si pro čerpání jízdy stahovat aplikaci nebo se registrovat. Objednat si Uber je možné tradičně v mobilní aplikaci či prostřednictvím kiosků v příletových halách na obou terminálech. Informace o cestě a svém taxíku zákazník dostane do e-mailu či formou SMS.

Do Prahy zároveň Uber přinesl možnost, kterou si již otestoval na jiných letištích, kde působí. Spárovat jízdu s konkrétním vozem jde pomocí PIN kódu, díky kterému bude moci cestující využít první vůz stojící v řadě. To má podle přepravní společnosti snížit čekací dobu v průměru o 50 procent. Vzhledem ke zvýšenému zájmu o službu ze strany cestujících navíc Uber podle dat letiště nabízí o pětinu více řidičů než předchozí provozovatel.

Ani změna oficiálního poskytovatele taxislužby ale nezamezuje jiným společnostem, aby na letiště či z letiště vozili cestující. Mezi největší konkurenty Uberu patří v Česku dlouhodobě společnost Bolt se svou podobně fungující aplikací a také ta si výsledky v posledních měsících pochvaluje.

„Rok 2023 byl pro Bolt dalším rekordním rokem, kdy se nám podařilo růst v počtu dokončených jízd o desítky procent v porovnání s rokem 2022. Podobný trend jsme zaznamenali i u jízd z/na Letiště Václava Havla. Vidíme, že turismus je opět v plném proudu a kopíruje trend minulých let,“ říká pro CzechCrunch Soňa Stloukalová, country manažerka Bolt pro Česko a Slovensko.

Z dat Boltu vyplývá, že se zlepšujícím se počasím tradičně roste i počet jízd, což prý kulminuje v období srpna a září. K poklesu pak dochází v říjnu a listopadu, zatímco prosinec je opět období, kdy lidé více cestují, a tak i Boltu se zvyšuje poptávka, včetně cest na letiště. „Pro cestující i partnerské řidiče vidíme, že jsme stále číslo jedna. Platí to i pro jizdy z/na letiště, a to i po změně oficiálního taxi poskytovatele. Není divu – Bolt si z letiště lze objednat i o dvacet až čtyřicet procent levněji než oficiálního taxi poskytovatele a nikdy se nestane, že by cestující museli dlouho čekat,“ doplňuje Soňa Stloukalová.