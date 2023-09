Čekání je u konce. Na pražském letišti nově zajišťuje taxislužbu Uber, cenu řekne předem

Cestující, kteří budou chtít z Letiště Václava Havla odjet taxíkem, budou pravděpodobně nejčastěji využívat společnost Uber. Ta je ode dneška oficiální taxislužbou pražského letiště, na kterém nahrazuje původní hráče Taxi Praha a Fix. To znamená, že řidiči Uberu dostanou možnost parkovat na předních místech přímo u terminálů, doporučovat je budou i v kioscích letiště, pokud zákazník nemá mobilní aplikaci, a pro cestující bude výhodou, že budou znát předem pevnou cenu jízdy. Uber si tuto pozici zajistil vítězstvím v koncesním řízení, které se konalo koncem loňského roku.

Původně měl začít Uber vozit cestující z letiště a na letiště jako oficiální taxislužba už letos na jaře. Do koncesního řízení se nicméně přihlásili dva uchazeči a druhý z nich, kterým byla společnost Tick Tack, podal proti rozhodnutí protest na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. To letišti znemožňovalo dokončit proces výběrového řízení a dočasně ho blokovalo. Až na začátku září regulátor potvrdil, že parametry koncesního řízení byly nastaveny správně a v souladu se zákonem. Od úterý 26. září tak původní provozovatele oficiálně nahradily vozy Uberu.

Největší novinkou pro cestující je, že budou znát předem konečnou cenu jízdy, kterou – jak je u Uberu standardem – vypočítá software. Výsledná cena jízdného nesmí překročit dohodnutou výši, a to ani při změně trasy nebo čekání v koloně. Právě tento parametr byl v koncesním řízení pro Letiště Praha klíčový.

„Jsme rádi, že antimonopolní úřad potvrdil, že Letiště Praha postupovalo správně a dle zákona. V koncesním řízení jsme kladli důraz hlavně na požadavky cestujících, kteří především chtějí znát cenu za jízdu předem. Letiště si bude neustále kontrolovat nejen kvalitu služby, ale i dodržování cenové regulace,“ říká Jakub Puchalský, člen představenstva Letiště Praha.

Uber musí také zajistit dopravní obslužnost letiště v režimu 24 hodin denně a vozy, které směřují na letiště nebo opačnou trasou, musí být maximálně pět let staré a být převážně vyšší střední třídy. Firma se zároveň zavázala ke vzrůstajícímu počtu elektromobilů. Aktuálně jich má mít v letištní flotile zhruba sto. Řidiči musí hovořit česky a mít alespoň základní znalost angličtiny včetně reprezentativního oblečení. Navíc musí Uber s letištěm sdílet data o trasách a cenách každé jízdy.

Objednat si Uber bude možné tradičně v mobilní aplikaci či prostřednictvím kiosků v příletových halách na obou terminálech. Informace o cestě a svém taxíku zákazník dostane do e-mailu či formou SMS. Do Prahy zároveň Uber přináší možnost, kterou si již otestoval na jiných letištích. Spárovat jízdu s konkrétním vozem půjde pomocí PIN kódu, díky kterému bude moci cestující využít první vůz stojící v řadě. To má podle přepravní společnosti snížit čekací dobu v průměru o 50 procent.

Pro Uber jde o další expanzi v rámci evropských letišť. Loni uzavřel spolupráci také s největším polským letištěm Frédérica Chopina ve Varšavě. Navíc navázal řadu dalších partnerství, když se k oficiální spolupráci s londýnským Heathrow, stockholmským letištěm Arlanda a letištěm Schiphol v Amsterdamu přidala i letiště v Madridu, Barceloně a Malaze.