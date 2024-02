Udělala z Facebooku mašinu na miliardy a moc. Teď točí dokument o sexuálních zločinech Hamásu

Uložit 0

„Nezáleží, kdo nebo odkud jste. Všichni se shodneme na tom, že znásilnění by nemělo být nikdy použito jako prostředek k válčení,” píše ve sloupku pro CNN Sheryl Sandbergová, bývalá provozní ředitelka Mety a stále jedna z nejvlivnějších žen technologického světa a filantropka. Nyní se hodně věnuje podpoře žen a menšin a také upozorňuje na sexuální zločiny teroristů z hnutí Hamás. Dokonce přímo v Izraeli natáčela dokument.

Sedmého října loňského roku vtrhly teroristické jednotky Hamásu do Izraele a začaly zabíjet nejen vojáky, ale i civilisty. Izraelské úřady uvádějí celkem přes 1 400 obětí a více než dvě stovky unesených, z nichž se část už podařilo vrátit domů, minimálně u třicítky z nich ale panují obavy, že jsou již po smrti. Hamás zároveň páchal i vlnu brutálního sexualizovaného násilí. Kdekoliv extrémisté během útoku udeřili, tam docházelo i k brutálnímu násilí na ženách.

Sandbergová, která je sama dlouholetá bojovnice za práva žen a zároveň je židovského původu, promluvila už na zasedání OSN loni v prosinci společně s přeživšími a svědky říjnového masakru. Setkala se i s lídry několika zemí včetně Německa, Francie a Velké Británie. Žádá, aby vraždy a znásilnění způsobené teroristy během jejich útoku v Izraeli byly vyšetřovány jako zločiny proti lidskosti. Zároveň opakovaně kritizovala mezinárodní ženské organizace, že se k situaci nevyjadřovaly vůbec nebo až měsíce po činu.

Hrůzné události, které se staly na podzim v Izraeli, mají pro Sandbergovou osobní přesah. Sama vyrostla v židovské rodině, jako malá pomáhala v synagoze a domov jejích rodičů byl útočištěm pro židy, kteří emigrovali ze Sovětského svazu.

I proto se na ni obrátili tvůrci dokumentu, kteří násilí Hamásu monitorují, aby jim pomohla. Oslovili ji začátkem letošního ledna a pětiminutový hovor po telefonu stačil k tomu, aby se rozhodla, že do toho jde. Strávila s nimi čtyři dny tvorbou snímku přímo v Izraeli, kde tvůrci natáčeli rozhovory s přeživšími a svědky ve skladu, v pivovaru dvacet minut od Tel Avivu nebo přímo v kibucech. Sandbergová pro deník Wall Street Journal přiznala, že má kvůli informacím, jež se během natáčení dozvěděla, problémy se spaním a často musí zadržovat pláč.

Většina filmu má zabírat Sandbergovou, jak hovoří s obětmi nebo svědky. V hodinovém dokumentu, který dostal jméno Scream Before Silence (česky Řev před tichem), zpovídá dívky a ženy, které byly napadeny, znásilněny a zmrzačeny během útoků ze 7. října 2023 na hudebním festivalu Supernova, blízko kibucu Re’im i v dalších kibucech v jižním Izraeli. Na dokumentu pracuje produkční společnost, která se podílela na první řadě slavného seriálu Fauda, a premiéra by měla být letos v dubnu a tvůrci doufají, že se jim podaří sehnat zahraničního distributora i mimo Izrael.

Sandbergová v rozhovoru pro Wall Street Journal uvedla, že se podle ní kvůli polarizaci názorů na konflikt mezi Izraelem a Palestinou někteří lidé vyhýbají tomu odsoudit způsob, jakým Hamás používá sexuální násilí jako nástroj boje. Natáčení v Izraeli jí prý každopádně změnilo: „Tohle je nejdůležitější práce mého života. Věřím, že všechno co jsem zažila a naučila mě směřovalo právě k tomuto momentu.”

Foto: Anthony Quintano/Flickr Mark Zuckerberg, zakladatel a šéf Facebooku

Sheryl Sandbergová, jejíž jméno je dnes neodmyslitelně spjaté s Facebookem, svou kariéru začala v Googlu, kam nastoupila začátkem milénia. V roce 2007 už jako viceprezidentka pro globální online prodeje potkala na vánočním večírku třiadvacetiletého Marka Zuckerberga, kterému pod rukama rostl Facebook tak nečekaně a rychle, že netušil, jak ho řídit. Tehdy osmatřicetiletá a výrazně zkušenější Sandbergová už v Googlu začínala cítit, že nemá kam dál stoupat, a jelikož si padli do noty, bylo jen otázkou času, kdy Sandbergová z jedné technologické firmy přeskočí do druhé.

To se stalo začátkem následujícího roku a o další dva roky později byla firma i díky ní v zisku a vyrostla ze 130 na 25 tisíc zaměstnanců a ze sedmdesáti milionů uživatelů na sedm set milionů uživatelů celosvětově. Ve společnosti, která se před necelými třemi roky přejmenovala z Facebooku na Metu a od jedné sociální sítě se rozkročila do několika dalších a přidala i ambiciózní projekty ve virtuálním světě, ji ale nečekaly jen úspěchy.

Zuckerberg jí například dával za vinu skandál kolem ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, kdy se ruská vláda skrze reklamu na sociálních sítích snažila očerňovat demokratickou kandidátku Hillary Clinton a podporovat republikánského kandidáta Donalda Trumpa. Sandbergová zřejmě dlouhodobě podceňovala ruský vliv na sociální síti, a tak si společnost dlouho odmítala přiznat, že má problém s dezinformacemi a to i přes to, že níže postavení zaměstnanci Facebooku na to vedení opakovaně upozorňovali.

Sandbergová nakonec z funkce provozní ředitelky odstoupila v roce 2022 – oficiálně kvůli filantropii a rodině. „Když jsem tuhle práci vzala v roce 2008, doufala jsem, že to bude tak na pět let. Po čtrnácti letech je na čase, abych začala psát novou kapitolu svého života,“ napsala, jak jinak, na svoji facebookovou stránku.

Původní plán byl opustit výkonnou pozici, ale zůstat v představenstvu firmy, i tam ale letos končí s odůvodněním, že firma je silná a jí už není potřeba. Neodešla ale s prázdnou. I díky tomu, že vlastní poměrně velkou část akcií Mety, je její jmění odhadováno na dvě miliardy dolarů (zhruba 40 miliard korun).

Aktuálně se Sandbergová, které je 54 let, věnuje filantropickým projektům a Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation – nadaci, kterou založila a pojmenovala po sobě a svém zesnulém manželovi. Zároveň do ní vložila sto milionů dolarů v akcích Facebooku pro její financování. Nadace se zaměřuje na boj za rovnoprávnost žen a menšin.