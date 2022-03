Ukrajinské armádě pomáhala roky jako paramedička. Teď mladá kyjevská radní ničí tanky v přední linii

Před okupací Krymu studovala Alina Mychajlová vysokou školu v Kyjevě. Docházela na přednášky a semináře z oboru veřejného pořádku, protože měla sociální cítění odjakživa v krvi a chtěla zásady chování lidí na veřejnosti lépe pochopit – a ideálně v tom profesně pokračovat. Zlom ale přišel poté, co ruská vojska před osmi lety vtrhla na Krymský poloostrov. Něco se v ní zlomilo. Viděla zpustošené osudy lidí, viděla trpět ukrajinské vojáky. Proto jim začala pomáhat. Teď je jednou z nich.

Momentálně probíhající válka na Ukrajině mění příběhy lidí každým dnem. Ten, kdo byl ještě před čtyřmi týdny pošťákem, dnes drží Javelin a sestřeluje ruská letadla. Něco podobného potkalo i sedmadvacetiletou Alinu. Ta opustila post radní v Kyjevě, oblékla na sebe armádní mundúr a vyrazila do přední linie.

Tam boku tvrdých borců, mezi kterými má být i její vlastní otec, pomáhá ničit Putinovy tanky, které doráží na města její milované země. „Ukrajinci mají nové hrdiny. Jsou to obranné síly, Národní garda, teritoriální obrana, dobrovolníci a také všichni lidé, kteří nepanikaří a chrání nás,“ napsala na Instagram.

Pomocnice a jedna z nejvlivnějších žen Ukrajiny

Mychajlová se o armádní dění na Ukrajině začala naplno zajímat ve svých dvaceti letech. V době, kdy ruští okupanti násilně vtrhli na Krym. Po měsíci od začátku tohoto konfliktu proto založila v Dněpru neziskovou organizaci Armia SOS s cílem podporovat armádu vybavením, potravinami a oblečením. Po dokončení studií v roce 2015 nastoupila do zdravotnického praporu.

V rámci něj podnikala humanitární cesty do konfliktních zón, kde se stýkala s podobně založenými lidmi, kteří v ozbrojených konfliktech mnoho ztratili. „Během toho jsem se naučila, co to obnáší být zodpovědný za něčí život,“ řekla Mychajlová loni pro UN Women, organizaci, která podporuje ženy a snaží se jim zajišťovat stejná práva jako mužům.

Spolu s tím se začala zajímat také o ženy v armádě, které v drtivé většině případů nebojují na frontě, ale naopak zajišťují vojákům potřebnou podporu. Třeba zdravotnickou. To ji v roce 2016 motivovalo k tomu, aby se připojila k dobrovolnickému zdravotnickému praporu ukrajinských ozbrojených sil, kde absolvovala výcvik na paramedičku.

Ve svém rozvoji pokračovala. Následně postoupila na pozici vedoucí zdravotnické jednotky, kde zajišťovala neodkladnou zdravotní péči zraněným vojákům, aby se později dostala do role vedoucí leteckého průzkumu. Poté mimo jiné podporovala vnější vztahy zdravotnické jednotky. Aktivně se zapojovala do konfliktního dění na Donbase na severovýchodě Ukrajiny.

Po obrovských zkušenostech v armádě se vrátila zpět do civilu. Dodělala si magisterský diplom z veřejné správy a průzkum organizace Irex ji před dvěma lety zařadil mezi jednu z nejvlivnějších žen Ukrajiny na sociálních sítích. To kvůli tomu, že své vojenské zkušenosti a odhodlání ke společenské změně dokázala přetavit v mentoringový formát – a pomáhala k podobnému smýšlení řadě dalších mladých lidí.

V neposlední řadě zbořila genderové stereotypy týkající se žen a dívek ve vedení – ostatně i sama Mychajlová měla v armádních letech důležité vedoucí pozice. V roce 2020 se pak stala členkou kyjevské městské rady, kde měla na starosti záležitosti veteránů, zdravotní péči v odvětví obrany a politiku zapojení mládeže. Aktivně se také podílí na prosazování rovnosti žen a mužů a usiluje o posílení postavení žen při tvorbě politik a správě věcí veřejných.

Pomyslné „teplé místo“ teď ale dobrovolně opustila. Jakmile 24. února na Ukrajinu naplno vtrhla vojska režimu Vladimira Putina, Mychajlová se rozhodla znovu na frontě pomáhat. Nikoliv však jako paramedička, nýbrž jako vojákyně, která je součástí dělostřelectva a brání vlast. A pravidelně o aktuálním dění v zemi informuje na svém Instagramu a Twitteru, kde nasbírala tisíce sledujících.

„Je to o tom, jak mě bolí záda, když spím v brnění. O tom, jaká je zima. O tom, když nemáte spojení a vaše máma má strach. O tom, když ve vesnicích není voda ani světlo. O tom, že lidé nemají normální zásobování. My je (ruské okupanty) ale zabíjíme – a budeme to dělat tak dlouho, dokud všichni neopustí Ukrajinu,“ napsala Mychajlová v úvodním příspěvku, který odstartoval její „staronový“ vstup do armády.