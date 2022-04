Umí Geralt vařit i něco jiného než lektvary? Tvůrci Zaklínače chystají oficiální kuchařku

Když polský spisovatel Andrzej Sapkowski stvořil nejprve povídky a pak románovou ságu o zaklínači Geraltovi, těžko mohl tušit, jak populárním se jeho dílo stane. Z rodné země se díky veleúspěšným videohrám – a především pak třetímu dílu Zaklínač 3: Divoký hon – vydal pobíjet příšery a řešit spletité cesty osudu do celého světa a napříč obory. Seriálové zpracování Zaklínače patří k největším hitům Netflixu, objevily se další herní adaptace nebo třeba komiksy. A nyní do zaklínačského arzenálu přibude i oficiální kuchařka.

Zaklínač Geralt na vaření moc není. Když už něco podle receptu připravuje, jsou to alchymistické kreace a lektvary, které mu pomáhají v likvidování zrůd sužujících lidstvo. To však nezabránilo tvůrcům videoherního Zaklínače ze studia CD Projekt RED v tom, aby spojili síly se dvěma fanynkami fantastiky a gastronomie a začali pracovat na oficiální zaklínačské kuchařce The Witcher Cookbook.

Dílo z pera a kuchyní dvojice autorek Anity Sarnové a Karoliny Krupecké si bere inspiraci ze světa Zaklínače a staví na jejich vlastních zkušenostech s neobvyklým kulinářským uměním. Anita a Karolina totiž provozují food blogy Nerds‘ Kitchen a Witcher Kitchen, které, jak už jejich názvy napovídají, se zaměřují na popkulturou, respektive Sapkowského tvorbou ovlivněné pokrmy.

Na jejich stránkách tak můžete najít třeba Lambertovy knedlíčky pojmenované po jednom z Geraltových zaklínačských kumpánů. Anebo recept na motivy jiné hry z dílny CD Projektu RED – pirohy à la sci-fi akce Cyberpunk 2077. Jsou tedy odbornice na slovo vzaté, aby fanouškům poskytly „ukázku toho, co by mohl ochutnat zaklínač, který putuje krajinou a hledá příšery, jež by za odměnu zlikvidoval,“ jak praví popis kuchařky.

Foto: Witcher Kitchen S recepty inspirovanými Zaklínačem už mají autorky zkušenosti z dřívějška

„Vychutnejte si voňavé dobroty z trhů Oxenfurtu, ochutnejte pokrmy místní i zdaleka v přístavu Novigrad, dopřejte si čerstvě chycené ryby a svařené nápoje z ostrovů Skellige,“ láká popis knihy na gastronomii míst důvěrně známých všem, kteří se nechali okouzlit třetím dílem herního Zaklínače. Nemusíte se však bát, že by se vařily magické bytosti, třeba jednorožci. Jak čtenáři i hráči dobře vědí, tento tvor v Zaklínači hraje úplně jinou roli.

Zato se ale můžete těšit na méně mystická jídla známá z Divokého honu se základy ve skutečných kuchyních našeho světa, byť jistě okořeněná pořádnou špetkou fantazie. Předobjednávky na anglicky psanou publikaci už běží, za 240 stránek v pevné vazbě zaplatíte bez poštovného 35 dolarů neboli zhruba 800 korun. Na trh by se kuchařka měla dostat letos na podzim.

Take a culinary journey through the Continent with The Witcher Cookbook — created by Anita Sarna and Karolina Krupecka of @WitcherKitchen & @NerdsKitchen, it includes 80 mouthwatering recipes inspired by the world of The Witcher games! Pre-order now: https://t.co/RG8os78PRS pic.twitter.com/QPvEK4ipKH — The Witcher (@witchergame) March 31, 2022

Videoherní kuchařky každopádně nejsou nic nového, dokonce v českém překladu vyšla například World of Warcraft: Oficiální kuchařka s pokrmy z populární multiplayerové hry s více než stovkou receptů. A kuchařky s nálepkou oficiálního produktu má například kreativní kostičkárna Minecraft, fantasy série Elder Scrolls, ale i postapokalyptický Fallout. Nebo třeba světově nejpopulárnější stolní hra na hrdiny Dungeons & Dragons či magický svět Harryho Pottera.



Merch známých popkulturních značek jednoduše stírá jednu hranici za druhou. To ukazuje i ostravský obchod Imago, který se na podobné zboží specializuje a o jehož příběhu jsme nedávno psali. Stomilionový byznys se z něj stal právě i díky výše zmíněným titulům. Ačkoliv se dá předpokládat, že chystaná zaklínačská publikace přece jen naláká o něco více zájemců než odvážná kuchařka inspirovaná hrůzostrašným Vetřelcem…

Násobně víc je pak samozřejmě knih receptů, které si ze sci-fi a fantasy fenoménů berou inspiraci bez posvěcení držitelů práv. Jen si zkuste do vyhledávače zadat třeba spojení „Lord of the Rings cookbook“. Uvidíte takovou přehlídku kulinářské kreativity, kterou by si sám J. R. R. Tolkien a jeho hobití jedlíci nedovedli představit. Koneckonců i Zaklínač má právě takovou – s podtitulem Wild Hunt in Your Kitchen, tedy Divoký hon ve vaší kuchyni.

A ještě o něco zajímavější než kuchařská novinka pak pro mnohé může být nedávné odhalení nové hry ze světa Geralta a jeho přátel. Na tu polští tvůrci nalákali jen obrázkem zaklínačského medailonu s vyobrazením rysa – sám hlavní hrdina nosí podobný, avšak s vlčím motivem podle své zaklínačské školy. Na informace jinak skoupé oznámení tak dává alespoň tušit, že by se chystaný titul mohl odklonit od dosud známých postav a příběhů.

Na herní pokračování si nicméně budeme muset minimálně několik let počkat. Touhu po všem zaklínačském mezitím budou fanoušci moci zahánět u seriálového zpracování od Netflixu, jehož třetí řada se právě ohlásila první fotkou z natáčení. Případně fanouškům nezbyde než hlad po Zaklínači doslova zahánět recepty z připravované kuchařky.