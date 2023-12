Umožňuje výplatu kdykoliv. České Advanto díky investici od bývalých podílníků PPF vstoupilo do Polska

Uložit 0

Díky Advantu si může přes sedmdesát tisíc zaměstnanců firem v Česku i na Slovensku nechat vyplatit odpracovanou část své mzdy kdykoliv v měsíci podle potřeby. A další lidé teď mají začít rychle přibývat i za hranicemi. V létě startup totiž získal investici dvanáct milionů korun od dvojice teď už bývalých podílníků v PPF, což mu umožnilo odkoupit klienty od konkurenční služby v Polsku. Zakladatelé již teď pokukují také po Německu a Rumunsku.

Model takzvané „výplaty kdykoliv“ od Advanta aktuálně využívá přes sedmdesát firem, mezi nimiž jsou například Lagardère, Notino či Linet. Od svého založení v roce 2020 startup od investorů ve třech kolech nabral dohromady 35 milionů korun, naposledy během letošního léta, kdy do něj 12 milionů vložilo manažerské duo Jean-Pascal Duvieusart a Ladislav Bartoníček jen pár dnů předtím, než finanční skupina PPF oznámila, že jejich podíly byly vykoupeny.

Advantu ale tato finanční injekce pomohla dosáhnout zásadního cíle. V Polsku odkoupilo klienty společnosti Symmetrical, jež na tamním trhu působila ve stejném oboru. Transakce měla být konstruována na výkonnostní bázi, to znamená, že Advanto zaplatí pouze za úspěšně převedené klienty. Na kolik takový obchod vyšel, firma nekomentuje i z toho důvodu, že konečná částka kvůli tomu zatím není zřejmá.

Nejde ale o klasickou akvizici celé firmy. „Jako řada technologických společností v posledních měsících se v Symmetricalu rozhodli zaměřit svou pozornost na vývoj jediného produktu, kterým je mzdový systém, což je sám o sobě komplikovaný produkt. Platformu pro výplatu kdykoliv, která v sobě nutně nese také prvky fintechu jako regulace, kapitál a platební infrastruktura, se rozhodli nechat na nás, protože to je byznys a technologie, kterou my v Advantu umíme velmi dobře,“ komentuje pro CzechCrunch Martin Fortelný.

Fortelný startup spoluzakládal s Janem Kölblem na začátku roku 2020, polský Symmetrical na tamním trhu působil o rok déle a obsluhoval desítky zaměstnavatelů s tisíci zaměstnanci. Podle podnikatelské dvojice je díky akvizici Advanto aktuálně největším poskytovatelem služby výplat kdykoliv v regionu střední a východní Evropy.

V nadcházejících letech hodlá do rozvoje v Polsku investovat desítky milionů. „Polsko zažívalo dlouhou éru nepříliš regulovaných a drahých nebankovních úvěrů. Miliony lidí se kvůli tomu dostaly do finančních potíží. My chceme dát polským zaměstnancům prostřednictvím jejich zaměstnavatelů etický a levný způsob toho, jak vyřešit nenadálé výdaje,“ říká Fortelný.

Dodává ale, že pouhé Polsko ambice Advanta rozhodně přesahují. „Byť je pro nás Polsko čtyřnásobný trh oproti Česku, tak stále máme v plánu vstoupit do Německa a pokukujeme i po Rumunsku. Chceme se stát největším poskytovatelem výplaty kdykoliv v kontinentální Evropě,“ dodává Fortelný.