Chrudimská značka CityZen sice v tržbách teprve překonala sto milionů korun, ale roste tak rychle, že se její zakladatelé už nebojí mluvit o miliardě. Na tu by chtěli dosáhnout do tří let a v této misi je žene stále se zvětšující zájem o jejich unikátní materiál. Z něj nejprve začali vyrábět trika, ale dnes už je jejich repertoár širší. Jen v loňském roce vyrobili přes 421 tisíc kusů oblečení a celkový obrat společnosti CityZen se zastavil na 148 milionech korun. Meziročně jde o růst o 430 procent.

Martin Burkoň, René Němeček a Pavel Hrstka začínali s trikem, na kterém není vidět pot, odolá špíně a snižuje zápach. Přišli totiž s unikátní technologií úpravy materiálu, která dává oblečení všeho druhu jedinečné vlastnosti. První trika z Chrudimi, kde trojice dlouholetých přátel sídlí, se prodala v roce 2018 a výroba se od té doby nezastavila. Do nabídky postupně přibyly polokošile, košile i spodní prádlo. Loni přišly antibakteriální pánské boxerky, letos CityZen slibuje se stejnými vlastnostmi také dámské kalhotky.

Výrobu a inovace má na starosti v chrudimské společnosti René Němeček, označující se sám jako nadšený „textilák“, který se během své kariéry naučil o zpracování bavlny a dalších materiálů snad úplně všechno. Technologický postup, s nímž vyrábí oblečení značky CityZen, si však pečlivě střeží. Většina produktů je ze stoprocentní bavlny, například v pánských boxerkách je malé procento elastanu pro ideální vlastnosti. Samotná výroba přitom trvá zhruba čtyři až šest měsíců, a tak je potřeba ji dobře plánovat.

České triko CityZen je vyráběno unikátní technologií Foto: CityZen

„Nestojí za námi investor, abychom měli možnost vyrobit hromadu zboží na sklad a pak prodávat. Ufinancovat 430% nárůst tak bylo zajímavé. Rozhodně bychom to nedali bez našich lidí. Loni v červenci jsme byli tři plus dva brigádníci, dnes nás je už přes třicet,“ popisuje pro CzechCrunch loňskou jízdu Pavel Hrstka. Při zmíněném obratu si jeho firma udržela EBITDA marži (před započtením úroků, daní a odpisů) dosahující téměř dvaceti procent, a tak v hrubém zisku vykázala necelých 30 milionů korun. Všechna čísla by navíc měla dál rychle narůstat.

„Chceme v roce 2025 pokořit miliardu a letošní rok musí odpovídat této cestě, takže v růstu pokračujeme. Číselně to znamená, že chceme jít přes 300 milionů korun, a to bez expanze. Velký potenciál vidíme v B2B, neboť stále se více oblečení prodává v kamenných obchodech než po internetu. A počet kusů? Myslím, že se přiblížíme k jednomu milionu kusů,“ vypočítává Hrstka plány na další roky. Růst podporuje i marketing, v rámci něhož CityZen loni vstoupil i do televize.

Vedle jedinečné technologie si chrudimské trio zakládá také na tom, že výroba oblečení probíhá v Česku nebo na Slovensku. „Dovezeme si bavlnu nebo bavlněnou přízi, z toho upleteme pleteninu, obarvíme, rozstříháme a ušijeme oděv. To vše realizujeme v České republice a na Slovensku. Opakovaně říkáme, že nevidíme důvod tahat oblečení přes půl světa, když si ho umíme vyrobit doma. V podstatě vracíme slávu českému textilnímu průmyslu, který byl špičkou,“ popisuje výrobní proces René Němeček. Sama si pak firma z vlastních skladů řeší i logistiku.