Upír Nosferatu diváky pohltil. Je z něj kasovní trhák a velká naděje pro umělecky ambiciózní horor

Horor má v kontextu hollywoodské, ale také světové produkce specifické místo – a nejen proto, že popírá naši logickou snahu vyhnout se věcem, co nás děsí. Jak v období klasického Hollywoodu demonstroval Roger Corman, a před ním i po něm mnoho dalších, strašidelný film nevyžaduje zvlášť složitý scénář, lze ho natočit velmi rychle a levně, a přitom se z něj může stát kasovní trhák.

Ve 21. století to nejvýrazněji ukázalo studio Blumhouse, kde vzniklo Paranormal Activity – film natočený za 15 tisíc dolarů, který globálně vydělal 193 milionů dolarů. Studio, jež má na kontě i pár Oscarů díky filmům Uteč a BlacKkKlansman, vyprodukovalo také více uznávané horory jako Sinister, Insidious, Neviditelný muž nebo Černý telefon. Zpravidla se ale spojuje spíš s funkčními žánrovkami. Jejich cílem je přitáhnout co nejvíce diváků, ať už je to kvalitami filmu nebo atraktivním konceptem (viz M3GAN), a hlavně s co nejúspornějším rozpočtem v řádu jednotek milionů dolarů.

V kontrastu k tomu stojí studio A24 založené v roce 2012, které v průběhu poslední dekády produkuje horory s jasnými uměleckými ambicemi. V anglofonním prostředí se pro žánrovou produkci A24 zažily termíny jako „art horror“ nebo „elevated horror“, v překladu doslova „povznesený horor“. Patří sem filmy zaměřené na atmosféru oproti lekacím scénám nebo klasickým monstrům, psychologicky komplexní postavy, vytříbený styl natáčení a hlubší, až filosofická témata.

U mnohých taková označení, používaná specificky pro moderní směr autorských hororů, působí poněkud namyšleně, zvlášť proto, že filmy, pro něž by se hodilo, vznikají průběžně od počátků kinematografie. Nelze nicméně popřít, že s nástupem studia A24 jich začalo vznikat více a daří se jim. Namátkově k tomuto směru patří například Děsivé dědictví, Midsommar (česky Slunovrat), Pod kůží, Svatá Maud, trilogie X, Pearl a MaXXXine nebo Světlo v bedně (anglicky I Saw the TV Glow).

Patří sem také první dva filmy Roberta Eggerse, Čarodějnice a Maják – první z nich A24 distribuovalo, druhý i vyprodukovalo. Vliv studia se ale přenesl i jinam, ať už jde o zmiňované Uteč, Tiché místo spadající pod Paramount nebo část produkce artového studia Focus Features. Právě zde Eggers natočil Nosferatu.

Byl to poměrně riskantní projekt. Přestože zájem o artové horory roste, jejich rozpočty se pořád pohybují většinou v jednociferných, případně nízkých dvouciferných částkách. Nosferatu naproti tomu stál 50 milionů dolarů, čímž se řadí mezi nejdražší filmy z produkce Focus Features. Sázka se ale vyplatila a upírský příběh se stal jedním z nejvýdělečnějších nezávislých titulů od pandemie.

Už teď se také dostává mezi nejúspěšnější artové horory poslední dekády – pokud by patřil studiu A24, mířil by ke statusu jeho největšího hitu, který aktuálně patří oscarovému Všechno, všude, najednou s globálními příjmy 143,4 milionů dolarů. Jinými slovy, Nosferatu ukazuje, že umělecky ambiciózní horor má šanci uspět i s vysokým rozpočtem, a nepotřebuje k tomu prostředky velkých studií, které výrazným autorským vizím nebývají zdaleka tak otevřené. Může to být první vlaštovka vzrušujícího období pro celý žánr a jeho fanoušky.