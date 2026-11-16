Upír ze Stmívání i Batman. Amazon vsadil na hvězdu, novým Jamesem Bondem bude Robert Pattinson
Amazon MGM vybral nástupce Daniela Craiga. Pattinson porazil v castingu i Nicholase Houlta, se kterým už jednou soupeřil o Batmana.
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Robert Pattinson, kterého diváci znají jako upíra Edwarda ze Stmívání nebo jako současného Batmana, bude novým Jamesem Bondem. Studio Amazon MGM ho obsadilo do 26. filmu o agentovi 007, který natočí režisér Duny a Blade Runnera 2049 Denis Villeneuve. Čtyřicetiletý britský herec bude prvním novým Bondem po 21 letech. Daniel Craig byl oznámen v říjnu 2005 a roli opustil po pěti filmech snímkem Není čas zemřít z roku 2021.
Pattinson s Villeneuvem už spolupracoval na třetí Duně, která má přijít do kin ještě letos. Scénář nové bondovky píše Steven Knight, tvůrce seriálu Gangy z Birminghamu, produkují ji Amy Pascal a David Heyman. Pattinson mezitím natáčí druhého Batmana. „James Bond je jednou z nejlegendárnějších postav v historii filmu a být pověřen rolí 007 je životní čest,“ uvedl. Villeneuve podle studia našel v herci „nadčasovou duši 007“.
Volba podle magazínu The Hollywood Reporter jde proti očekávání, že Bonda dostane méně známý herec. Kamerové zkoušky na konci října absolvovali také Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor a Nicholas Hoult, kterého Pattinson porazil už v souboji o Batmana. Amazon, který v roce 2021 koupil studio MGM, loni od Barbary Broccoli a Michaela G. Wilsona získal nad sérií plnou tvůrčí kontrolu. Název filmu ani datum premiéry zatím neoznámil.