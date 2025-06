Vyřešeno, příští bondovku natočí režisér Duny a Blade Runnera 2049. Kdy se slavný špion vrátí do kin?

Uložit 0

Před několika měsíci byla budoucnost Jamese Bonda na velkém plátně velmi nejistá – výhradní producenti filmů se totiž nepohodli s Amazonem, který od roku 2021 na franšízu drží práva. Když pak věci přešly plně do rukou retailového giganta, situace se zdánlivě ještě zhoršila. Tak dobře jako teď, ale příští mise agenta 007 už velmi dlouho nevypadala. Na starost ji totiž dostal režisér Blade Runnera 2049 nebo Duny Denis Villeneuve.

Není to úplné překvapení – kanadský filmař byl mezi zvažovanými jmény už nějakou dobu, a to vedle Jonathana Nolana (bratr Christophera Nolana a tvůrce Westworldu), Edgara Wrighta (Baby Driver), Edwarda Bergera (Na západní frontě klid) nebo Paula Kinga (Wonka). Ve hře byl prý dokonce Alfonso Cuarón stojící za Potomky lidí nebo Gravitací. Vzhledem ke všeobecnému uznání díky dvěma částem Duny, kterému se nyní Villeneuve těší, nakonec ale padla volba na něj.

„S agentem 007 mám spojené některé z mých nejranějších vzpomínek na kino. Na bondovkách jsem vyrostl, když jsem je sledoval s mým otcem už od Dr. No s Seanem Connerym,“ řekl 57letý režisér. „Je to pro mě posvátná věc a mým záměrem je držet se tradice i otevřít cestu pro řadu dalších misí. Je to obrovská zodpovědnost, ale také velká pocta, neskutečně se těším,“ dodal.

Foto: Depositphotos Režisér Denis Villeneuve

Na filmu s ním bude jako výkonná producentka pracovat jeho manželka i kolegyně Tanya Lapointe, producentsky mají franšízu na starosti Amy Pascal a David Heyman. Amazon to oznámil už letos v březnu, nedlouho po tom, co firma získala plnou kontrolu nad bondovskou sérií.

Ta byla po většinu svojí existence kreativně plně v rukou Michaela G. Wilsona a Barbary Broccoli. Každé tvůrčí rozhodnutí muselo projít jejich schválením, čímž se snažili zajišťovat kontinuitu a kvalitativní úroveň filmů. Když ovšem práva na Bonda se studiem MGM v roce 2021 koupil Amazon, nastaly problémy. Producenti se s vedením firmy nemohli dohodnout a v zásadě blokovali vznik dalšího pokračování.

Letos v únoru nicméně přišla šokující zpráva, že Amazon výměnou za miliardu dolarů přebírá plnou kontrolu nad dalším vývojem příběhů o agentovi 007. Vzhledem k tomu, že se diskutovalo o zvláštních televizních spin-offech a dalším rozrůstání bondovského mediálního univerza po vzoru třeba Marvelu, málokdo to vnímal jako potěšující informaci. Krátce na to oznámení noví producenti Pascal a Heyman nicméně pracovali na Spielbergových Aktech Pentagon, Spider-Manovi: Napříč paralelními světy nebo potterovské filmové sérii.

Villeneuve pak patří mezi nejuznávanější hollywoodské režiséry současnosti, po boku Christophera Nolana, Sama Mendese a dalších. Právě Mendes natočil vychvalovaný Skyfall a méně úspěšný Spectre, o poslední špiónský blockbuster s Danielem Craigem v hlavní roli – Není čas zemřít – se postaral Cary Joji Fukunaga.

Není docela zvykem, že na bondovkách pracují režiséři s velkým jménem, většinou se naopak proslavili až díky misím britského agenta. Mezi ty nejvýraznější patří Martin Campbell, jenž slavnou sérii úspěšně restartoval, a to rovnou dvakrát – Zlatým okem s Piercem Brosnanem z roku 1995 a Casinem Royale s Danielem Craigem z roku 2006.

Za zvlášť významné se považují také Terence Young a Guy Hamilton. První z nich celou sérii započal Dr. No v roce 1962, načež se k ní vrátil ještě dvakrát v Srdečných pozdravech z Ruska a Tunderballu. Hamilton zase v Goldfingerovi z roku 1964 Bonda definoval pro minimálně další dvě dekády, když představil charakteristickou kombinaci stylu a chytré akce. Agenta jejího veličenstva také spojil s vozy Aston Martin.

Zatím je stále velká otázka, kdy a s čí tváří se agent 007 na velká plátna vrátí. Villeneuve bude letos v létě natáčet vyvrcholení písečné sci-fi trilogie Spasitel Duny. Premiéra je naplánovaná na prosinec příštího roku a lze očekávat, že do té doby bude mít plné ruce práce s postprodukcí a marketingovou kampaní filmu. Není proto vyloučeno, že další bondovku uvidíme až někdy v roce 2028, sedm let po předchozím snímku.