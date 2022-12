Uslyšíte ho, ale nezahlédnete. Amerika má nový neviditelný bombardér, který má zastrašit Čínu

Byla to velkolepá show. Dramatická hudba a osvětlení. Diváci plní očekávání a pak potlesk, když se konečně opona otevřela. Nebylo to však představení nového iPhonu nebo snad nového modelu Tesly. To americké letectvo spolu s firmou Northrop Grumman ukázalo nový bombardér, první po třiceti letech. Připomíná rejnoka a má být připravený na případnou válku s Čínou.

Po téměř dvaceti letech tajného vývoje vystoupil ze stínů továrny amerického letectva v kalifornském Palmdale bombardér B-21 Raider, který si armáda Spojených států objednala u zbrojovky Northrop Grumman. Nový bombardér Američané představili po více než třiceti letech a unést má konvenční i jaderné zbraně, v jeho vybavení ale nechybí ani technologie, která mu umožňuje unikat pozornosti radarů.

Cena za jeden stroj se má podle odhadů pohybovat okolo 750 milionů dolarů (17,3 miliardy korun), oficiální suma ale není k dispozici. Podle starších informací z roku 2010 mělo podle Reuters každé letadlo stát 550 milionů dolarů.

Předchozí neviditelný bombardér B-2 Spirit, postavený rovněž firmou Northrop Grumman v devadesátých letech, se potýkal s problémy s náklady a vývojem a se skepsí amerického Kongresu ohledně úlohy letounu, společnost jich nakonec postavila pouze dvacet jedna namísto původně plánovaných 132 a v roce 2022 by tak ve výsledku každý letoun stál 2,2 miliardy dolarů.

Americké letectvo hodlá nových B-21 Raiderů koupit minimálně sto a chce jimi nahradit bombardéry B-1 Lancer a právě zmíněné B-2 Spirity. V současné době je v různé fázi výroby šest strojů B-21, první let by se podle výrobce měl uskutečnit v polovině příštího roku. Firma je nyní bude podle Wall Street Journal testovat, napřed na zemi, potom ve vzduchu.

V ostrém provozu by podle vojenských analytiků mohl být okolo roku 2026. Kromě společnosti Northrop Grumman se na vývoji a výrobě přísně utajovaného letadla podílelo dalších čtyři sta firem ze čtyřiceti amerických států.

Vzhledem k tomu, že jde o přísně střežený vojenský projekt, není moc informací nejen o přesné ceně nového letounu, ale ani o jeho technických specifikacích. Neznáme tedy přesné rozměry, hmotnost, nosnost, dolet nebo kolik motorů letadlo pohání. A zatím ho veřejnost mohla vidět jen zepředu.

Můžeme se tak jen odkazovat na to, co při představení řekli ministr obrany USA Lloyd Austin a ředitelka firmy Northrop Grumman Kathy Wardenová. „Nemůže se s ním měřit žádný bombardér s dlouhým doletem. Nebudeme ho muset převážet do centra bojů a nebude potřebovat logistickou podporu na místě, kde bude působit,“ řekl v kalifornské továrně Austin.

„Není to jen další letadlo. Je to ztělesnění amerického odhodlání bránit republiku, kterou všichni milujeme,“ prohlásil dále americký ministr obrany. Při svém projevu zdůraznil hlavně technologie letounu, díky kterým má unikat pozornosti radarů. „Padesát let pokroku v těchto technologiích se promítlo do tohoto letadla,“ řekl. „Uslyšíte ho, ale neuvidíte,“ dodala Wardenová.

Nový bombardér je podle analytiků součástí reakce Pentagonu na rostoucí obavy z možného konfliktu s Čínou. USA se proto snaží modernizovat takzvanou jadernou triádu, kterou tvoří prostředky pro dopravení jaderné zbraně na místo určení – strategické bombardéry –, mezikontinentální balistické rakety a balistické rakety odpalované z ponorek.

Pro Spojené státy je strategické soupeření s Čínou v poslední době prvořadým bezpečnostním problémem. Nový bombardér má dát Američanům technologickou výhodu v případě konfliktu s Čínou v Tchajwanském průlivu, Jihočínském moři a dalších oblastech.