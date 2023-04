Nastalo to, co se dalo očekávat – poslední vstřícný přístav pro české kryptofirmy, malá Equa bank, se jim začal uzavírat. Loni ho totiž pohltila Raiffeisenbank, která je naopak vůči virtuálním měnám odmítavě nastavená, takže klienti z řad zdejší kryptoscény začali dostávat dopisy o uzavírání jejich účtů. Roman Valihrach z burzy Coinmate si něčím takovým prochází už poněkolikáté. „Proto podporujeme regulaci,“ píše ve svém textu pro CzechCrunch.

Coinmate už se v minulosti s tím, že jí banka vypověděla účty, setkala, firmu to tehdy málem položilo, takže její šéf a spoluzakladatel je od té doby ve střehu. I proto jej nynější situace tolik nezaskočila. Zároveň ale připouští, že to jediné, co situaci aspoň částečně vyřeší a zpřehlední, bude přijetí evropské regulace, která přiměje kryptofirmy plnit sice náročná kritéria, ale – snad – rozváže také bankám ruce a ty budou ochotnější s kryptoměnovými společnostmi spolupracovat.

***

V minulém měsíci nám přišel dopis od Equa bank, respektive Raiffeisenbank, která ji nedávno spolkla, že nám k letošnímu květnu vypovídá účty. Není to pro nás vyloženě zásadní novinka, s managementem Raiffeisenbank jsme jednali už v listopadu a věděli, že do přijetí regulace známé pod zkratkou MiCA mají bohužel svázané ruce kvůli korporátní politice.

Raiffeisenbank ani Equa bank jsme nikdy nepoužívali jako naše hlavní banky. Sloužily primárně pro aplikaci pravidelných plateb. Připravovat se na aktuální situaci jsme začali právě už v průběhu listopadu, kdy jsme se dozvěděli, že k výpovědi v budoucnu dojde. Ve stejné době jsme zahájili jednání s novou finanční institucí a uzavřeli partnerství.

Jednání s novým partnerem probíhala standardním způsobem. Prošli jsme si řádným auditem našich interních procesů, compliance a dalších aspektů. Nový partner kladl velký důraz na to, aby byl každý klient verifikován. Aby zkrátka každá koruna, která projde přes Coinmate, pocházela od ověřeného uživatele. Bezpečnost a ochrana před podvody je pro nás zásadní a náš partner smýšlí stejně. Jde o zavedenou instituci, která je na trhu přes dvě desítky let.

Kdybych podobnou situaci komentoval před dvěma lety, byl bych pravděpodobně velmi zklamaný, možná spíš naštvaný na starý finanční svět, který se na nás, kryptolidi, kouká v nejlepším skrz prsty a často jako na veksláky v 80. letech. Nicméně téměř dva roky trvající partnerství s Mitonem nám umožnilo vést intenzivní jednání s několika bankovními domy, které byly zpočátku spolupráci velmi otevřené. Tahle zkušenost mi pomohla lépe pochopit i druhou stranu. V bankách je mimochodem spousta lidí, kteří kryptu fandí a často jsou našimi klienty. S nimi byla debata otevřená.

Obezřetnost ze strany bank je však často oprávněná – skandálům jako FTX je prostě třeba předcházet. Navíc je téměř nereálné pro českou pobočku mezinárodní banky lokálně najít experty, se kterými by dokázala eliminovat rizika spojená s kryptotransakcemi. Obor je stále mladý a odborníků málo. A co si budeme povídat, pokud dnes někdo kryptu rozumí, raději bude dělat jinde než v bance. Výsledek je, že banky objektivně kryptu rozumět nemohou.

Věřím, že postupně, jak přijde regulace, budeme bankám pomáhat do kryptosvěta bezpečně pronikat a zákazníkům nabídneme snadný vstup do technologie, která v příštích letech bude středem inovace (nejen) ve světě financí. To se nestane přes noc a rozhodně ne tím, že budeme na banky nadávat, že nám zavírají účty a dělají nám život těžký.

Tou regulací v evropském prostředí bude nařízení MiCA, které kryptu pomůže dospět a přiblížit ho světu klasických financí. Kdy ale dorazí, zatím nevíme – čekáme na jeho finální znění, které by se mělo objevit do konce dubna 2023. V účinnost by MiCA podle plánů vstoupilo o rok později. Snažíme se proto být v této oblasti aktivní, s kolegy pracujeme na přípravě a pochopení smyslu regulace u nás i za hranicemi. Do té doby nás čeká spousta mravenčí práce.