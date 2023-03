Padlý kryptoguru bude smět používat jen hloupý telefon, po pádu jeho FTX chybí klientům 200 miliard

Jsou to čtyři měsíce, co zkolabovala burza FTX a způsobila – zatím poslední – šok na kryptoměnovém trhu. Jenže zatímco bitcoin nebo ethereum se od té doby relativně vzpamatovaly, statisíce zákazníků druhdy vzývané společnosti na své peníze stále čekají. Její správce nyní připustil, že chybí devět miliard dolarů, tedy 200 miliard korun, klientských vkladů.

Těsně před svým pádem měla burza založená a vedená Samem Bankmanem-Friedem ve správě 11,6 miliardy dolarů (v přepočtu přes 260 miliard korun) od svých zákazníků. Minimálně takové jsou dostupné informace, insolvenční správce John Jay Ray III. totiž opakovaně upozorňuje, že FTX měla neuvěřitelný nepořádek ve svých účtech, takže kdo ví, jestli to ve skutečnosti nebyla jiná suma…

Nicméně z těch bezmála 12 miliard dolarů (počítáno hodnotou kryptoaktiv v listopadu 2022, kdy krach FTX nastal) se podařilo dosud dohledat a zajistit jen 2,7 miliardy dolarů, uvedl deník Wall Street Journal. Kde je těch zbývajících devět miliard? Velmi pravděpodobně pryč, protože v podstatě totožná suma odešla na podzim z účtů FTX do spřízněného investičního fondu Alameda Research, kde se Johnu Jay Rayovi následně podařilo dohledat jen necelou půlmiliardu dolarů.

Sam Bankman-Fried a jeho kolegové navíc tyto transakce dělali podle všeho bez vědomí klientů, kteří si u nich nechávali peníze, resp. své krypto v domnění, že s ním nikdo nebude nepovoleně nakládat a nebude ho používat na spekulace a riskantní finanční operace. To je mimochodem něco, co je v bankovním světě zakázané, účty řadových klientů a investičních fondů bývají striktně oddělené. Jenže FTX už od začátku mělo své systémy nastavené tak, že šlo celkem snadno a nenápadně převádět prostředky mezi burzou a účty jejích klientů a hedgeovým fondem Alameda Research.

Právě kvůli tomu (ale nejen kvůli tomu) čelí Bankman-Fried žalobě, ve které mu hrozí více než stoletý pobyt za mřížemi. Někteří z jeho nejbližších spolupracovníků včetně bývalé šéfky Alamedy už podepsali s vyšetřovateli spolupráci, takže to pro zakladatele FTX, který se ještě před rokem stavěl do pozice kryptospasitele, nevypadá vůbec dobře. Soud by měl proběhnout letos na podzim.

Do té doby musí mladý podnikatel, který proslul i pod zkratkou SBF, čekat v domě svých rodičů v Kalifornii. Soud totiž umožnil, aby domácí vězení vykonával u nich s tím, že rodina a známí se za něj zaručili majetkem v hodnotě 250 milionů dolarů. Už se ale objevují první skvrnky a soudu se moc nelíbí, jak se Bankman-Fried chová, údajně se například prostřednictvím telefonu a laptopu pokoušel ovlivňovat některé svědky. Soudce, který má kauzu na starost, už dává najevo nespokojenost.

Na spadnutí je proto podle CNN dohoda jeho právníků a prokurátorů, že někdejší burzovní obchodník bude smět používat jen vybrané programy a aplikace, to všechno navíc v předem schváleném notebooku (přístup k počítači rodičů je také předmětem sporu) a na telefonu, který by měl ideálně být co nejhloupější. Zkrátka žádný iPhone, ale pokud možno tlačítková Nokie nebo třeba starší rozkládací Samsung.

S ohledem na to, že Sam Bankman-Fried byl velkým propagátorem efektivního altruismu, tedy filosoficko-ekonomického směru, který nabádá k tomu, aby lidé vydělávali a následně rozdali maximum majetku, aby se dělili o peníze se svým okolím a žili skromně, neměl by pro něj návrat do mobilní prehistorie být ale žádnou zásadní překážkou.