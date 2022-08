Už troubějí! Naládujte kulovnice, vychází parádně vypadající slovenský simulátor lovce

Sedíte na posedu, palouk máte pěkně v rozhledu, s prstem na spoušti díváte se do houští… Možná vám ta slova nápadně připomínají text slavné skladby o troubících jelenech. Jenže kdepak myslivecký valčík, přesně tyto pocity číhajícího lovce vám zprostředkuje skvěle vypadající simulátor od slovenského studia Nine Rocks Games. Jejich prvotina Way of the Hunter právě vychází na PC i konzole.

Kdo se bojí, nesmí do lesa. Ve Way of the Hunter by se tímhle rčením měli řídit spíš jeho zvířecí obyvatelé, v roli lovce se totiž většiny lesních nástrah bát nemusíte. Jedinou větší obavu snad může vyvolat přemýšlení nad tím, jestli se vám do lovecké chaty vejdou všechny virtuální trofeje skolených dvanácteráků. Tedy pokud na dvou realisticky zpracovaných mapách s rozlohou 144 kilometrů čtverečních dokážete tu správnou kořist najít.

Ale jen tak jednoduše zamířit a vystřelit? Na to se ve slovenském simulátoru nehraje. Než stisknete spoušť pušky namířené třeba na jelena, čeká vás ve hře od Nine Rocks Games pořádný kus práce. Podobně jako skutečné lovce v divočině. Kořist musíte vystopovat nebo si na ni počíhat, a pokud ji snad neskolí první rána – pozor na věrně simulovanou balistiku –, připravte se na její sledování pomocí stop krve, které za sebou zanechá.

Ovšem pouze za předpokladu, že ji před výstřelem nevyplašíte. Autentický zážitek totiž Way of the Hunter slibuje i v reakcích zvěře, kterou stejně jako tu opravdovou můžete snadno vyplašit. A ještě další špetku realismu jen pár týdnů před vydáním přidalo i oznámení spolupráce vývojářů se společností Steyr Arms. Opravdové zbraně rakouské zbrojovky tak ve hře dostanou svá virtuální dvojčata.

Kromě hry pro jednoho hráče, jež má nabídnout příběhovou linku o rodině lovců a „přátelství, zradě a lovu podle etického kodexu“, se budete moci vydat i na online výpravu s přáteli v kooperativním režimu. České a slovenské zájemce navíc potěší textová lokalizace do obou jazyků.

Svými úlovky z Way of the Hunter se v uplynulých dnech už mohli pochlubit také první recenzenti. Slovenský portál Sector udělil hře od svých krajanů osm bodů z desíti, stejně titul hodnotily Games.cz. Domácí a sousední kritici jsou tak na přívětivější straně spektra světových hodnocení, která na agregátoru Metacritic dávají dohromady skóre okolo pětašedesáti bodů ze sta.

Way of the Hunter můžete už dnes stahovat jak na konzole, tak na PC, a to na Steamu, GOGu i Epicu za 39,99 eura, respektive 985 korun. K dispozici je i o několik eur dražší verze Elite Edition, jejíž součástí je kromě kosmetických vylepšení základní hry především přístup ke dvěma dalším loveckým revírům, které vyjdou jako stahovatelný obsah a nabídnou i nová zvířata a zbraně.

Nine Rocks Games tvoří z velké části členové bývalého Cauldronu, jednoho z nejúspěšnějších slovenských herních studií. Při tvorbě Way of the Hunter se tak mohli spolehnout na zkušenosti ze známé série loveckých her značky Cabela’s, které právě v Cauldronu vznikaly. Ve vývoji hry s rozsáhlou mapou mohly přijít vhod i znalosti členů týmu, kteří dříve pracovali na populární zombie akci DayZ od Bohemia Interactive.



Před dvěma roky založené slovenské studio patří pod vydavatele THQ Nordic, jenž je sám součástí skupiny Embracer. Kromě Nine Rocks Games jsou součástí Embraceru i tvůrci české historické hry Kingdom Come: Deliverance z Warhorse Studios nebo mladá brněnská firma Ashborne Games.