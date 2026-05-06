Už žádné promeškané noční spoje či čekání. Autobusy jezdí pro cestující na zavolání, služba nestojí nic navíc
Mnoho lidí jezdí ráno ve špičce autem na nádraží jen proto, že se bez něj večer nedostanou zpět domů. Projekt PID Haló tento problém řeší.
Pražská integrovaná doprava (PID) testuje nový přístup k cestování v regionech, službu PID Haló. Ta zcela ruší běžný koncept pevně daných tras a jízdních řádů. Místo toho funguje čistě na objednávku jako chytrá poptávková doprava. Cestující si přivolá mikrobus přes aplikaci nebo telefon a systém postavený na umělé inteligenci šoférovi vypočítá optimální trasu tak, aby spolu s ním mohl efektivně svézt další zájemce mířící podobným směrem.
Pilotní provoz, který probíhá ve večerních hodinách na Českobrodsku a nově se rozšiřuje i do okolí Peček, ukazuje velký potenciál. Od vlaků v Českém Brodě se za pomoci nové služby svezlo přes čtyři tisíce cestujících, přičemž jen během průměrného pátečního večera rozveze mikrobus do okolních vesnic zpravidla více než čtyřicet lidí. Služba se navíc neustále vyvíjí. K běžným fyzickým zastávkám přibývají takzvané zastávky virtuální. Jde o místa, jako jsou bezpečná prostranství nebo okraje silnic, která nemají žádný označník a existují pouze jako GPS souřadnice v aplikaci. Od května 2026 se tyto virtuální nástupní body rozšíří na celé Českobrodsko.
Hlavním cílem PID Haló je rozetnout začarovaný kruh dojíždění. Mnoho lidí totiž ráno jede autem na nádraží a ucpává silnice ve špičce jen proto, že vědí, že se večer bez auta domů veřejnou dopravou nedostanou. Chytře plánované mikrobusy tento problém řeší. Výsledkem je méně aut na silnicích, uvolněná parkoviště u nádraží a snížení emisí. Pro cestující to navíc neznamená žádné další výdaje, v mikrobusech platí standardní jízdné. Služba je výhodná i z provozního hlediska, mikrobusy mohou řídit šoféři s běžným řidičským průkazem skupiny B, což by mohlo vyrovnat nedostatek řidičů s profesním oprávněním skupiny D. Plné pokrytí Středočeského kraje je v plánu do konce června 2028.