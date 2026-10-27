V bývalém dolu u Karviné dělají z oleje z fritéz palivo pro letadla. Letos už byznys překonal miliardu
Firma Trafin Oil Jana Háby sváží olej z více než 40 tisíc restaurací v Česku, Polsku a na Slovensku a vyrábí z něj surovinu pro biopaliva.
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V areálu bývalého dolu František v Horní Suché se z oleje, na němž restaurace smažily hranolky či řízky, vyrábí surovina pro biopaliva, která pak může skončit i v nádrži letadla. Firma Trafin Oil má právě v této čtyřtisícové vesnici nedaleko Karviné továrnu, a i když ji málokdo zná, letos už míří k pokoření miliardové hranice v tržbách. Olej sváží z více než 41 tisíc restaurací a kuchyní v Česku, Polsku a na Slovensku a patří k pětici největších hráčů v Evropě. Největší výzva do budoucna? Najít či přilákat do regionu talentované lidi.
Když se továrně Trafin Oilu blížíte, nejdřív uvidíte obří murál. „Naběhli k nám sprejeři se šátky přes obličej a začali stříkat barvy. Samozřejmě to byl náš záměr, chtěl jsem to tam oživit,“ popisuje s nadsázkou dvaapadesátiletý majitel a ředitel firmy Jan Hába. Navíc jde o interaktivní prvek, po namíření mobilu se obraz v aplikaci rozhýbe a napoví, co se děje za zdmi. Podle umělce známého jako Pauser, o jehož dílo jde, je to jeden z největších interaktivních murálů na světě.
Když se pak továrně přiblížíte víc, ucítíte specifické aroma. „Jsme zkrátka odpadáři a pracujeme s odpadem, takže na výrobě to samozřejmě voňavé není, to je třeba si přiznat. Kdo to ale zvládne, jde makat k nejmodernější technologii a k robotům,“ vysvětluje Hába. Kanceláře proto firma od provozu oddělila čistícími zónami, silnější puch podle Háby občas pouští spíš sousední bioplynka.
Právě do této automatizované továrny Trafin Oil sváží použité kuchyňské oleje z restaurací i domácností a čistí je na surovinu pro biopaliva druhé generace, tedy paliva vyráběná z odpadu místo z fosilní ropy. Ještě před dvaceti lety to byl obyčejný odpad, dnes jde o žádanou surovinu. „Olej patří mezi energeticky nejkoncentrovanější suroviny biologického původu. V podstatě je ropa taky svým způsobem olej. Vyrobit z toho letecké palivo nebo jakoukoliv motorovou naftu je velmi snadné,“ vysvětluje Hába s tím, že za dvacet let firma vytvořila vlastní technologie na předčištění oleje tak, aby mohl jet bez mezizastávek rovnou do rafinerií.
Zatímco v roce 2021 Trafin Oil prodal necelých 9,5 tisíce tun vyčištěného oleje, loni to už bylo 19,8 tisíce a letos cílí na 22,5 tisíce tun. Podobným tempem rostou i konsolidované tržby celé skupiny – před pěti lety dosáhla asi 420 milionů, v tomto roce míří už k 1,2 miliardám a udržuje se přitom ve zdravých černých číslech.
Po zeštíhlení začala firma růst ještě rychleji. Úplně jsem zíral.
Ne vždy šlo ale všechno jako po másle, v posledních letech se byznys nevyhnul i propadům a v roce 2023 se skupina propadla do ztráty ve výši téměř čtrnáct milionů korun. Byznys Trafin Oil totiž do velké míry určuje Green Deal. „Dodáváme vstupní surovinu do zelené ekonomiky, které se někdy daří a někdy zase ne. Biotrh je mladý, Evropa je lídrem a správná nastavení se často hledají za současného kolísání nahoru a dolů,“ vysvětluje Hába.
Když se trh propadl, rozhodl se pro radikální řez. Z několika stovek zaměstnanců propustil víc než sedmdesát lidí a utlumil řadu rozvojových projektů. „Musel jsem se rozloučit se spoustou kolegů – jak s těmi skvělými, tak s těmi méně kvalitními. Potkalo mě ale překvapení. Po zeštíhlení začala firma růst ještě rychleji. Úplně jsem zíral a uvědomil si, že každý člověk ve firmě nemusí být nutně přidanou hodnotou a dokonce může některé procesy brzdit. Sáhl jsem si tehdy i do svědomí, jestli náhodou tou brzdou nejsem já sám,“ vzpomíná.
Samotný Hába se přitom k olejům dostal v podstatě náhodou. Jeho podnikatelský parťák a finanční investor Tomáš Kubala v roce 2006 vložil peníze do malého rozvojového projektu. „Nebylo to úplně dotažené, dokonce to vypadalo s návratností investice špatně… tak mi to zkrátka hodil na stůl, jestli s tím nechci něco udělat. Odpady a paliva mi přišly zajímavé, tak jsem se toho chytil. Vůbec jsem přitom nevěděl, do čeho jdu,“ říká Hába.
Konkurence sice už na trhu byla, Hába se ale rozhodl ji neřešit a soustředit se na jednotlivé provozovny, kterým Trafin Oil jednoduše přiveze čerstvý olej a odveze použitý. „Restaurace o nás vlastně ani nemusí vědět, měli bychom fungovat neviditelně na pozadí. Nevím tedy, jestli máme klasickou konkurenční výhodu. My prostě spolehlivě fungujeme,“ popisuje.
Někdo to tu může vnímat v jakési depresi, jak tu skomírá bývalý byznys s uhelnými doly a některými železárnami.
Pro továrnu si vybral svůj rodný kraj. Hába pochází z Třince a region podle něj nabízí víc než blízkost Polska a Slovenska. „Někdo to tu může vnímat v jakési depresi, jak tu skomírá bývalý byznys s uhelnými doly a některými železárnami. Je zde ale zároveň spousta úžasných lidí, kteří chtějí přiložit ruku k dílu,“ říká. O bývalém dolu František pak rozhodlo teplo. Z podzemí dodnes uniká důlní plyn, který jiná firma pálí v kogenerační jednotce na elektřinu, a odpadní teplo dřív mizelo do vzduchu. Trafin Oil ho ale potřebuje na rozehřívání olejů.
„Hledal jsem místo, kde je dostupné a levné teplo dvacet čtyři hodin denně, každý den v roce. Sídlíme v areálu bývalého dolu zkrátka proto, že jsou pod námi k dispozici více než tři megawatty hodiny energie,“ vysvětluje Hába. Firma se k regionu hrdě hlásí a podporuje i benefiční akci Soul of Sport, loni na ní zdvojnásobila částku vybranou pro ostravský parahokejový klub Flamingos. Letošní ročník se koná 8. listopadu.
Jak se z oleje z fritézy stane palivo
Svoz z restaurací
Restauracím Trafin Oil přiveze čerstvý olej a odveze ten použitý. Po Česku, Polsku a na Slovensku firmě podle Háby denně jezdí kolem stovky dodávek a všechny se vracejí plné. Přes mezisklady olej míří do továrny v Horní Suché. Má takovou hodnotu, že se vyplatí vozit ho na Moravu i z Prahy.
Rozehřátí
Nejdřív se olej musí dostat z barelů do nádrží. V zimě je to úzké hrdlo, protože často ztuhne. Někdo smaží na palmovém oleji, jiný na sádle nebo na másle. „Když k nám přijede dva tisíce padesátikilových kostek zmrzlého másla, nemůžete čekat do zítřka, protože zítra přijede dalších dva a půl tisíce,“ popisuje Hába. Stačí mírné rozehřátí, teplo firma bere z kogenerační jednotky na důlní plyn.
Drcení
Olej se pak i se všemi zbytky jídla namele a nadrtí na kaši. „Popravdě je docela odporná, mastná a smradlavá,“ přiznává Hába. Tento bioodpad potom putuje do zpracovatelské linky.
Odstředivky
Nečistoty by se daly z oleje dostat i usazováním, v průmyslovém měřítku by to ale trvalo příliš dlouho. Trafin Oil proto používá dekantéry a odstředivky. Linka zpracuje deset až dvanáct tun za hodinu a bez chemie, olej se na závěr jen propere vodou.
Rafinérie
Vyčištěný olej jede bez mezizastávek do rafinérií. Ty ho buď přidávají k ropě, nebo z něj vyrábějí palivo úplně místo ní. Výsledkem je hotová nafta pro auta nebo palivo pro letadla.
Čistší kanalizace
Kdyby olej skončil v odpadu, v přírodě by sice časem shnil, v kanalizacích a čistírnách odpadních vod ale napáchá škody. Usazuje se v nich, dusí bakterie a zvyšuje náklady na čištění. Sběr tak podle Háby v první řadě pomáhá kvalitě čištění vody.
Ušetřené emise
Hlavním přínosem je podle Háby úspora emisí. Litr oleje váží zhruba 0,8 až 0,9 kilogramu, nahrazením fosilních paliv ale podle firmy ušetří přes 2,5 kilogramu CO2. „Neradi lžeme, máme to mnohokrát spočítané,“ zdůrazňuje Hába. Ročně tak má firma ušetřit padesát až šedesát tisíc tun emisí a snižovat závislost Česka i EU na dovozu fosilních paliv z nestabilních zemí.
Polovinu tržeb dnes už firma podle Háby dělá v Polsku, čtyřicet procent v Česku a deset procent na Slovensku. Poptávku po biopalivech totiž dnes výrazně podporuje tlak na snižování emisí v dopravě, ale také evropská legislativa. V letectví už od roku 2025 platí povinnost dodávat na letiště v EU alespoň dvouprocentní podíl udržitelných leteckých paliv (SAF), přičemž tento podíl má do roku 2050 vzrůst na 70 procent. Pro výrobce biopaliv to znamená rostoucí potřebu vhodných odpadních surovin, mezi které patří i použitý kuchyňský olej.
S tím souvisí, že nabídky na kapitálový vstup do firmy od petrolejářských společností podle Háby chodí pravidelně. Všechny ale zatím odmítl. „Chápu, že oni si chtějí strategicky zajistit surovinu klidně na desítky nebo na sto let dopředu. Sám jsem nad jejich vstupem vážně uvažoval kvůli další mezinárodní expanzi,“ přiznává Hába.
„Ale když jsme se k sobě přiblížili, zjistil jsem, že by nás jejich korporátní pravidla zbrzdila. Hledal jsem naopak někoho, kdo nás ještě zrychlí,“ pokračuje. S petrolejáři firma podle něj chystá velké dlouhodobé smlouvy, kapitálovou účast k tomu ale nepotřebuje.
Hába má v plánu se svým byznysem dále růst, jako největší překážku přitom označuje lidi. Firma podle něj roste rychleji, než zvládá, a se složitějšími úkoly potřebuje hlavně kvalitnější talenty. „U nás technologie předběhla lidi. Díky AI, automatizaci a práci s daty máme nekonečné možnosti, spoustu věcí máme nastavených, ale trochu pokulháváme v realizaci, v hlídání a dodržování procesů. Nabízím tedy seberealizaci s velkým dopadem – nikoliv odpadem,“ usmívá se.
„Lidé u nás mohou i z té naší Horní Suché budovat skutečně světový byznys. Pokud je někdo ze severní Moravy talentovaný, nemusí nutně utíkat do Prahy nebo do Brna,“ pokračuje Hába, jenž ale upozorňuje, že kdo za ním ale přichází kvůli výplatě, neuspěje.
„Rád říkám, že čím déle se mnou dokáže někdo pracovat klidně za nulu, tím víc ho pak budu topit v penězích. Nechci primárně lidi, kterým se od první schůzky v očích točí jen dolary. Pojďme nejdříve ukázat výsledky a zjistit, jak ty dolary můžeme vydělat, zapomeňme chvíli na peníze a ony se nakonec určitě dostaví,“ říká Hába. Nováčci se podle něj nejdřív musí naučit specifika olejového byznysu a logistiky, pak už dostanou volnost. „Jakmile se nastaví cíle, nikoho už dál zbytečně nevodím za ruku.“
Továrna v Horní Suché má už teď připravenou kapacitu na dvojnásobný objem a právě na ten se chce firma rychle dostat. Pak má na řadu přijít expanze do nových zemí. Kdysi Hába zkoušel vozit olej až z Číny, kvůli kulturním bariérám to ale byla slepá ulička.
Další továrny proto chce stavět v Evropě, třeba v Bulharsku, Rumunsku, Španělsku nebo po válce na Ukrajině. Na nové továrny přitom tlačí i odběratelé. „Doslova nám říkají, ať už je někdy postavíme, že naše oleje nutně potřebují. Takže aktuálně hlavně hledám kvalitní mezinárodní tým, který mi s touto evropskou expanzí pomůže,“ uzavírá Hába.