V Česku vytvořili firmu na budování firem a vyrazili i na Blízký východ. Teď hlásí obrat 800 milionů

Byly to dva roky velkých nákupů a změn uvnitř struktury: pražská společnost Creative Dock se během nich rozhodla tvářit víc „světově“. Nakoupila několik zahraničních společností a jejich šéfy začlenila do vlastní struktury. Do akvizic vložila přes 1,3 miliardy korun. Důraz začala klást na pobočky v Curychu, Paříži či Rijádu. A teď předchozí rok představuje jako vůbec nejúspěšnější ve své historii, když její obrat dosáhl 807 milionů korun (33,3 milionu eur). Meziročně to znamená nárůst o víc než čtvrtinu.

To platí v případě, kdy se do obratu započítají výsledky firem, které loni Creative Dock koupil. Když se chlubí čísly bez nich, hlásí rovnou 70procentní nárůst obratu. „Stále si udržujeme dvouciferné tempo růstu a v tomto tempu budeme pokračovat i v letošním roce, kdy plánujeme atakovat miliardu korun,“ sděluje velké plány Miroslav Esser, jeho finanční ředitel.

Vyzdvihuje i to, že většina příjmů – celkem 89 procent – plyne ze zahraničí. Daří se především v regionu německy mluvících zemí. Příjmy z Německa, Rakouska a Švýcarska tvoří necelou polovinu všech, které do Creative Docku plynou. Jen o něco pozadu, tedy 40 procent příjmů, pak tvoří Blízký východ. Ten je spolu s Afrikou regionem, kde firma vidí „velký potenciál“.

„Kromě jiných v Saúdské Arábii, kde probíhají obrovské investice do rozvoje ekonomiky. Šedesát tři procent obyvatel je mladších třiceti let. A to jsou mladí a digitálně zdatní lidé, což je ideální prostředí pro rozvoj digitálních produktů a služeb a pro nás skvělá příležitost. Pracujeme na projektech, které pomáhají běžným obyvatelům Saúdské Arábie v jejich dennodenních životech,“ věří Gabriela Teissing, generální ředitelka firmy, a i ona zdůrazňuje, že firma klade stále větší důraz na své kanceláře v zahraničí.

Creative Dock dnes tvoří skupinu, která zaměstnává víc než 600 lidí. Na objednávku vytváří služby, projekty nebo rovnou celé firmy pro jiné společnosti, které se chtějí chytit a držet digitalizace a možností, jež nabízí, ale rozhodnutí, co a jak zavést, nechají právě na Creative Docku. Ten pak projekt navrhne, vybuduje i pro danou firmu provozuje. Pro ni to znamená nové příjmy, stejně jako pro českou skupinu.

Tímto způsobem už vzniky firmy jako Zonky, Mutumutu nebo HoppyGo od Škody. V Creative Docku ale pomáhali i s aplikací Můj Albert a jejím věrnostním programem nebo projektem Domy sobě pro Veolii. Nákupem zahraničních firem pak získali zákazníky, kteří radili a radí firmám jako Adidas, Bosch nebo třeba Deutsche Telekom. Z oborů je pro firmu nejvýraznější ten finanční, respektive fintech, který tvoří 32 procent příjmů firmy. Mezi největší projekty patřily zakázky pro bankovní instituce a pojišťovny, tabákový průmysl a také telekomunikační nebo stavební firmy.

Creative Dock založil před jedenácti lety Martin Pejša, během posledního roku společnost nakoupila firmy Spark Works (Švýcarsko), Rohrbeck Heger (Německo), FoundersLane (Německo) a IdeaSense (Česko), přičemž většinu peněz na akvizice měla získat z úvěrů. Za svou existenci už podle svých vyjádření vybudoval Creative Dock přes stovku firem a samostatných produktů. Věří, že by do pěti let mohl mít v portfoliu takové projekty, jejichž služby bude používat miliarda lidí po světě.