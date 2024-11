V ESG řešíme odpovědnost firem, ale co když je problém v systému? Musí se také změnit, říká expert

Uložit 0

O udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti firem se mluví stále více. Málokdo ale složitému tématu rozumí tak dobře jako John Elkington. Ostatně ne nadarmo se mu přezdívá „kmotr udržitelnosti“, protože se tomuto byznysu věnuje přes padesát let. Jaký očekává jeho další vývoj? „Po padesáti letech v oboru věřím, že jsme teprve na začátku – a že v příštích patnácti letech uvidíme změny větší než za těch posledních padesát let,“ říká jeden z nejvýznamnějších světových odborníků na udržitelné podnikání, který se tento týden představí na velké konferenci v Brně.

John Elkington vystoupí jako hlavní řečník na mezinárodní konferenci Velvet Innovation, která se uskuteční 14. listopadu v brněnském hotelu Passage a jíž je CzechCrunch mediálním partnerem. Hlavní téma konference zní „Ambition (Un)locked“, a tak se jednotliví řečníci zaměří na roli ambicí v oblasti inovací a udržitelného rozvoje, budou zkoumat, jak individuální a kolektivní ambice ovlivňují směřování k udržitelnému růstu, a představí také strategie, které mohou pomoci využít potenciál ambicí při současném zajištění udržitelnosti a odolnosti.

Hovořit o tom bude i pětasedmdesátiletý John Elkington, který se de facto celou kariéru zaměřuje na to, jak prostřednictvím podnikání a trhů dosáhnout systémové změny a v roce 2008 založil svou aktuální společnost Volans. „Zpočátku jsme se zaměřovali na propojování sociálních podnikatelů s velkým dopadem s velkými korporacemi, pak jsme se věnovali také exponenciálním inovátorům a snažili se propojit jejich svět s mainstreamovým podnikáním. Nyní se zaměřujeme na to, jak mohou firmy hrát pozitivní roli v prosazování systémových změn,“ říká Elkington.

V rozhovoru vysvětluje, co je jedním z klíčových problémů sociálních a environmentálních témat, jak je vnímá nejmladší generace a jak na ně působí geopolitické změny. V rámci konference Velvet Innovation vystoupí společně s dalšími řečníky, jako jsou Erinch Sahan z Doughnut Economics Action Lab, který se zaměřuje na udržitelné obchodní modely, Denny Royal z Tietoevry Create, expert na inovativní design inspirující se u přírodních procesů, nebo Kaija Pöysti, zkušená andělská investorka a business koučka. Vstupenky stojí 1 490 korun a jsou v prodeji na webu akce.

Téma vašeho bloku na konferenci Velvet Innovation 2024 je „Proč musíme přejít od ESG ke změně systému – a jak to udělat“. Proč je tohle téma důležité?

Druhé Trumpovo vítězství zdůrazňuje nepříjemnou realitu dnešního světa. Agenda udržitelného rozvoje se stává čím dál více politickou. ESG se zabývá odpovědností jednotlivých společností, a to napříč jejich značkami, představenstvy, obchodními modely a dodavatelskými řetězci. To je jistě užitečné, ale co když problém spočívá v samotném systému? Co když jednotlivé ryby čistíme jen proto, abychom je vrátili zpět do špinavých, znečištěných vod? Pak je nutné zaměřit se na vyčištění těchto vod samotných.

Po delší době přijíždíte do Česka. Co s ním máte spojené v rámci vaší agendy, jestli vůbec něco?

Před lety jsem v Praze vystoupil na akci Global Reporting Initiative (GRI), kde jsem měl příležitost poobědvat s Billem Gatesem. V Brně jsem však ještě nikdy nebyl, takže se na návštěvu těším. Nedávno jsem byl v Rumunsku a při rozhovorech v Bukurešti mě zaujalo, jak se postkomunistické části Evropy postupně začleňují nejen do kapitalismu, jaký byl, ale do kapitalismu, jaký musí být.

Foto: Archiv JE John Elkington, odborník na udržitelné podnikání

Vaše předposlední kniha Green Swans: The Coming Boom in Regenerative Capitalism představuje koncept „zelených labutí“. Můžete vysvětlit, o co jde?

„Zelené labutě“ představují zásadní změny na trhu, často katalyzované výzvami, jako jsou černé nebo šedé labutě, a přijetím nových paradigmat, hodnot, myšlení, politiky či technologií. Tím přináší exponenciální pokrok v podobě vytváření ekonomického, sociálního a environmentálního bohatství. Ve své následující, v pořadí jednadvacáté knize Tickling Sharks: How We Sold Business On Sustainability jsem představil koncept „lechtání žraloků“, což je metafora pro dosažení skutečné změny, kdy je třeba dostat se blízko k mocným lidem a změnit jejich myšlení. Této činnosti se věnuji už padesát let a kniha shrnuje některé lekce, které jsem se na této cestě naučil.

Na konferenci Velvet Innovation 2024 budete hovořit o nutnosti posunout se od ESG k systémové změně. Co považujete za hlavní omezení současného ESG přístupu a jaké kroky by měly organizace podniknout směrem k systémové změně?

ESG se zaměřuje na jednotlivé podniky, nikoli na širší tržní systémy, kterých jsou součástí. ESG se také opírá o aktuální tržní signály, které často nepodněcují k žádoucím změnám, a o dobré úmysly vedení firem, což je velmi proměnlivé.

Jaké jsou podle vás největší výzvy při měření a reportování nefinančních ukazatelů výkonnosti, jako jsou sociální a environmentální dopady?

Na vývoj metod finančního účetnictví jsme měli 500 let, zatímco na sociální a environmentální účetnictví jen několik desetiletí. Jedním z klíčových problémů je obtížnost vyjádřit sociální a environmentální hodnotu finančně. I v této oblasti však dochází k pokroku.

Jak hodnotíte současný stav globálního úsilí o udržitelnost a jaké oblasti vyžadují největší pozornost v nadcházejících letech?

Řekl bych to asi takto: mohli bychom si vést mnohem lépe. Pokroky ve splnění všech sedmnácti cílů udržitelného rozvoje (SDGs) z roku 2015 bohužel nejsou uspokojivé a do roku 2030 zřejmě dorazíme s nedostatečným výsledkem. Mladí lidé – přesně ten typ mladých talentů, které chtějí vedoucí představitelé firem přilákat a udržet si je – však o tom všem smýšlejí jinak. Možná totiž přicházíte o talenty zítřka, aniž byste si to uvědomovali, protože některé mladé lidi by nikdy ani nenapadlo pracovat v oboru nebo podniku, jako je ten váš.

Jakou roli by měly hrát vlády a regulační orgány při podpoře přechodu k systémové změně a regenerativní ekonomice?

Vlády hrají klíčovou roli, jak ukazují například evropský Green Deal nebo americký Inflation Reduction Act. Politická nejistota však činí směr vlád méně předvídatelným. Musíme vládám usnadnit dělat správné kroky. Ve Volans proto spolupracujeme s firmami, jako je Unilever, na přezkumu jejich členství v obchodních asociacích a vyhodnocení, zda tyto organizace podporují jejich klimatickou politiku. Ukazuje se, že zhruba čtvrtina je proti opatřením v oblasti klimatu.

Jak vidíte budoucnost udržitelnosti v kontextu rychle se měnícího geopolitického prostředí a ekonomických nejistot?

Po padesáti letech v oboru věřím, že jsme teprve na začátku – a že v příštích patnácti letech uvidíme změny větší než za posledních padesát let. Tyto změny nebudou jen plynulé, ale často nárazové. Můj instinkt mi říká, že současné konflikty, například na Ukrajině nebo v Izraeli a Íránu, předznamenávají mnohem rozsáhlejší období nestability. Bude to náročné období, které však vyžaduje nové generace výjimečných lídrů. Ve Volans se snažíme takové lidi co nejdříve identifikovat – a spolupracovat s nimi, aby dokázali více a rychleji.