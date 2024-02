V mém oboru jsou velké faily většinou fatální, říká lodní architekt, který si zásadně nežehlí košile

Uložit 0

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Matyáš Mačát, námořní architekt, který vede designový tým české loděnice Independent Catamaran. Proč si nežehlí košile a nechce se hnát za penězi? A proč každému doporučuje zhlédnout drama Snowden?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Většinou chodím spát mezi půlnocí a jednou ranní. Nejlíp se mi pracuje v noci. Když domácnost usne a nic mě nerozptyluje, často zasednu k práci a pak se to někdy protáhne. Vlastně rád vstanu i v poledne.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráte ihned po probuzení?

Budík – když mě vzbudí. Jinak záleží na upozornění. Někdy je to e-mail, někdy WhatsApp.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíce?

Notebook a přenáším ho jako korunovační klenot. Při své práci strávím nejvíc času v CADu. Záleží na fázi designu, Excel je taky kámoš. Občas.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Smart casual, obecně asi vše, co tam patří, a Vans. Always.

Foto: Archiv Matyáše Mačáta Námořní architekt Matyáš Mačát

Pět věcí, které nikdy nesmějí chybět ve vašem batohu?

Peněženka, brýle, klíče, mobil, sluchátka. Často mám u sebe i nůž a provázek, hodí se na lodi.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěl podělit?

Košili netřeba žehlit, jen na to hoďte svetr. To jsem se naučil už na univerzitě. Většina námořních architektů to tak nosí. Asi proto, že u těch výkresů stráví tolik času, že jim nikdo žehlit už ani nechce.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučil všem.

Snowden, protože jen tvrdíme, jak vnímáme moc IT technologií, ale tenhle snímek efektivně popisuje přítomnost této skutečnosti.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Pro uklidnění lounge jazz, jako hotelová recepce. Hlavně ráno mi to často hraje a taky na lodi. Nakopne mě rock, jazz a R&B.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Na loď. Jednoznačně.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Žádnou. Můj obývák musí mít hlavně minimum ovladačů a ten jediný ovladač musí vypadat dobře.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Dacii Duster. Převeze, projede a odtáhne.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Domů. Mám rád spoustu restaurací a jídlo si celkem užívám. Nejlepší je ale přece jen doma.

Jak jste si vydělal první peníze?

Mytím aut.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Asi kapitánování lodi.

Co byste dnes poradil svému mladšímu já?

Aby byl zvídavější, víc se ptal a nebál se toho.

Investujete?

Ne. Nemám čas ani prostředky se tomu věnovat a „střelba od boku“ není úplně můj styl.

Nejlepší byznysová rada, jakou jste kdy dostal?

Nežeň se za penězi, ale za dobrým výkonem. Dobře budeš dělat hlavně to, co tě baví.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

V mém oboru jsou velké faily většinou fatální. Zatím se jim naštěstí úspěšně vyhýbám.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Vydat se cestou, kterou jsem se vydal.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Richard Konkolski – protože se nám Čechům vzdáleného oceánu nebál.