V nové české hře si splníte sen o kariéře v Hollywoodu. V Movies Tycoonu budete filmy točit i režírovat

Uložit 0

Je jich jenom šest, ale mají prakticky hollywoodské ambice. Vývojáři z pražského studia PixelCraze právě vydali svou videoherního prvotinu Movies Tycoon, která někomu místy připomene The Sims, jiného potěší dalším příspěvkem do byznysově a budovatelsky zaměřeného žánru tycoonů – a u opravdových herních znalců dá vzpomenout na hru The Movies, která před dvaceti lety předběhla dobu.

„Je to pro nás všechny v týmu záhadou, proč je v životě běžné a rozšířené téma jako film tak málo probádané ve videohrách,“ říká pro CzechCrunch Igor Žmajlo, jeden z pouhého půl tuctu vývojářů, kteří tvoří studio PixelCraze. To se tuhle záhadu rozhodlo narušit a na Steamu vydává hru Movies Tycoon. V ní budete filmy vymýšlet, točit i financovat.

Najmete herce, scenáristy a další členy filmového štábu, postavíte jim zázemí i studia, pořídíte kostýmy a kulisy – a pak už jen kamera, klapka, akce! A to vše s vidinou zisku, protože Movies Tycoon, jak už napovídá druhé slůvko v názvu, není odlehčenou kreativní hříčkou. Žánr tycoonů se opírá spíš o byznysové základy (kdo by neznal třeba RollerCoaster Tycoon, který nedávno oslavil 25 let). Vaše oscarové blockbustery by proto měly pořádně vydělávat.

„Tycoony bývají zaměřené na náročnější hráče, kteří chtějí spíš simulaci, čísla, vyhodnocení toho, jak dobře svůj podnik vedou. V našem případě ale silně zaznívají i hlasy pro co největší kreativitu ve vlastní tvorbě filmů,“ říká Žmajlo. A dodává, že oběma táborům jednoduše naplno vyhovět nejde. „Třeba i proto, že kreativita se hůř vyhodnocuje. Snad kdybychom do hry integrovali umělou inteligenci, ale to by nebylo konzistentní a ještě na to není správná doba,“ vysvětluje.

Herní historici si určitě vzpomenou na velkou a přiznanou inspiraci nové české hry. A to titul The Movies z roku 2005 z hlavy šíleného génia (či geniálního šílence) videoherního designu Petera Molyneuxe. „Na svou dobu to byla, řekl bych, až revoluční hra. Ale bohužel vyšla příliš brzy, kdy něco takového málokdo měl možnost ocenit,“ vzpomíná Žmajlo. Pro kombinaci her a filmu prý nastavila až nesmyslně vysokou laťku.

„Možná to vývojáře od podobných pokusů spíš odrazovalo,“ míní Žmajlo. V PixelCraze se ale odradit nenechali. A tak svůj vzor rozebrali, prozkoumali a pokusili se ho vylepšit. „Přestože to skrz brýle nostalgie není úplně jednoduché, museli jsme přijít i na ty části, které dnes už tak dobré nejsou. Anebo ani tehdy nebyly. Povedené principy máme podobné a ty méně povedené se snažíme udělat lépe,“ uvádí vývojář.

„Diskuze o The Movies a nostalgické vzpomínání každopádně běží po skoro dvaceti letech dodnes. Takže nejsme jediní, kdo si myslí, že taková hra je třeba,“ přidává. Pro šestici kolegů z pražské firmy to je ambiciózní cíl, dvojnásob v případě videoherní prvotiny, bez zkušeností ale v PixelCraze nejsou. Získali je už při zakázkovém vývoji aplikací pro virtuální realitu. A s financemi částečně od investora a částečně z vlastní kapsy se pustili do práce.

Jejich Movies Tycoon na Steamu vyšel v early accessu, tedy v předběžném přístupu, který nabízí plnohodnotnou hratelnost, ale zároveň znamená pokračující vývoj. Prý z důvodu, aby se i díky zpětné vazbě od hráčů lépe ladila hranice mezi byznysovou simulací a kreativním točením virtuálních filmů.

„U dosud vydaných demoverzí jsme od hráčů viděli vtipné okamžiky. Ale až teď s early access verzí přijde to hlavní,“ slibuje Žmajlo a připomíná, že kromě zakoupení hry si můžete vyzkoušet i bezplatné demo. A mimochodem, té kreativitě nahrává i taková věc, jako je editor postav. Takže když zrovna nenajdete digitálního Ryana Goslinga, můžete si ho vytvořit.