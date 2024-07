Úspěch středoškoláků z Brna. Svou hororovou hru dostali do světa a k youtuberovi s 37 miliony diváků

Uložit 0

Vzpomenete si, co jste dokázali rok před maturitou? Pětice brněnských studentů má na tuhle otázku odpověď, kterou nejspíš nadosmrti nezapomene. Spolužáci, kteří v rámci herního oboru stvořili videohru, ji dostali před mnohamilionové a globální publikum. A jejich hororovou hříčku Mourning Tide si můžete zahrát i vy.

Českým videohrám se daří, to je známá věc. V poslední době se jim daří dokonce opravdu hodně. Třeba když brněnští Madfinger Games vydali miliardovou střílečku Gray Zone Warfare. Anebo když Warhorse Studios vytvořili obří hype kolem druhého dílu Kingdom Come: Deliverance s rozpočtem hollywoodského filmu. To jsou však velké firmy s velkými týmy, velkými konty a velkými plány. Nevídaný úspěch se ale nyní povedl středoškolákům z Brna.

Psychologický horor Mourning Tide, ve kterém v roli rybáře z moře vytahujete čím dál podivnější úlovky (… navíc s lidskými tvářemi!), si na platformě pro distribuci nezávislých her Itch.io stáhlo přes dvacet tisíc lidí. Už to je úctyhodný počin pro pětičlenný tým žáků třetího ročníku oboru Game Art na Střední škole umění a designu v Brně neboli „Šuřce“. Mladí autoři hru pro PC dokonce stihli stvořit během pouhých dvou týdnů.

Karolína Kuberová, Ella Lišková, Marie Kuklíková, Gal Mond a Jakub Varga se svým dílem navíc oslovili i zahraniční streamery s miliony odběratelů. Hra tak napříč desítkami různých kanálů nasbírala přes deset milionů zhlédnutí na YouTube. „Krátce po vydání o nás natočili videa youtubeři Kubz Scouts a ManlyBadasshero s pěti, respektive dvěma miliony sledujících. V tu chvíli nám došlo, jak úžasná situace pro náš projekt vznikla,“ popisuje pro CzechCrunch Marie Kuklíková.

Že si známý streamer všimne menší hry a přihraje jí pozornost, to je v současnosti přání mnoha vývojářů. Jeho splnění totiž znamená snazší otevírání dalších a dalších dveří. „Díky dvěma velkým streamerům jsme naši hru mohli propagovat daleko lépe. Předměty e-mailů se z proseb o zahrání studentské hry proměnily na: ‚Naše hra je populární, zahrajte si!‘,“ popisuje mladá vývojářka.

Povedlo se – a Mourning Tide zaujal i Marka Fissbacha, mnohem známějšího pod přezdívkou Markiplier. Streamer s 36,7 miliony odběratelů na YouTube zařadil hru brněnských spolužáků do aktuálního dílu svého nepravidelného výběru hororových titulů. Čtyřicetiminutová epizoda s třetinou věnovanou právě české hře dosud přilákala už dva a půl milionu zhlédnutí.

„Ale kromě toho, že si Mourning Tide všimli youtubeři, se nám například povedlo dostat na první místo žebříčku nejpopulárnějších her na Itch.io i do výběru na hlavní stránce,“ přidává Marie Kuklíková, jež měla v týmu na starosti právě marketing a produkci. Karolína Kuberová byla art directorkou hororové hry, Ella Lišková tvořila modely a textury. Gal Mond zase animace i ozvučení a Jakub Varga řešil programování.

Popularita nezávislé – a bezplatné, Mourning Tide na Itch.io si můžete prostě stáhnout a zahrát, finanční příspěvek autorům je zcela dobrovolný – hříčky prý dokonce vedla k tomu, že studentský tým oslovil jeden z vydavatelů nezávislých her s možností předělávky na konzoli Nintendo Switch. „Nicméně obrovským úspěchem je pro nás každý, kdo si hru zahraje,“ říká Marie.

Pokud byste tak chtěli učinit i vy, vězte, že vás čeká silně znepokojivý osud osamělého rybáře na podivném moři. „Chtěli jsme dát důraz na atmosféru spíš než na mechaniky kvůli omezenému času na vývoj hry,“ vysvětluje spoluautorka. O tom, že Mourning Tide vznikl během pouhých čtrnácti dnů, už byla řeč. Středoškolský tým během této doby využil podporu brněnského herního inkubátoru Gamebaze.

„Poskytli jsme studentům prostor v kreativním hubu Kumst, také jsme je pozvali na testování jedné z her, které vznikají v našem inkubátoru,“ říká pro CzechCrunch zástupkyně Kumstu a Gamebaze Natálie Sodomková. Prvně jmenovaný tvůrčí prostor poskytuje nejen herním vývojářům možnosti coworkingu, druhá jmenovaná služba je pak zaměřená právě na inkubaci začínajících studií v herním průmyslu či podporu komunity a vzdělávání v game devu.

„Našimi členy jsou například David Šemík a Antonín Holík ze studia Amanita Design či Petr Benýšek se zkušenostmi z Ingame Studios a Bohemia Interactive. Do inkubátoru jsou zapojeni třeba Petr Škorňok, spoluautor hry Ministry of Broadcast, nebo Dominik Konečný, který studenty v prvním ročníku oboru Game Art učil,“ uvádí Sodomková.

„Právě od nich si autoři Mourning Tide odnesli věcnou kritiku, třeba že hru musí vydat i na jiné platformy. Ale získali i hodně pozitivní zpětné vazby,“ dodává. Studenti střední školy tak alespoň částečně okusili výhody videoherního inkubátoru, který v minulosti využili spíš vysokoškoláci – jako třeba v případě hry Omnibullet, ve které hratelnost vytváří hudbu – ale jenž míří především na nově založená herní studia.

Mourning Tide každopádně musí těšit nejen své autory, ale i vyučující na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole v Brně. Maturitní obor Game Art zaměřený na hry nejen digitální, ale i deskové tam totiž odstartoval teprve před třemi lety. Mezinárodní dosah hororové rybařiny by tak mohl být příslibem podobně povedených úlovků také v budoucnu.

A přinejmenším na lokální úrovni bude pokračovat i propojování studentského světa a brněnské vývojářské komunity. Která je mimochodem velice rozvinutá a stojí za to ji zažít, jak v rozhovoru pro CzechCrunch přiblížil tamější vysokoškolský pedagog Zdeněk Záhora. Většina budoucího maturitního ročníku už se v rámci stáže zapojila do vývoje úspěšné hry o československých legiích Last Train Home od Ashborne Games.

„A s některými studenty plánujeme navázat další spolupráci nebo společné akce v budoucnu, protože mají velký potenciál pozitivně přispívat našemu ekosystému,“ uzavírá se slibnou zprávou i pro další studenty Natálie Sodomková.