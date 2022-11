V novém depu Zásilkovny se prohání stovky robotů. Roztřídí dvakrát více zásilek než lidé

Na první pohled se může zdát, že jde o závodní dráhu, na níž jezdí elektrická autíčka. Malé pojízdné a hbité roboty v průmyslovém parku v Rudné u Prahy skutečně najdete, ale Zásilkovna s nimi nepořádá závody, nýbrž urychluje své dění ve skladech. Česká logisticko-technologická firma otevřela své dosud největší depo, jehož součástí jsou také automaticky naváděné vozíky zvané PackMani. Třídí balíky a Zásilkovna očekává, že v letošní předvánoční sezoně bude automatizační technologií roztříděna každá druhá zásilka. V Rudné má firma k dispozici 12 600 metrů čtverečních a zvládne tu odbavit až 200 tisíc zásilek denně.

Automatizační technologie jsou nejen pro Zásilkovnu velké téma. Se zvyšujícími se nároky na počet přepravených zásilek či rychlost, ale také se stále dražší a hůře dostupnou pracovní silou, je třeba přicházet s novými postupy. Skupina Packeta, která působí v osmi zemích, do 34 zemí doručuje a Zásilkovna je její součástí, poprvé nasadila roboty loni. Nyní jejich počet ve svých skladech zdvojnásobila na čtyři stovky a opět posunula jejich schopnosti. Automatizace je přitom podle zakladatelky Simony Kijonkové nikdy nekončící proces, na němž bude její firma neustále pracovat.

Roboti ve skladech Zásilkovny zatím neznamenají, že by se v nich proháněly stroje připomínající člověka a obstaraly vše, co je potřeba – tak daleko ještě nejsme. Firma zatím sází na malé pojízdné roboty, na které se na jedné straně naloží balíček o hmotnosti až patnáct kilogramů, a díky chytrému softwaru, který celý proces ovládá, ho pak robot odveze do správného koše. Zásilkovna svými roboty řeší takzvaný sorting, tedy třídění zásilek, které ji na depo přijdou a potřebují odeslat dál. „V Evropě jsme první, kdo tento typ robotů k sortingu využívá. Podobné systémy mají velké americké firmy, které s nimi ale pickují,“ vysvětluje Simona Kijonková.

Co má přesně na mysli? Jednak myslí Amazon, který na robotizaci jako největší hráč svého druhu na světě taktéž hodně sází. Každá firma však používá automatizaci trochu jinak, zejména proto, že jinak vypadá jejich hlavní byznys. „Všichni chceme z jednoho místa vyexpedovat co nejrychleji všechny zásilky, ale my nevíme, co nám přijde. Amazon má sice miliony produktů, ale pořád je to jejich standardizovaná databáze, kterou znají. Nám sem může přijít třeba igelitka s lahví, kterou jsme nikdy neviděli a musíme ji roztřídit,“ popisuje Tomáš Dort, který má v Zásilkovně robotizaci dep na starosti.

Foto: Zásilkovna Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a ředitelka skupiny Packeta

Amazon tedy dopředu ví, co bude do svých dodávek nakládat. Proto má Zásilkovna celý proces nakombinovaný, aby fungoval co nejefektivněji. Začíná manuálním procesem, kdy skladník přivolává jednotlivé roboty a umisťuje na ně již identifikované zásilky. Jediným a hlavním úkolem robota je pak převézt zásilku do správného místa, kterých může být při třídění na výdejní místa klidně až 1 200. A právě tady zásadně ulehčuje práci skladníkům, kteří nemusí hledat a obíhat jednotlivé klece. Jsou místo toho připravení až u nich – a jakmile roboti shodí dostatečný počet zásilek, rovnají je do klece. Tam jsou totiž opět schopnější než robot.

„Na robota musí umístit zásilku člověk, moc lepších způsobů zatím není. Na konci je pak zase člověk rovná do klece, je silnější ve skládání, aby se šetřilo místem,“ doplňuje Tomáš Dort, který v Zásilkovně se svým týmem aktuálně dohlíží na čtyři stovky robotů. Klíčový je u nich zejména IT systém, který si vyvíjí na klíč sama skupina Packeta, zatímco roboty jako takové nakupuje v Asii. Samotné pojízdné vozíky vlastně příliš chytré nejsou, nemají ani mnoho senzorů, a tak nejsou zase tak drahé. Přesnou částku ředitel robotizace dep sdělit nechce, ale u jednoho robota se prý cena pohybuje v nižších jednotkách tisíc dolarů, tedy desítkách tisíc korun.

Robotizované depo je součástí dosud největšího depa, které Packeta ve své síti otevřela. Jedná se o Prologis Park Prague-Rudná a má rozlohu 12 600 metrů čtverečních. Packeta má aktuálně celkem 53 dep a letos do jejich modernizace a rozšiřování investovala zhruba 100 milionů korun. U každého nového depa i některých stávajících přitom budou posuzovat, zda se do něj robotizace a automatizace hodí. Podle Tomáše Dorta by mělo jít o prostory s více než pěti tisíci metry čtverečními, ale záleží také na lokalitě a celkovém objemu zásilek. Vliv může mít i to, jak rychle se bude celá technologie dál vyvíjet.

Aktuálně jezdí roboti rychlostí zhruba jeden až jeden a půl metru za sekundu a do budoucna v Zásilkovně chtějí, aby uměli také měřit a vážit zásilky, což jejich využití opět posune. Již nyní si ale Tomáš Dort pochvaluje jejich výdrž a rychlost nabíjení. Na jedno nabití totiž vydrží jezdit až dvě hodiny a takzvaně z 0 na 100 procent se nabijí za deset minut. Může za to unikátní složení baterií, které nejsou lithium-iontové, ale obsahují jiné prvky a mají se vyrábět pouze v několika málo fabrikách na světě. Díky tomu PackMani vydrží deset až patnáct tisíc nabíjecích cyklů. „Rychleji vám robot zastará, než aby přestal fungovat,“ dodává šéf robotizace.

Foto: Packeta Automaticky naváděné vozíky v depu Zásilkovny

V letošním roce Zásilkovna také navýšila počet automatických výdejních boxů zvaných Z-Box, do nichž si nechávají zákazníci doručit zboží stále častěji. V Česku a na Slovensku jich je už zhruba 5 100. „Věříme, že na předvánoční sezonu jsme připraveni. Je zřejmé, že z důvodu řady externích faktorů nebudou letošní růsty tak dynamické jako v minulých dvou letech. Nicméně věříme, že celý segment e-commerce v letošním roce mírně poroste. Předpokládaný růst Packety vidíme kolem 30 procent,“ předpokládá Simona Kijonková. Zatímco loni obrat logistické skupiny dosáhl 4,9 miliardy korun, letos by se měl vyšplhat zhruba na 6,3 miliardy.

Pomoci k tomu má řada rozšíření včetně zmíněných robotů. Dohromady má skupina Packeta třiapadesát dep s celkovou rozlohou 125 tisíc metrů čtverečních. Celková denní kapacita sítě, tedy kamenná výdejní místa a automatické výdejní boxy, jsou dva miliony zásilek. Proti zaměstnancům, jichž je ve skupině kolem 2 500, je robotů ve skladech zatím zlomek, avšak svou efektivitu ukazují už nyní. PackMani totiž oproti systému, kdy zásilky třídí lidé, dokáží za hodinu odbavit a roztřídit více než deset tisíc zásilek, což je dvojnásobek ve srovnání se stávajícím režimem. Podle Kijonkové nicméně nehrozí, že by brali lidem práci, především ji umožní dělat efektivněji a s větší přidanou hodnotou.