V obýváku mám ráda klid, pokud nejde hokej, říká Danuše Nerudová. Na brigádě rozdávala časopis Level

Ve speciálním vydání Karlínských 20 jsme položili dvacet otázek Danuši Nerudové, ekonomce a vysokoškolské pedagožce, která v letech 2018 až 2022 vykonávala funkci rektorky Mendelovy univerzity v Brně a v současné době kandiduje na post prezidentky České republiky. Do čeho investují s manželem množství času i peněz? Jakou literaturu doporučuje všem matkám a co považuje za největší přešlap ve své kariéře? Na stejnou sadu otázek odpovídal i Petr Pavel.

V kolik hodin chodíte běžně spát a kolik toho průměrně naspíte?

Teď většinou po půlnoci a spím tak šest hodin.

Jak vypadá vaše rutina po probuzení? Berete hned do ruky telefon?

Beru a u toho chystám děti do školy.

Jaké jsou ty nejzásadnější hardwarové a softwarové nástroje, se kterými pracujete na denní bázi?

Telefon a počítač, z aplikací mail, Signal a poznámky.

Jaký outfit nosíte ve většině případů?

Něco pohodlného včetně tenisek, které si klidně vezmu i k šatům.

Jaké věci nikdy nesmí chybět ve vaší tašce či po kapsách?

Zápisník, telefon, klíče a nějaká energetická sušenka, kterou mi přibalí kolegyně, když přes den nestíhám jíst.

Z jakých konkrétních zdrojů nejčastěji čerpáte informace?

Sleduju Českou televizi a DVTV, čtu Respekt a zahraniční média. Občas ale prolistuju i Blesk a čtu blogy a názory, abych měla širší obrázek.

Foto: danusenerudova.cz Danuše Nerudová, bývalá rektorka a kandidátka na českou prezidentku

Jmenujte jednu knihu, kterou byste doporučila všem k přečtení.

Knihu s příběhy žen turbulentního 20. století. Jmenuje se Děvčata první republiky. A všem mámám bych ke čtení s dětmi doporučila Deník malého poseroutky, to teď čteme se synem.

Jaký film nebo seriál vás nikdy neomrzí a proč?

Top Gun jsem se syny viděla několikrát a vždycky to byl zážitek.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Na uklidnění vážnou hudbu. A na nakopnutí Queeny nebo Cher.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Doma v obýváku mám ráda klid a co nejméně hi-tech novinek. S výjimkou sledování hokeje. To, jak všichni víme, si vyžaduje také co nejlepší kvalitu obrazu.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Teď kampaňovou Škodu Kodiaq.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Úplně kamkoliv, kde vaří nadšení lidé, kteří dělají svou práci zapáleně.

Věříte na work-life balance a může si jej dovolit i osoba vykonávající funkci prezidenta?

Věřím, ale nedělám si iluze, že to vždycky jde.

Na jakém místě si nejvíce odpočinete?

U rybníka, v lese nebo u nás na chalupě na Vysočině.

Nejlepší životní rada, kterou jste kdy dostala a chcete se jí držet i ve funkci prezidentky?

Zůstat stejná, nepřetvařovat se a nikdy nepřestat naslouchat.

Investujete? Pokud ano, do jakých komodit?

Investujeme s manželem do akcií zahraničních firem, do dluhopisů a velkou investicí je pro nás stará fara, kterou jsme našli a od základů zrekonstruovali.

Jak jste si vydělala první peníze?

Na brigádě na střední.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Spíš než podivná byla z dnešního pohledu úsměvná právě ta první brigáda. Rozdávala jsem herní časopis Level.

Co konkrétně považujete za svůj největší kariérní neúspěch? A vzpomínáte na něj dnes s úsměvem?

Neúspěchů a klopýtnutí bylo hodně, poučení z nich ještě víc a úsměv mi nezmizel.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Nejvíc ti, kteří v životě neměli moc štěstí, a přesto to nikdy nevzdali. Ti jsou mou obrovskou inspirací.