Work-life balance si prezident dovolit nemůže, říká Petr Pavel, který v garáži parkuje ostré BMW M2

Ve speciálním vydání Karlínských 20 jsme položili dvacet otázek Petru Pavlovi, někdejšímu náčelníku Generálního štábu Armády České republiky, který mezi roky 2015 a 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO a v současné době kandiduje na post prezidenta republiky. Jak je na tom s work-life balance a novými technologiemi? Co parkuje ve své garáži a co považuje za svůj největší kariérní neúspěch?

V kolik hodin chodíte běžně spát a kolik toho průměrně naspíte?

Kolem půlnoci. Spím tak šest až sedm hodin.

Jak vypadá vaše rutina po probuzení? Berete hned do ruky telefon?

Ne, pustím si ranní zprávy na ČT24, BBC a CNN. U toho se nasnídám a pak frčím do práce.

Jaké jsou ty nejzásadnější hardwarové a softwarové nástroje, se kterými pracujete na denní bázi?

Telefon, tablet, notebook – všechno Apple. Z aplikací nejvíc používám kalendář od Readdle a Twitter či Signal.

Jaký outfit nosíte ve většině případů?

Nejradši nosím flanelku. Mám rád pohodlné oblečení.

Jaké věcí nikdy nesmí chybět ve vaší tašce či po kapsách?

Bloček a kvalitní pero. U sebe pořád nosím telefon a tablet. Nosím, ale to neznamená, že ho zvedám.

Z jakých konkrétních zdrojů nejčastěji čerpáte informace?

Česká televize, BBC World News, New York Times, Washington Post, Al Jazeera, Politico.

Foto: Markéta Navrátilová Petr Pavel, kandidát na prezidenta republiky

Jmenujte jednu knihu, kterou byste doporučil všem k přečtení.

Bloodlands a Road to Unfreedom od Timothyho Snydera, to je velice věrohodný popis toho, co se dnes děje a co k tomu vedlo.

Jaký film nebo seriál vás nikdy neomrzí a proč?

Pelíšky, protože je to hořko-humorný popis reality.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Na uklidnění Ennio Morricone, pro nakopnutí AC/DC.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Hlasově ovládaného robota, který mi bude nosit pivo z ledničky.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

BMW M2.

Kam si rád zajdete na dobré jídlo?

Všude, kde mají dobrý burger a dobré pivo. Může to být i v opačném pořadí.

Věříte na work-life balance a může si jej dovolit i osoba vykonávající funkci prezidenta?

Považuji to za nice to have, ale nikdy jsem to neměl a prezident si to určitě nemůže dovolit.

Na jakém místě si nejvíce odpočinete?

V lese, na horách a na motorce.

Nejlepší životní rada, kterou jste kdy dostal a chcete se jí držet i ve funkci prezidenta?

Před problémy se neutíká, je potřeba se s nimi poprat.

Investujete? Pokud ano, do jakých komodit?

Investuji, s pomocí banky do akciových fondů.

Jak jste si vydělal první peníze?

Prací. Chodil jsem na brigádu do Vítkovických železáren.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostal zaplaceno?

Sběr brambor v tom nejhnusnějším počasí, jaké si dokážete představit.

Co konkrétně považujete za svůj největší kariérní neúspěch? A vzpomínáte na něj dnes s úsměvem?

Zeptejte se mě na to až 14. ledna.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Jára Cimrman.