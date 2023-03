V Ósace zazáří spirála ze skla. Vítězem soutěže na český pavilon pro Expo 2025 jsou Apropos Architects

Před více než půlstoletím proběhla světová výstava EXPO 70 v japonské Ósace, kam se v roce 2025 po 55 letech vrátí. A velkolepé události se pošesté v historii jako samostatný stát účastní i Česká republika, s čímž jde ruku v ruce i realizace národního pavilonu, který bude náš stát reprezentovat. Nyní je už jasné, jaké bude mít objekt obrysy. Vítězem architektonicko-designérské soutěže na návrh i jeho obsah, kterou vyhlásila kancelář generálního komisaře společně s organizátorem soutěže, architektonickou kanceláří CCEA MOBA, je studio Apropos Architects. To pavilon pojalo jako elegantní skleněnou spirálu.

Československá účast v Ósace v roce 1970 sklidila nebývalé ohlasy. Budovu od architekta Viktora Rudiše doplnil básnický scénář Jana Skácela, otevřená architektura dávala vyniknout sošnému charakteru vystavovaných objektů, které byly rozdělené do tematických rámců Čas radosti, Čas úzkosti a Čas naděje. Realizace pavilonu probíhala v době Pražského jara a vpádu vojsk Varšavské smlouvy, Viktor Rudiš a jeho tým ho tak nikdy neviděli dokončený.

Architekti zapojení do současné soutěže proto stáli před velkou výzvou. Sedmičlennou odbornou porotu nakonec ze 38 zaslaných návrhů nejvíce zaujal ten od architektonického studia Apropos Architects ve spolupráci s Terezou Šváchovou a Lunchmeat studio. Na druhém místě se umístil ateliér A69 – architekti a třetí příčku obsadilo liberecké studio Mjölk. Speciální cenu získal ateliér Plus One Architects za pojetí pavilonu ve tvaru houby.

Foto: Dominik Kučera Studio Apropos Architects navrhlo pavilon jako skleněnou spirálu

„Neskutečně mě potěšil nebývalý zájem o architektonickou soutěž a počet odevzdaných návrhů. Dokazuje to pozitivní vnímání světové výstavy EXPO a její prestiž. Tři koncepty mají dle mého názoru velkou šanci japonské návštěvníky oslovit a zaujmout. Jsme tak o krok blíž k úspěšné reprezentaci naší země na jedné z nejprestižnějších kulturně-byznysových platforem vůbec a já se velmi těším na další vývoj,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška.

Ten nyní začne s vítězem jednat o parametrech a podmínkách smlouvy. „Pokud bychom se z jakéhokoli důvodu nedohodli, budeme pokračovat v jednání s druhým a případně třetím v pořadí,“ poznamenal.

Studio Apropos Architects má mezinárodní přesah, kromě Česka má totiž zastoupení i ve švýcarském Curychu a nizozemském Haagu. Realizovalo řadu projektů v evropských městech: od bytových domů až po velké urbanistické celky. Projekt pavilonu nazíralo optikou „sochání vitality“ a fasádu navrhlo z tabulového spékaného skla, vzhledem k tradici, jakou řemeslné zpracování tohoto materiálu v Česku má.

„Využití skla nám logicky zapadlo jak do tématu světové výstavy EXPO, tak do námi zvoleného tématu vitality. Jako společnost se budeme dožívat vyššího věku v plné síle. K posílení vnitřní vitality si potřebujeme uvědomovat i společenské a kulturní hodnoty, neustále si je připomínat a posilovat. Proto pavilon ze dřeva a skla, řemeslně a kreativně pojatý, naplněný českým umem a kreativitou. Ve tvaru dynamické spirály jako ideální cesty,“ vysvětluje pojetí vítězného návrhu architektka Nikoleta Slováková ze studia Apropos Architects.

Kancelář generálního komisaře společně s CCEA MOBA vyhlásila architektonicko-designerskou soutěž 12. prosince 2022. K tomuto kroku došlo po více než dvaceti letech – poslední taková soutěž totiž proběhla před EXPO 2000, které se konalo v německém Hannoveru. O nejlepších návrzích rozhodovala sedmičlenná odborná komise v čele s architektkou Evou Jiřičnou. Dalšími členy byli partner renomovaného architektonického studia Kengo Kuma and Associates Balázs Bognár, automobilový šéfdesignér Jozef Kabaň, architektka Markéta Smrčková, předseda České komory architektů Jan Kasl, zakladatel Asociace českého průmyslového designu Martin Wichterle a generální komisař české účasti Ondřej Soška.

Foto: Apropos Architects Studio se snažilo zhmotnit představu sochání vitality

„Na výstavě v Ósace se očekává více než 80procentní účast japonských návštěvníků. A kromě architektonického řešení exteriérové části bylo důležité přihlížet i k plánovanému obsahu pavilonu a jeho komerční funkci. I proto jsem ocenila rozmanitost odborné poroty a plodnou diskusi nad návrhy, kde každý z členů otiskl do hodnocení své zkušenosti a odlišný pohled na věc,“ komentuje posuzovací proces Jiřičná.

Oceněné projekty získaly za účast a umístění v soutěži finanční odměnu. Za první místo 500 tisíc korun, za druhé 400 tisíc korun a za třetí 200 tisíc. Na speciální odměnu pak byla vyčleněna částka 100 tisíc. Koncepce a téma pro českou reprezentaci nese název Talent a kreativita pro život. Česko se bude v Ósace prezentovat nejen svým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů.

Česká vláda již schválila rozpočet ve výši 290,2 milionu korun, finančně přispějí také soukromé firmy, organizace a instituce, a to v plánovaném rozmezí 170 až 220 milionů korun. Rozpočet české účasti na EXPO 2025 tak počítá s částkou přibližně 500 milionů korun.