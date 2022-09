Když pojedete pár desítek kilometrů na jihozápad od Paříže, dorazíte do obce Val-Saint-Germain. V ní se nachází zámek Marais, jehož historie sahá do 18. století a je vyveden v luisézním stylu z doby Ludvíka XVI. Právě takovou cestu už patrně někdy absolvoval i Daniel Křetínský, protože se nyní rozhodl francouzský zámek koupit. Stovky milionů do historického objektu, z něhož se má stát luxusní hotel, navíc nevkládá sám. Síly spojuje s jiným miliardářem Jiřím Šmejcem.

Informaci o změně majetkových poměrů v Château du Marais přinesl francouzský deník Le Monde s tím, že má na místě vzniknout luxusní hotel s nabídkou jezdeckých aktivit. Informace však nebyly úplné. „Potvrzujeme, že Daniel Křetínský investoval do tohoto projektu. Nicméně není investorem jediným, jde o společný podnikatelský projekt s Jiřím Šmejcem. Každý z podnikatelů drží v projektu poloviční podíl,“ potvrdil pro CzechCrunch Daniel Častvaj, mluvčí Křetínského společnosti EPH.

Třípatrové sídlo ukrývá stovku místností včetně slavnostního sálu s 24 sloupy v řeckém stylu. Zámek posledních více než 100 let patřil rodinám Frotier de Bagneux a de Pourtalès. Turistické prohlídky ani pronájmy na natáčení filmů nebo soukromé oslavy už ale nestačily na pokrytí nákladů na údržbu. Panství bylo na prodej několik let a částka, za níž tuzemští miliardáři objekt koupili, by se podle informací CzechCrunche měla pohybovat rámcově kolem 30 milionů eur (737 milionů korun), což napsal i Le Monde.

Starosta obce Serge Deloges doufá, že noví majitelé do opravy zámku investují, vrátí mu jeho původní lesk a sídlo tak bude mít přínos i pro Le Val-Saint-Germain a jeho obyvatele. „V plánu je kompletní rekonstrukce interiéru a vytvoření luxusního hotelu,“ uvedl pro Bloomberg starosta Val-Saint-Germain. „To může být pro město jen dobře,“ dodal. Věří, že obnovený provoz hotelu přinese až několik stovek nových pracovních míst.

Noví majitelé prozatím své konkrétní plány neprozrazují. Nicméně například zmíněné jezdecké aktivity, jimž se věnuje i Křetínského partnerka a dcera zesnulého Petra Kellnera Anna Kellnerová, by vzhledem k rozloze areálu, v němž nechybí 550 metrů dlouhé jezero a park v anglickém stylu, dávaly smysl.

Foto: Google Maps Satelitní pohled z Google Maps na Château du Marais

Sedmačtyřicetiletý Daniel Křetínský je ve Francii v posledních letech velmi aktivní. Vedle hlavního byznysu v podobě Energetického a průmyslového holdingu (EPH) koupil spolu s byznysovým souputníkem Patrikem Tkáčem podíly ve francouzském maloobchodním řetězci Fnac Darty, patří mu část další velké maloobchodní skupiny Casino Guichard-Perrachon a podíl drží rovněž v deníku Le Monde a dalších francouzských médiích. Vedle toho investuje také do britské či nizozemské pošty, amerického Foot Lockeru a drží podíly ve fotbalovém West Ham United a pražské Spartě.

Pro koupi zámku se nyní Křetínský spojil s Jiřím Šmejcem, s nímž spolupracuje mimo jiné v rámci finanční skupiny PPF. Tu nově vede právě Šmejc a Křetínský je členem poradního výboru rodiny Kellnerových. Vedle toho ale Šmejc investuje také v rámci svého vehiklu Emma Capital. Před několika týdny oznámil velký prodej chorvatské sázkovky SuperSport, předtím koupil od Pale Fire Capital vyhledávač nábytku Favi, většinový podíl drží v logistické společnosti Mailstep a investuje také do dalších internetových projektů, energetiky či mořských přístavů.