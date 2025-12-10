V Praze to nejde, tak proč ne Londýn. Penta Marka Dospivy tam postaví mrakodrap o 52 patrech
Penta Real Estate oficiálně zahájila expanzi na britský nemovitostní trh. V širším centru Londýna podél Temže vybuduje dva rezidenční projekty.
Londýn přitahuje řadu českých a slovenských miliardářů z realitního byznysu. Působí tam PPF rodiny Kellnerových, J&T Patrika Tkáče, HB Reavis Ivana Chrenka, Sabre Jana Fidlera a Petra Němce, brzy tam má zamířit i KKCG Karla Komárka… A teď se do party přidá také Penta Marka Dospivy. Realitní odnož jeho skupiny oficiálně zahájila svou expanzi na britský nemovitostní trh.
V rámci společného projektu s místním developerem Ballymore vybuduje Penta v širším centru Londýna podél řeky Temže dva rezidenční projekty. Prvním z nich je Cuba Street, což bude 52patrová věž s 434 byty v bývalých docích Canary Wharf, vedle níž vznikne i rozsáhlý veřejný park. Druhým záměrem je pak The Capston v těsné blízkosti nového amerického velvyslanectví. Zde Penta nabídne 247 luxusních bytů ve dvou budovách o 11 a 22 podlažích.
„Protože jsme si vědomi rizik a nástrah v developmentu při vstupu na nové trhy, rozhodli jsme se v prvních projektech v Londýně spojit naše síly s Ballymore. Nejde o žádný jednorázový spekulativní vstup, ale o strategickou investici a promyšlený krok, jak využít naše know-how a kapitál,“ vysvětluje Dospiva. Pro Penta Real Estate jde o první krok mimo střední Evropu, spadá ovšem do širší strategie skupiny na rozšíření stávajícího působení o nové trhy na Západě.