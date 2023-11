V Praze vzniká čtvrť s kancelářemi a „bydlením v lese“. Do Hagiboru se má stěhovat i Křetínského CNC

Uložit 0

V devadesátých letech tu často stával cirkus, který vyplňoval prázdné, zanedbané místo v širším centru Prahy. Na dosah od Želivského nyní vyrůstá nová čtvrť, která si klade za cíl propojit Vinohrady, Strašnice a Malešice. Přinést má bydlení v lese.

Les by tu nyní člověk pohledal, v budoucnu ale developer plánuje vysázet asi dva tisíce stromů a keřů. Pro projekt nazvaný Hagibor navrhl veřejná prostranství jeden z nejvýznamnějších krajinářských architektů Michel Desvigne, který stojí za podobnými prostory a parky v Paříži, Tokiu nebo Detroitu. Pro Hagibor navrhl koncept městského lesa. „Zeleň má propojovat a zároveň oddělovat kancelářské a obytné prostory, stírá také rozdíly mezi tím, co je chodník a co trávník,“ vysvětluje mluvčí developerské společnosti Crestyl Ondřej Micka s tím, že veřejný prostor má tvořit až čtvrtinu celého území.

Michel Desvigne ale není jediné slavné zahraniční jméno, které za výstavbou v Praze 10 stojí. Čtvrť na osmdesáti tisících metrech čtverečních navrhovalo také oceňované londýnské studio Bogle Architects, které má sídlo i v Praze. Kromě něj se na podobě nových domů v projektu za více než devět miliard korun podílelo studio, které v české metropoli rovnou vzniklo, a to Ian Bryan Architects.

Foto: Crestyl Dva bytové domy byly zkolaudovány loni

Foto: Crestyl Dvě další bytové budovy budou hotové příští rok

Foto: Crestyl Pátá by měla následovat, určená je pro nájemní bydlení

„Při navrhování masterplanu nové čtvrti jsme museli brát v potaz limity dané stávajícím územním plánem. Přistupovali jsme k tomu dvojím způsobem. Jednak jsme vytvořili výrazné městské linie podél Vinohradské ulice, zároveň jsme navrhli inovativní a dynamické centrální kruhové náměstí a k němu vedoucí bulvár,“ popisuje pro CzechCrunch architektka Viktorie Součková z Bogle Architects. Bulvár by měl směřovat od jednoho z východů stanice metra Želivského přímo do centra území a měl by být jen pro pěší. V místě zároveň vznikne výstavba, která imituje tradiční vinohradský městský blok.

Zatímco bulvár by měly lemovat obchody, služby a restaurace, náměstí obklopí šest administrativních budov, které jsou podle architektky umístěné do vějíře. I jednotlivé budovy mají aktivní parter, tedy komerční využití. Kanceláře nabídnou asi osmdesát tisíc metrů čtverečních pronajímatelné plochy. Ve výstavbě je nyní první etapa, na které se kromě Crestylu podílí rovněž EP Real Estate. To znamená, že vznikají dvě budovy podél Vinohradské ulice. Tato část by měla být dokončena příští rok. Sídlo by tady nově měl mít mediální dům Czech News Center Daniela Křetínského.

„Hmoty jednotlivých administrativních budov mají trojúhelníkové půdorysy vycházející ze spirálovité koncepce celkového masterplanu. Vertikálně se pak budovy rozčleňují do ustupujících pater tvaru V, což nabízí řešení kancelářských ploch s rozsáhlými terasami,“ říká Součková.

V Hagiboru by se ale mělo především bydlet. Rezidenční budovy jsou navrženy ve východní části území, dohromady by jich zde mělo vyrůst pět s 650 byty. Využívat budou centrální recepci s ostrahou a nonstop provozem a k dispozici budou i podzemní garáže s nabíječkami pro elektromobily. Dva bytové domy byly zkolaudovány loni na jaře, nyní jsou ve výstavbě další dva, které by měly být dokončeny příští rok. Jako poslední vznikne bytový dům, kde bude 168 bytů určených k pronájmu.

Foto: Crestyl Hagibor dotvoří na Vinohradské třídě uliční čáru

„Hagibor je jedna z nejvýše položených lokalit Prahy, takže přináší jedinečné výhledy. I proto každý byt disponuje balkonem, terasou nebo předzahrádkou,“ líčí Micka. Součková dodává, že klíčovými aspekty návrhu byly udržitelnost a pocit pohody v budovách i ve veřejném prostoru.

Nová čtvrť se stane sousedem hotelu Don Giovanni nebo Rádia Svobodná Evropa. Jméno dostala podle židovského sportovního klubu, který tu měl základnu od dvacátých let minulého století. Hebrejsky slovo znamená hrdina. Zajímavostí je, že když měli Židé během druhé světové války zákaz navštěvovat nejen školy, ale také hřiště a parky, Hagibor byl jedním z posledních míst, kde si ještě židovské děti mohly hrát. V roce 1944 se z Hagiboru stal pracovní tábor, kterým prošli například herec Oldřich Nový nebo spisovatel Ondřej Sekora. Byť současná výstavba roste o kus dál, původní jméno spjaté s celou lokalitou si nechala.