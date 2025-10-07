V Praze začíná Designblok. Festival obsadí Výstaviště i Hrad, podívejte se na některé z 250 projektů
Největší přehlídka designu ve střední Evropě potrvá do soboty 12. října a pražská místa zaplní produkty oblíbených značek jako Rückl nebo Todus.
Až do soboty 12. října potrvá 27. ročník festivalu Designblok, se ve středu v Praze otevírá veřejnosti. Největší přehlídka designu ve střední Evropě se letos odehrává na čtyřech hlavních místech: v Křižíkových pavilonech na Výstavišti, Uměleckoprůmyslovém museu a Galerii Rudolfinum v centru Prahy a v Královském letohrádku Pražského hradu. Hlavním tématem letošního ročníku je odvaha – k dělání experimentů, k novým technologiím i neotřelým formám prezentace. V programu tak figuruje přes 250 projektů z Česka i zahraničí, módní přehlídky, panelové diskuze i workshopy pro děti.
Součástí festivalu je například výstava Odvaha: Ženy v architektuře, designu a užitém umění nebo přehlídka současného českého řemesla na Hradě. Z konkrétních instalací stojí za zmínku třeba Cabinets of Reminiscence, světelná intervence značky Bomma ve spolupráci se sklárnou Rückl, která proměnila kubistickou Kovařovicovu vilu na Rašínově nábřeží v setkání světla a skla. Studio Plastic Guys zase uvádí v Openstudiu ve Veletržním paláci projekt Off-space, zaměřený na nábytek z recyklovaného plastu. Každý den v 18:00 se zde konají i diskuze o udržitelném designu.
Opavský výrobce venkovního nábytku Todus letos po roční pauze způsobené loňskými povodněmi představuje minimalistickou židli Kori, navrženou belgickým studiem Segers. V Křižíkových pavilonech pak upoutá také expozice značky Ravak, která v temně modré instalaci s optickými vlákny prezentuje novou kolekci vodovodních baterií Revers z nerezu. Designblok však letos nabízí ještě víc.