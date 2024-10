V reálném čase překládají řeč během videohovorů z třiceti jazyků. Češi chtějí změnit komunikaci

Uložit 1

Obchodní jednání, zákaznická podpora i osobní konverzace mezi lidmi z různých zemí někdy naráží na jazykové bariéry. A ty chce díky umělé inteligenci zbourat nový český startup AiLuvio, který ve videohovorech překládá – respektive dabuje – řeč v reálném čase. Zatím funguje jen krátce, hlásí ale úspěšné spuštění platformy i uzavřenou úvodní investici. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: AiLuvio

Kdo investuje: MIA Investment holding a tři angel investoři

Kolik a v jakém kole: V úvodním tzv. angel kole jde o 120 tisíc dolarů (2,8 milionu korun). Aktuálně má startup otevřené early seed kolo, v němž chce nabrat 800 tisíc dolarů (bezmála 19 milionů korun).

Co AiLuvio dělá: Jde o platformu, která umožňuje real-time překlady a dabing během videohovorů ve více než třiceti jazycích. Dle svých tvůrců je ideální pro mezinárodní obchodní jednání, zákaznickou podporu i osobní konverzace, kde je potřeba překonávat jazykové bariéry.

„S AiLuvio mohou účastníci z různých zemí komunikovat v reálném čase každý ve svém rodném jazyce, což zlepšuje efektivitu i zážitek z komunikace. Naším cílem je usnadnit globální spolupráci a propojit lidi bez ohledu na jazykové rozdíly,“ komentuje spoluzakladatel Jaroslav Jiříček.

Sídlo startupu: Praha, uživatele ale mimo domovinu registruje z různých částí světa včetně Ukrajiny, Tchaj-wanu, Číny, Polska či Estonska.

Zakladatelé: Jaroslav Jiříček s osmiletými zkušenostmi v oblasti mezinárodního obchodu a se zájmem o umělou inteligenci. Během kariéry prý vedl globální obchodní operace v hodnotě přes sto milionů korun. Druhým spoluzakladatelem je Filip Směja se specializací na právo týkající se informačních a komunikačních technologií a s dvacetiletou praxí.

Seznámili se při práci, když Směja pomáhal Jiříčkovi jako klientovi s přípravou smluv. „Naše profesní chemie byla okamžitě zřejmá a postupně jsme byli stále častěji v kontaktu. Z našeho pracovního vztahu se vyvinulo přátelství, které nakonec vyústilo ve společný podnik,“ přibližuje Jiříček.

Jak je startup velký: Platforma byla spuštěna teprve v posledních týdnech, reálná data o tržbách tedy neeviduje. „Nyní se soustředíme na získávání uživatelů a růst platformy,“ komentuje Jiříček. Tým startupu tvoří dva zakladatelé a spolupracuje s asi pěti vývojáři.

Proč je to zajímavé: „Projekt zapadá do naší vize, která se mimo jiné zaměřuje na využití umělé inteligence, propojování lidí a na moderní technologickou koncepci. Myšlenka AiLuvio má globální ambice, je promyšlená a škálovatelná a zároveň řeší reálné potřeby jak B2B, tak B2C segmentu. Zakladatelé AiLuvia mají představu o monetizaci nápadů a přístupu k trhu, což nás oslovuje,“ komentuje zakládající člen MIA Investment Igor Zahrádka.

Na co startup plánuje využít investici: Mimo jiné na přidávání dalších funckionalit. „Nechceme z AiLuvia udělat jen běžnou komunikační platformu, ale zcela nový nástroj zaměřený na tvorbu firemních účtů, propojování B2B partnerů, ověřování společností a budování obchodních vztahů. To, co připravujeme, představuje mnohem širší vizi, která může zásadně změnit způsob, jakým firmy komunikují a spolupracují,“ dodává Jiříček.