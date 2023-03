V rekordním roce iStyle vyrostl na 3,2 miliardy korun. Zařízení od Applu dodává i české armádě

Když si na LinkedInu otevřete profil Víta Golucha, nic moc tam nenajdete. Chybí profilová fotka a v pracovních zkušenostech je jen jeden zápis. Tentokrát to však neznamená, že by šlo o nezajímavý, či dokonce falešný účet. Osmačtyřicetiletý Vít Goluch jen už více než šestnáct let stojí v čele lokální sítě obchodů iStyle, které se specializují na prodej produktů značky Apple, a pamatuje, když tu na prodeji zejména jablečných počítačů vydělával iStyle první miliony. iPhony se u nás totiž začaly prodávat až pár let po jeho nástupu do čela firmy, která postupně vyrostla do miliardových rozměrů a v loňském roce dosáhla na rekordní obrat.

Prémiový partner společnosti Apple, jak se sám iStyle označuje, v uplynulém roce dosáhl obratu 3,2 miliardy korun. Meziročně šlo zhruba o pětinový růst. V roce 2021 tento ukazatel činil 2,7 miliardy, rok předtím 2,3 miliardy. Nepřestává růst ani čistý zisk firmy. V roce 2020 byl 56 milionů korun, o rok později to bylo 68 milionů korun a Vít Goluch pro CzechCrunch prozradil, že v loňském roce iStyle v Česku vydělal přes 84 milionů. „Rostli jsme napříč segmenty, meziročně vyššího obratu jsme dosáhli na všech našich deseti prodejnách, které v Česku máme, a udržet se nám podařilo i vysoký výkon onlinu, navzdory tomu, že e-commerce celkově padá,“ říká generální manažer firmy.

Již čtvrtinu obratu iStylu tvoří segment B2B. Do firem loni dodal desítky tisíc zařízení a mezi jeho partnery jsou společnosti jako ČEZ či J&T Banka a produkty od něj odebírá také Armáda České republiky. V letošním roce iStyle očekává, že by mohly příjmy z B2B představovat až třetinový podíl na jeho celkovém obratu, který by se podle stávajících plánů mohl vyšplhat až na čtyři miliardy. Pomoci k tomu mají i nové prodejny s označením Apple Premium Partner, které se hodně podobají oficiálním a ikonickým obchodům společnosti Apple.

První takový obchod otevřel iStyle loni na Chodově, letos přidal další v pražském Palladiu a v brněnské Galerii Vaňkovka. Jakmile bude dostavěna, chystá se otevřít pobočku také v nové budově od Zahy Hadid u Masarykova nádraží. V inovovaných prodejnách zatím registruje o desítky procent vyšší obraty i návštěvnost. Celkem má iStyle po Česku deset poboček, které jsou vedle Prahy a Brna také v Ostravě a Ústí nad Labem. Největším konkurentem je síť iWant, za níž stojí Petr Syrůček a jeho skupina Smarty. I ta otevřela na Václavském náměstí novou generaci prodejen. Celkově jich má iWant po republice dvanáct a více se zaměřuje na regiony.

Přestože v čele iStylu je už od roku 2006, kdy se v Česku otevírala jeho první pobočka, Vít Goluch podíl ve firmě nedrží. Sto procent ovládá přes kyperskou entitu skupina Midis, která je největším partnerem společnosti Apple ve střední a východní Evropě. První obchod značky iStyle otevřela v roce 1999 a dnes jich provozuje po celém světě přes sto, nejvíce v Evropě a na Blízkém východě. Společně se sesterskou společností K-Tuin, která má ve Španělsku dalších 53 prodejen, překročil globální obrat iStylu jednu miliardu dolarů, v aktuálním přepočtu více než 22 miliard korun.