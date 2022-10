Nejblíž Apple Storu, co to jde. Praha dostane obchod po vzoru ikonických prodejen Applu

Až se dostaví očekávaná budova od slavné architekty Zahy Hadid vedle Masarykova nádraží v Praze, budete si v ní moci koupit i nejnovější iPhony a další produkty od Applu. V prosklené stavbě, která se má stát místní dominantou, se otevře nový jablečný obchod, který se přiblíží ikonickým Applem Storům tak blízko, že až na logo nad dveřmi možná nepoznáte, že to oficiální Apple Store není. Do architektonicky atraktivní lokality se chystá iStyle, který teď otevřel zbrusu novou prodejnu na Chodově a naznačil tím, jak bude vypadat i ta na Masaryčce.

O tom, že by v Česku mohl vyrůst Apple Store, oficiální obchod nejhodnotnější společnosti světa, která je obvykle staví na těch nejlukrativnějších a architektonicky nejzajímavějších místech, se mluví už dlouhé roky. Občas se objeví nějaká zpráva, která takové spekulace vyvolá, jako když například tehdejší premiér Andrej Babiš na Twitter napsal, že šéfovi Applu Timu Cookovi při osobním setkání nabídl, aby v Praze takový obchod postavil. Nikdy se však nedostalo od slov k činům. A i teď je prakticky jasné, že oficiální obchod u nás Apple v nejbližších letech nebude.

„Plánujeme otevřít jednu z dalších prodejen na Masaryčce v centru Prahy, a kdyby tu Apple v dohledné době otevíral vlastní Apple Store, tak by nám to pravděpodobně nedovolil,“ uvedl v předvečer rozjedu nové prodejny v obchodním centru Westfield Chodov Vít Goluch, generální manažer společnosti iStyle. Právě ta vůbec poprvé do Česka a celého regionu přináší prodejnu zvanou Apple Premium Partner. Po světě jich je zatím jen pár a jedná se o nový status, který znamená ještě užší propojení s Applem. V Česku dosud iStyle držel status Apple Premium Reseller.

„To, že se nám jako prvním v regionu střední a východní Evropy podařilo získat status Apple Premium Partner a přinášíme tak do České republiky vlajkovou prodejnu Applu, je pro nás velkým úspěchem a významným krokem vpřed. Jako iStyle jsme před čtrnácti lety stáli u samotného vstupu značky Apple na český trh. Proto jsem hrdý, že jsme to opět my, kdo pozvedne zážitek z nákupu Apple zařízení na úplně novou úroveň,“ říká Vít Goluch. Nová prodejna s tímto statusem otevírá v obchodním centru Westfield Chodov dnes.

Foto: iStyle Nový obchod Apple Premium Partner od iStyle na Chodově

Zatímco u prodejen typu Apple Premium Reseller nechával Apple svým partnerům volnější ruku, u statusu Apple Premium Partner je už však diktát z jeho strany mnohem přísnější. Týká se třeba přesného počtu zaměstnanců, jejich pohybu i fungování v rámci obchodu. Designové zaoblené stoly Apple vozí přímo z USA, a byť se jim velmi podobají, pro oficiální Apple Story si přeci jen ponechává ještě o něco prémiovější kvalitu. Modulární kamenná podlaha pochází z Itálie, další koncepční nábytek z Německa.

Zkušenost by nicméně měli zákazníci mít i v nové prodejně iStyle podobnou jako v Apple Storu. Na stolech, které jsou roztroušené na ploše více než 250 metrů čtverečních, na ně čeká nabídka produktů od iPhonů přes iPady a MacBooky až po Apple Watch, na stěnách pak visí příslušenství. Početnější a vyškolený personál se jim má aktivně věnovat. Na místě bude i autorizovaný servis jablečných produktů a probíhat zde budou pravidelná školení a otevřené workshopy pro veřejnost – tedy aktivity, které se běžně pořádají v Apple Storech. K dispozici budou rovněž specialisté na potřeby malých a středně velkých podnikatelů a firem.

Ještě zajímavější jsou ale plány společnosti iStyle do budoucna. Postupně chce na status Apple Premium Partner povýšit většinu svých prodejen, kterých má v Česku aktuálně deset, a chystá také minimálně jednu zbrusu novou. Tentokrát už nebude v žádném obchodním domě, ale na lukrativním místě v rámci projektu Masaryčka, který u Masarykova nádraží v Praze buduje společnost Penta Real Estate. Jde o jedinečný architektonický projekt světově proslulých architektů z ateliéru Zahy Hadid. Nový obchod s produkty Applu tu vznikne vedle kanceláří a řady dalších obchodů i gastronomických podniků.

Oproti některým předchozím spekulacím to však nebude oficiální Apple Store. Tyto zvěsti rozvířila mimo jiné jedna z vizualizací chystané budovy, na níž bylo u prodejny v jejím čele umístěno logo společnosti Apple, které tradičně značí přítomnost Apple Storu. Tehdy šlo sice pouze o vizualizaci, nicméně nakonec se podle informací CzechCrunche do rohového prostoru, který bude celý prosklený a mít dvě patra, nastěhují jablečná zařízení právě v rámci dalšího obchodu Apple Premium Partner od iStylu. Ten zatím o podrobnostech příliš hovořit nechce, ale plány na vybudování této prodejny potvrzuje. Dokončení stavby je plánováno na druhou polovinu roku 2023.

Foto: Penta Real Estate V těchto místech v nové budově u Masaryčky má mít prodejnu iStyle

Samotný Apple své plány neprozrazuje vůbec. Mluvit za něj nechce ani generální manažer iStylu Vít Goluch, ale v citaci zmíněné výše celkem jasně naznačil, že v nejbližší době se oficiálního Apple Storu nedočkáme. Narážel totiž na interní politiku Applu, která má pro vybudování vlastního vlajkového obchodu striktní pravidla a ta se v Praze zatím patrně nepodaří naplnit. Jednak Apple vyhledává ta nejnavštěvovanější místa, kterých je v hlavním městě jen pár, nejvíce se mluví o Staroměstském, případně Václavském náměstí. Zároveň v okolí nesmí být žádné jiné prodejny s produkty Applu, jimiž je pražské centrum protkané.

Obvykle také mívá Apple na daných trzích obecně větší přítomnost, například co se týče dostupnosti nebo lokalizace vybraných produktů. V Česku stále není třeba česká hlasová asistentka Siri, což se dá pochopit s ohledem na globálně marginální význam českého jazyka. Kvůli tomu se tu ale neprodávají třeba reproduktory Homepod, které by proto v Apple Storu chyběly. Přestože má Apple v Česku poměrně početné vývojové centrum a několik dalších oddělení, které sídlí v nové budově Flow na Václavském náměstí, tak Českou republiku zatím nepovažuje za natolik zásadní, aby tu otevíral i vlajkový Apple Store.

I díky tomu tu neustále roste iStyle a další hráči jako iWant, iStores či iSetos. Samotný iStyle má dnes pobočky vedle Prahy také v Brně, Ostravě a Ústí nad Labem. V roce 2021 společnost překročila obrat 2,7 miliardy korun, přestože měla čtyři měsíce své maloobchodní prodejny kvůli protipandemickým opatřením uzavřené. V roce 2022 iStyle cílí na obrat ve výši 3,5 miliardy korun. Na status Apple Premium Partner chce po Chodově povýšit stávající prodejny v centrech Palladium Praha, Brno Vaňkovka a Centrum Černý Most. Další již zřejmě bude zbrusu nová Masaryčka.