Když vy v nové budově Zahy Hadid, my na Václaváku. iWant otevřel Apple prodejnu v centru Prahy

Kdyby chtěl Apple v České republice otevírat svůj oficiální obchod Apple Store, bylo by to dost možná na Václavském náměstí. V nejbližších letech ale nic takového čekat nemůžeme. Potvrdila to nově otevřená prodejna značky iWant, která se usídlila v přízemí paláce Koruna právě tam. Jedná se o jednu z nejlukrativnějších lokalit, kde oficiální partnerská prodejna Applu v Česku funguje. Zároveň platí, že blíže ikonickým Apple Storům u nás nějakou dobu nebudeme. Nová generace obchodů, kterou nyní představil také iWant, se těm originálním nicméně hodně podobá.

O tom, že budeme v Česku nejblíže Apple Storu, co to jde, jsme psali už loni v říjnu. Tehdy otevíral iStyle na Chodově svou první prodejnou zvanou Apple Premium Partner a zároveň oznámil, že další bude mít v nové budově od architektky Zahy Hadid, která roste u Masarykova nádraží. První prodejnu tohoto typu mimo nákupní centrum ale nakonec stihl otevřít konkurenční iWant, za nímž stojí skupina maloobchodního prodeje elektroniky Smarty Petra Syrůčka. Kroky obou firem i slova jejich zástupců potvrzují, že oficiální Apple Store tu zatím nebude.

„Plánujeme otevřít jednu z dalších prodejen na Masaryčce v centru Prahy, a kdyby tu Apple v dohledné době otevíral vlastní Apple Store, tak by nám to pravděpodobně nedovolil,“ říkal loni generální manažer společnosti iStyle Vít Goluch a Petr Syrůček teď při otevírání prodejny na Václavském náměstí jeho slova potvrdil. „Kdyby chtěl Apple do Prahy aktivně vstoupit, tak by nám tuto lokalitu neschválil,“ uvedl zakladatel Smarty s tím, že právě novou prodejnu v paláci Koruna v centru Prahy vidí kalifornská firma jako vlajkovou v rámci své partnerské sítě.

Fungovat bude minimálně pět let, tak dlouho má iWant s Applem smlouvu, ale k neprodloužení by patrně došlo jen v případě, že by výrobce iPhonů skutečně chtěl začít na českém trhu aktivně působit s vlastním oficiálním obchodem. Nebo by byznysově prodejna nefungovala, s čímž ale Syrůček nepočítá. Naopak iWant v paláci Koruna má podle něj díky svému umístění potenciál stát se nejvytíženější prodejnou celé kamenné sítě iWant, kterých je aktuálně dvanáct. Čtyři jsou v Praze, dvě v Plzni a po jedné v Pardubicích, Liberci, Karlových Varech, Jihlavě, Českých Budějovicích a Brně.

Foto: Penta Real Estate V nové budově u Masarykova nádraží bude i prodejna iStyle

Na Václavském náměstí iWant poprvé představuje prodejnu typu Apple Premium Partner. Dosud měly jeho prodejny status Apple Premium Reseller (APR). V nové generaci se ještě více přibližují ikonickým Apple Storům. „Tyto prodejny mají striktnější pravidla. Design každé jednotlivé z nich pečlivě plánuje centrální tým Applu, mají speciálně vyráběné zařízení od podlahy až po nábytek,“ vysvětluje Petr Syrůček. Originální Apple Story často přitahují také svou jedinečnou architekturou či právě exkluzivním umístněním v největších světových metropolích.

Nová prodejna iWantu v paláci Koruna sice není tak velkorysá, co se týče plochy, rozprostírá se na 170 metrech čtverečních, ale mnoho prestižnějších adres v Praze není. „Dlouho jsme takové místo hledali, o paláci Koruna jsme jednali 1,5 roku. V letní sezoně kolem obchodu projde 100 tisíc lidí denně, jiné takové místo v Praze neexistuje,“ říká Syrůček, který plánuje, že by se v následujících letech mohla prodejna ještě o pár desítek metrů rozšířit do prostoru, kde je nyní vstup do metra.

Uvnitř se prodejny Apple Premium Partner skutečně velmi blíží tomu, co zákazníci znají z Apple Storů po celém světě. Podle Syrůčka je zpracování prodejny, které je vzdušnější a světlejší, včetně nábytku a rozvržení jednotlivých produktů, jen jednou částí. Důležitý je prý také komplexní přístup k zákazníkovi, na který Apple dbá stejně pečlivě jako na design. Součástí prodejen je vyšší standard služeb a také rychlejší servis zařízení.

V rámci iOS zařízení, tedy iPhonů a iPadů, musí iWant zajistit opravu do šedesáti minut. Až dosud přitom Apple podle Syrůčka řešil jen kamenné obchody, s příchodem nového typu partnerství se zaměřuje také na digitální verze, a tak iWant přizpůsobuje jeho požadavkům také svůj e-shop, aby nabídl stejnou zkušenost pro všechny zákazníky.

Foto: iWant Prodejna iWant v paláci Koruna na Václavském náměstí

Nová prodejna v paláci Koruna do budoucna nahradí stávající obchod iWantu na Můstku, který zavře do konce roku. Veškerá pozornost pak bude směřovat na Václavské náměstí. „Očekáváme, že přitáhne jak uživatele zařízení Apple z řad Pražanů, tak turisty. Viděli jsme to v naší dosavadní APR prodejně na Můstku, kde zhruba třetinu zákazníků tvořili zahraniční návštěvníci města. Zajímá je, jak vypadá prodejna Apple v samotném centru světové turistické metropole, kupují si většinou značkové příslušenství anebo produkty, které zde vyjdou o něco levněji než v jejich domovské zemi,“ doplňuje Petr Syrůček.

Další prodejny Apple Premium Partner chce iWant otevírat v regionech. V březnu se chystá do Liberce a v květnu do Českých Budějovic. Právě tam v roce 2012 vznikla vůbec první prodejna značky iWant, která dnes podle Syrůčka drží zhruba třetinu českého trhu v segmentu Apple Premium Partner. Loňské tržby značky činily rekordních 1,6 miliardy korun a v letošním roce by chtěl její majitel i díky otevírání nových prodejen znovu růst. Celá skupina Smarty loni vyrostla o třetinu a utržila 4,2 miliardy korun. V roce 2021 koupila značku a síť prodejen JRC, která se specializuje na hráče počítačových her a herní příslušenství.