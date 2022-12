V továrně v Račicích se dotýkají budoucnosti. Pomáhají ukládat CO2 pod zem i vyrábět zelený vodík

Račice u Štětí jsou známé hlavně pro svůj umělý vodní kanál, kde se konalo třeba letošní veslařské mistrovství světa. Jen pár desítek metrů od něj se ale rozléhá areál strojírenské skupiny 2JCP, která má také velký mezinárodní přesah – jejích bezmála osm stovek zaměstnanců pomáhá vyvíjet a stavět projekty, které ukazují zelenou budoucnost energetiky. A že jde o lukrativní byznys, dokládá skutečnost, že firma patří do portfolia jednoho z nejbohatších českých podnikatelů.

V areálu továrny nábytkářského kolosu IKEA v polském městě Zbaszynek vyroste co nevidět termochemická elektrárna, která bude odpadní dřevo přetvářet na plyn, respektive na elektřinu. S ní bude fabrika svítit a topit, výkon elektrárny, kterou postaví švédský startup Meva Energy, budou 2,4 megawattu.

Jde o jeden z nápadů, s jejichž pomocí se skandinávský obr chce stát uhlíkově neutrální a energeticky soběstačnou firmou. V experimentu hrají významnou roli i Češi, důležitým dodavatelem je totiž račický strojírenský podnik 2JCP. Ten z účasti na inovativních energetických projektech udělal svou byznysovou prioritu.

„Letos budeme mít ze zelené energetiky zhruba 40 procent tržeb, příští rok už to bude určitě přes polovinu,“ hlásí v sídle 2JCP Group její šéf Vojtěch Křenovský. Při povídání nevydrží sedět, rázuje místností, rozhazuje rukama a jen tu a tam se zastaví a opře o stěnu, aby si vyslechl, co říká někdo další. Tahle energie a jistý neklid se propisují i do podniku, který vede – ten se také snaží nestát na místě.

Foto: 2JCP Šéf skupiny 2JCP Vojtěch Křenovský

Ono to ani nejde, pokud chce přežít. 2JCP, jejíž historie sahá do 1992, kdy vznikla jako rodinná nástrojářská dílna, se v posledních letech profilovala jako dodavatel pro plynové elektrárny, vyráběla především příslušenství pro plynové turbíny. Od této linky se ale v Račicích začali ještě před válkou na Ukrajině částečně odtahovat a porozhlíželi se i v nefosilních vodách. V účasti na inovativních zelených instalacích patří k českým premiantům.

„Není to tak, že bychom opouštěli tradiční energetiku. Plynové elektrárny se stavět budou. Zároveň ale vidíme velký potenciál v inovativních technologiích. Tam nyní bude mířit hodně investic. A my chceme být nejen prostý dodavatel, ale partner. Hodně se zaměřujeme na inženýring, pomáháme to vymyslet,“ zdůrazňuje Křenovský, který stojí v čele nejen račické fabriky, ale také někdejších strojíren PBS v Třebíči, které jsou nově součástí skupiny 2JCP.

Obě společnosti mají totiž stejného majitele – jsou v portfoliu fondu Jet 2 brněnské investiční společnosti Jet Investment, kterou založil miliardář a milovník umění Igor Fait, podle Forbesu 91. nejbohatší Čech. Jeho společnost se hodně zaměřuje právě na strojírenství a energetiku, kromě skupiny 2JCP jí patří třeba polský Rockfin, výrobce klikových hřídelí Höckle Poldi, výrobce kogeneračních jednotek Tedom Group nebo mezinárodní tiskárenská skupina EDS.

Fait a spol. získali 2JCP před dvěma lety, původní majitelé už se na další rozšiřování byznysu necítili. Naopak věděli, že pokud má firma na rychle se měnícím energetickém trhu obstát, bude muset získat strategického partnera s dostatečným finančním zázemím.

To se dvojnásob osvědčilo i po startu války na Ukrajině, kdy se z plynových zdrojů stal obratem strašák (jakkoli jsou Křenovský i další lidé z oboru přesvědčení, že plynové elektrárny ještě čeká poměrně pěkná budoucnost, až se situace s ruským plynem vyřeší). Někdejší majoritní akcionář 2JCP a syn původního zakladatele Jan Pačes ale ve firmě dodnes působí jako jeden z klíčových manažerů a uchoval si spolu s dalšími manažery minoritní podíl.

Kromě elektrárny spalující dřevní odpad pro IKEA 2JCP staví pro německý průmyslový kolos Siemens elektrolyzéry, které budou součástí obří stanice na výrobu zeleného vodíku, jenž by následně měl pomoct vyrobit zelený metanol a pohánět zaoceánské kontejnerové lodě společnosti Maersk.

Pro norský těžařský gigant Equinor zase pomáhají sestrojit nádržový systém, s jehož pomocí by se do podzemních kapes po vytěžené ropě nebo plynu ukládal oxid uhličitý zachycený ze vzduchu.

„Tohle je budoucnost. Můžu si o některých parametrech Green dealu a přechodu na zelenou energetiku myslet své, ale nemá cenu se tomu vzpírat. Tudy prostě půjdou peníze, je tam velký prostor pro inovace a my u toho chceme být,“ rozpřahuje rukama Křenovský, sedmatřicetiletý absolvent ČVUT. A upozorňuje, že i na další zakázky, které už nemají zelenou nálepku, je ale hrdý – třeba na součástky pro testy proudění leteckých motorů nebo na speciální automatickou linku, která pomáhá zpracovávat hliníkové plechovky.

Po spojení s třebíčskou strojírnou má skupina 2JCP bezmála 800 zaměstnanců a letos cílí na tržby na úrovni 1,7 miliardy korun, loni v obratu dosáhla 1,3 miliardy. A stejným tempem chce růst i v dalších letech, takže plán pro rok 2023 je překročit hranici dvou miliard korun. Maržovost EBITDA, tedy provozní zisk před daněmi a odpisy, se pohybuje kolem třinácti procent.