Žhavý trh se sluncem. Česká solární společnost Solek hlásí výnosy překonávající miliardu

Poptávka po solárech letí vzhůru a spolu s ní nabírá na obrátkách celý byznys s udržitelnou energií. Jednou z firem, které díky tomu bodují, je i česká energetická společnost Solek. Firma Zdeňka Sobotky, která se doposud soustředila především na aktivity v jihoamerickém Chile, poprvé hlásí výnosy přesahující miliardu. Zároveň se chce více zaměřit i na český trh.

Solek v posledních letech realizoval hned několik velkých projektů solárních elektráren na rozlehlých pláních jihoamerického státu. Vedle těchto velkých projektů však staví také další solární parky, které následně prodává investorům, případně si část z nich nechává. I to společnosti pomohlo k rekordním výnosům, které v minulém roce přesáhly 1,14 miliardy korun, zatímco zisky firmy vyšplhaly bezmála k 180 milionům.

Jen za minulý rok společnost vybudovala solární elektrárny s výkonem 125 megawattů a z tohoto tempa nehodlá slevovat. Pro světově největší americkou investiční společnost BlackRock, se kterou spolupracuje dlouhodobě, má vybudovat 28 nových solárních elektráren. Dalších 13 má pak vzniknout také pro švýcarskou společnost Nala Renewables.

Foto: Solek Solek prorazil v Chile s fotovoltaikou

„Podpis smluv s giganty, jakými jsou BlackRock a Nala Renewables, nás zapsal na globální mapu solárního byznysu. Jako patriot jsem nesmírně šťastný, že se jako česká firma můžeme takovými výsledky chlubit a reprezentovat nás,“ říká Zdeněk Sobotka.

Kromě velkých hráčů se však společnost rozhodla více zaměřit i na menší klienty. „Letos jsme se vrátili s projekty do Čech, kde se zaměřujeme i na komerční a veřejné střechy, průmyslové areály nebo projekty komunitní energetiky,“ uvedl zakladatel společnosti, která své aktivity financuje také vydáváním korporátních dluhopisů.

Podle Sobotky je potenciál Soleku vybudovat v Česku přibližně 250 megawattů instalovaného solárního výkonu do roku 2025. „To je ale realizovatelné pouze v případě uvolnění byrokratických mantinelů a skutečného restartu solární energetiky u nás. V Chile naše možnosti ale odhadujeme téměř na trojnásobek a například v Kolumbii na 400 megawattů,“ komentuje příležitosti Zdeněk Sobotka.

Mimo Chile, na které se Solek bude ve velkém zaměřovat i nadále, má totiž v plánu proniknout i do dalších jihoamerických zemí. Kromě zmíněné Kolumbie například i do Peru. Pozornost se však stáčí také k řadě evropských zemí. Své solární parky má společnost v České republice, ale také na Slovensku, v Rumunsku a na Kypru. V budoucnu by však mohla své aktivity rozvinout rovněž na území Španělska, Francie, Maďarska či Řecka.