V únoru získali rekordní investici. Teď dva Češi naplno rozjíždí startup pro obchodování s NFT

Před rokem založili startup, se kterým chtěli ve městech po celém světě zlepšovat logistiku. Rychle se jim podařilo zaujmout investory a málem od nich získali kapitál na větší rozlet. Nakonec je na poslední chvíli odmítli. Zlákal je totiž potenciál kryptosvěta a začátkem letošního roku už oznamovali tehdy na tuzemské poměry rekordní investici v desítkách milionů korun. Nyní, o několik dalších měsíců později, své plány zase mění. Tentokrát už ale ne o 180 stupňů, jen se naplno pouští do toho, čemu v kryptu nejvíce věří – do nástroje pro profesionální obchodování s NFT. Měřit se chtějí s těmi největšími hráči.

Adam Zvada a David Mokoš to popisují jako relativně standardní startupový proces. Neustále něco vymýšlíte, měníte a snažíte se dojít k ideálnímu výsledku. Ne každý by si troufl odmítnout investory s připravenými penězi, ale Zvada s Mokošem byli před rokem přesvědčení, že dělají správně. Startup GoDeliver, který vyvíjel software pro zlepšování městské logistiky, zavřeli a odjeli do New Yorku. To už pracovali na projektu NFTScoring, který rychle začal chytat dech, a to nejen u uživatelů, ale opět také u investorů.

Zakladatelé si potvrdili, že jsou v oblasti, která se skutečně rychle vyvíjí. Jako teprve třetí český startup se se svým nástrojem, který pomáhal investorům analyzovat příležitosti ve světě NFT, dostali do prestižního amerického akcelerátoru Y Combinator (YC) a vzápětí získali čerstvý kapitál. Spolu s YC do NFTScoringu investovali také dva české venture kapitálové fondy – Presto Ventures a Credo Ventures – a andělští investoři v podobě Filipa Douška a Petera Fedoročka, zakladatelů startupu Stories, a Larryho Čermáka ze společnosti The Block.

Celkem Adam Zvada s Davidem Mokošem získali 1,7 milionu dolarů (tehdy 37 milionů korun). Byla to v danou chvíli největší investice v tak rané fázi (pre-seed), jakou kdy startup s českými zakladateli získal. Před několika týdny je sice překonal jiný český startup Talkbase, za nímž stojí Klára Horton a Roman Nguyen a který získal v přepočtu přes 50 milionů korun, ale to na rychlém rozjezdu NFTScoringu nic nemění. Co se tedy stalo, že teď jejich firma mění název i svůj produkt?

Digitální vlastnictví bude třeba

„Když jsme se naplno vrhli do kryptosvěta, věděli jsme, že produkt, který chceme vytvořit, není NFTScoring. Ten jsme vždy brali jako platformu pro ověření našich hypotéz o trhu a jeho uživatelích, abychom hlouběji porozuměli jejich potřebám,“ vysvětluje David Mokoš. Spolu se svým týmem oba zakladatelé v posledních měsících pečlivě testovali hned několik možných produktových cest, jak dál. Výsledkem je zrození projektu Singular, který bude tržištěm, na němž se bude moci obchodovat s NFT podobně jako s akciemi nebo kryptoměnami.

Pod zkratkou NFT se skrývají takzvané nezaměnitelné tokeny (non-fungible token), které potvrzují autentičnost digitálního vlastnictví vybraných předmětů. Zapisují se na blockchain a lze s nimi dále obchodovat. Prozatím známe NFT zejména jako různé roztodivné rozpixelované obrázky, které se v posledních letech prodávaly za přemrštěné částky, ale digitální certifikát můžete mít klidně k jakémukoliv jinému umění, hudbě, sportovním kartičkám nebo třeba nemovitostem. Tak daleko zatím nejsme, ale David Mokoš a Adam Zvada věří, že tu s námi již NFT zůstanou. Proto staví Singular.

Foto: NFTScoring Adam Zvada a David Mokoš se dostali i do prestižního akcelerátoru Y Combinator

„Digitální vlastnictví budeme stále více potřebovat, protože se naše životy čím dál víc odehrávají v online světě. Celý trh s NFT se ale musí významně zjednodušit. Drtivá většina kolekcí teď nemá žádnou hodnotu, ale to je průvodní jev každé nové technologie. Využití budou různá. Až budou jako NFT třeba vstupenky, půjde s nimi snadno obchodovat i ověřovat jejich pravost, nebudou se muset řešit podvody,“ uvádí jedno z možných užití devětadvacetiletý Zvada. Jelikož je ale zatím vše v začátcích, cílí i jeho startup na ty nejzkušenější obchodníky, kteří si se vstupními bariérami kryptosvěta hravě poradí.

„Zjistili jsme, že NFTScoring nejvíce používali tradeři, kteří chtěli nakupovat NFT. Udělali si přes nás analýzu, ale nákup pak šli udělat na jiné tržiště. My ale nechceme, aby chodili nákupy dělat jinam, a tak stavíme vlastní tržiště přímo pro tradery,“ vysvětluje David Mokoš. Jako trader se označuje člověk, který spekuluje na pohyby cizích měn, ale klidně i akcií nebo právě NFT, a vydělává právě na těchto pohybech. Důležité pro ně proto je mít co nejpřesnější a nejdetailnější informace o trhu a jednotlivých aktivech, aby mohli udělat ve správný čas správné rozhodnutí a nakoupit nebo prodat se ziskem. Právě to jim má nabídnout Singular.

Mezi nejznámější tržiště, kde se dnes nakupují NFT, patří OpenSea či LooksRare. Na nich jsou jednotlivá díla vystavená podobně jako v e-shopu. Český startup chce ale přinést nový rozměr, který nabídne plno grafů a podrobných statistik. To už dlouho znají obchodníci s akciemi i kryptoměnami. Na burzách jako Coinbase nebo Binance uživatelé získají velmi podrobná data o tom, jak se vyvíjí cena a další aspekty bitcoinu a dalších kryptoměn. Ve světě NFT ale prý zatím nic takového prakticky neexistuje. I proto, že je každé jedno NFT na rozdíl od bitcoinu unikátní (proto nezaměnitelné), což přidává do dat novou dimenzi.

„V rámci NFT ještě nejsou některé grafy nebo vizualizace vybraných dat vůbec vymyšlené. Úzce spolupracujeme s tradery, abychom pochopili, jaká data potřebují a jak na ně koukají,“ popisuje Zvada a jeho sedmadvacetiletý kolega Mokoš dodává, že to je náročné vymyslet i po technologické stránce. Všechna data totiž potřebují v reálném čase zobrazovat na jednom místě. Musí je přitom sbírat z mnoha zdrojů včetně jednotlivých tržišť či blockchainů, kde se s NFT obchoduje a kde se informace o nich zapisují. Staví tak robustní infrastrukturu, která už teď stojí téměř milion korun měsíčně, aby běžela.

Zakladatelé Singularu vědí, že jejich plány jsou smělé, ale i právě s ohledem na značné vstupní bariéry a neprobádanost celého trhu věří ve své šance a potenciál. Prý nepochybují, že by o jejich inovovaný nástroj neměli tradeři zájem. Už do NFTScoringu, který teď postupně zavírají, přilákali přes 500 tisíc uživatelů a vygenerovali tržby přesahující 400 tisíc dolarů (téměř 10 milionů korun). To je přesvědčilo o tom, že lidé se zájmem o obchodování s NFT jsou ochotní zaplatit, pokud jim nástroj přinese dostatečnou přidanou hodnotu.

Při rozvíjení Singularu nicméně zatím nepočítají, že by měli nějaké tržby generovat. „Ty je teď třeba trochu odložit a pracovat především na akvizici uživatelů. To platí pro celý kryptotrh, protože pokud máte dostatek uživatelů, dokážete exponenciálně vystřelit, jakmile začne trh opět růst,“ věští Adam Zvada. S Mokošem už ostatně debatují o dalším investičním kole, které by jim pro následující měsíce vývoje připravilo dostatečný polštář a pomohlo nastavit funkční byznys model.

Foto: NFTScoring Singular bude stejně jako NFTScoring sázet na grafy a vizualizace dat

V budoucnu chce Singular vydělávat na provizích za zprostředkované transakce, které mají probíhat právě na jeho platformě. To je ale zatím daleko. Na to totiž musí mít služba větší masu uživatelů, aby zajistila dostatečnou likviditu i objem NFT. Zpočátku tak bude Singular sloužit jako agregátor jiných tržišť jako OpenSea, nicméně díky otevřeným protokolům nebude muset trader opouštět jeho prostředí. Cílem je ale mít vlastní marketplace zaměřený na tradery, což je podle Mokoše se Zvadou dosud neobsazený prostor, byť se v něm angažují jak největší hráči, tak i jiné mladé projekty.

Život startupisty zkrátka může být divoký a plný otoček, ale co zakladatele Singularu nevyvádí z míry vůbec, je aktuální nálada na kryptotrhu a v ekonomice obecně. Tedy minimálně ne s ohledem na dlouhodobý potenciál jejich byznysu. V takzvaném medvědím trhu, kdy ceny akcií či kryptoměn klesají, se prý totiž staví nové produkty nejlépe. Kryptosvětem teď sice otřásá krach burzy FTX a hrozba pádu dalších velkých institucí, ale tuzemští zakladatelé alespoň mají klid na práci. V býčím trhu, kdy všechno naopak roste, je totiž pozornost mnohem větší.

„Medvědí trh teď může být klidně dva až tři roky, na to se musíme připravit. Je ale lepší stavět produkty právě v něm, protože když je býčí trh, lidé jsou pobláznění a chtějí nakupovat úplně všechno. Teď si lépe ověříme funkčnost byznys modelu, protože pokud jsou lidé ochotní za něco platit v medvědím trhu, tak za to budou určitě platit, až trh poroste,“ plánuje Adam Zvada. Díky účasti ve Y Combinatoru se ostatně několikrát mohli radit se zakladatelem jedné z největších kryptoburz Coinbase Brianem Armstrongem, který celý projekt také stavěl, když byly trhy dole.

Kdy budou opět nahoře se teprve uvidí. Jakou roli v tom bude hrát český Singular, o tom se bude mimo jiné rozhodovat v příštích měsících v rámci vývoje celé tradingové platformy. Mokoš se Zvadou v posledních měsících značně prořezali tým, protože teď například nepotřebují marketing, a mají v něm zhruba desítku lidí, převážně vývojáře a designéry. Sami operují primárně z Prahy, ale jejich firma bude fungovat na dálku, talenty tedy chtějí hledat po celém světě.