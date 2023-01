V únoru znovu připluje do kin Titanic. K výročí svého čtvrtstoletí dostal film vylepšenou verzi

„Je to už 84 let a já stále cítím ten čerstvý nátěr. Z talířů se ještě nikdy nejedlo, na prostěradlech nikdo nespal. Titanicu se říkalo loď snů, a to on byl. Opravdu byl.“ Od doby, kdy na filmových plátnech poprvé zazněla tato věta, uplynulo na konci loňského roku čtvrtstoletí. Na oslavu narozenin vpluje Titanic opět do kin i v Česku. Premiéra filmu je 9. února. Ve světě má přijít do kin právě včas na svatého Valentýna.

Půjde o takzvanou remasterovanou edici ve formátu 4K. Zatímco v českých kinech je stále ještě standardem rozlišení 2K, tedy 2 048 krát 1 080 pixelů, novinka by měla být opravdu ostrá, a to v rozlišení 4 096 krát 2 160 pixelů. Díky tomu jsou zejména v předních řadách vidět značná zlepšení a také vícero detailů. To vše bude v případě Titanicu také v trojrozměrném obrazu a s vysokou snímkovou frekvencí, to znamená, že bude obraz plynulejší.

Film Jamese Camerona ve své době překonal hned několik rekordů. Ostatně stejně jako samotná loď, která byla v roce 1912 tou největší plující na světě. Co se filmu týče, vydělal po celém světě bezmála 2,2 miliardy dolarů, to ho jasně katapultovalo na nejvýdělečnější snímek všech dob. Byl jím celých dvanáct let.

Nakonec ho překonal až sám Cameron, když do kin v roce 2009 poslal svého Avatara. Na konci loňského roku vyšlo jeho pokračování, pokud tak Avatar: The Way of Water zůstane v kinech ještě na začátku února, může se režisér utkat se svými filmy sám se sebou.

Je to ale právě Titanic, který dobývá diváky znova a znova. V kinech už měl obnovenou premiéru jednou. Bylo to v roce 2012 ke stému výročí potopení lodi. Tehdy Cameron vyslal na plátna film ve 3D verzi. Snímek digitálně vyčistil, aby nová verze vypadala lépe. A už tenkrát to bylo znát. Ta současná je přitom asi čtyřikrát lepší než ona verze stará deset let. Tehdy kasovní trhák v kinech opět zabral. Zdá se tedy, že Cameron stvořil skutečně nepotopitelný film.

Vidět by ho přitom měli i ti, komu lovestory na pozadí katastrofy není zrovna po chuti. Koneckonců byl Titanic nejen skutečně výdělečným filmem, ale i tím oceňovaným. Podařilo se mu sebrat jedenáct Oscarů. Cameron tehdy při převzetí zlaté sošky zakřičel snad nejslavnější větu filmu: „Jsem král světa“. V historii se to podařilo jen jedinému snímku předtím, byl jím Ben Hur z roku 1959. Dvojici doplnil v roce 2003 Pán Prstenů: Návrat krále. Víc sošek žádný film nemá.

Snímek vypráví příběh lodi, o které se říkalo, že je nepotopitelná. Na své první plavbě, v dubnu 1912, ovšem Titanic narazil na ledovec a o bezmála tři hodiny později se potopil. Katastrofa za sebou nechala 1 517 mrtvých, přežilo jich jen kolem sedmi set.

O něco delší než horor na lodi v roce 1912 je Cameronův snímek. Má přes tři hodiny. Kromě samotné katastrofy přidal režisér lovestory mezi šlechtičnou Rose a chudým malířem Jackem. Jejich představitelé Kate Winslet a Leonardo DiCaprio se díky filmu stali jedněmi z největších hvězd na světě.

Jakoby Titanic neustále posouval další a další milníky. Něčím takovým bylo snad i to, že režisér nechal pro natáčení vybudovat přesnou kopii lodi, která byla jen o málo menší než ta skutečná. K vraku plavidla – na dno Atlantského oceánu – se také sám potopil. Do kin tedy pluje opravdová legenda, po jejímž zhlédnutí platí: „Nikdy nezapomenu. Já slibuju.“