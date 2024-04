V závodech o umělou inteligenci se hraje na body, ne na vize. A Evropě tahle soutěž zatím moc nejde

Uložit 0

Glosa Luboše Kreče: Evropský komisař pro vnitřní trh Thierry Breton nedávno vítězoslavně ohlásil, že se v rámci EU a jejích klíčových institucí podařilo najít shodu na znění regulace týkající se umělé inteligence. Jde o první regulaci svého druhu na světě, zdůraznil. Před pár dny zase vědci z celé EU vydali doporučení, že by bylo záhodno, aby vzniklo bruselské AI centrum či, chcete-li, Evropský ústav pro umělou inteligenci. Mohl by prý pomáhat s vývojem, umožňovat studium filozofických a etických rozměrů technologie a sloužit jako evropský motor pokroku.

I poradci evropské komise se vyjádřili v tom smyslu, že je třeba finančně motivovat akademickou sféru a poskytnout jí patřičné zázemí, aby mohla bádat a rozvíjet neuronové sítě a neztrácet ze zřetele udržitelnost v tom nejširším slova smyslu.

To všechno jsou jistě chvályhodné iniciativy a záměry, málokdo může rozporovat, že je nutné se mít na pozoru před příliš rychlým, nekontrolovaným a nepromyšleným rozvojem systémů umělé inteligence.

Jenže se zdá, že kvůli obavám, aby všechno bylo bezpečné a rozumné a správné, se zapomíná na to, v jak rychlé a dynamické době se nacházíme. A že to bývá zisk, co skutečně pohání pokrok. Skvěle to ilustrují dva evropské startupy, které patří či patřily k premiantům v AI dostizích, ale tak či onak je doběhla americká dravost.

Tím prvním je britská společnost Stability AI, jež stojí za druhdy populárním generátorem obrázků Stable Diffusion. Ještě před rokem býval zdatným konkurentem zaoceánských projektů, jako jsou Midjourney nebo DALL-E, dnes už s nimi ale nedokáže držet krok, trápí ho odchody vývojářů a jeho tržní hodnota se propadla hluboko pod miliardu dolarů.

Druhým příkladem je francouzský Mistral, který vyvíjí velké jazykové modely a je v tom opravdu dobrý, respekt před jeho výkony mají i větší a známější konkurenti z věhlasných startupů OpenAI či Anthropic.

Jenže drtivá část peněz na jeho rozvoj je od amerických investorů a obří smlouvou o spolupráci si ho už podchytil Microsoft. Ten se na poli AI vývoje pohybuje mimořádně agresivně, dlouhodobě je na něm hodně aktivní Google, velmi se snaží i Meta a další.

Ani jeden z těchto gigantů není zárukou bezpečnosti a opatrnost vůči nim, kterou má Evropa v genech, je na místě. O čínských podnicích to platí dvojnásob.

Bohužel ale platí, že i v prostoru jedniček a nul se hraje na výsledky, ne na záměry a vize. A právě funkčních výsledků Evropa na rozdíl od záměrů a vizí zatím mnoho nepředvedla.

Text vznikl pro stanici ČRo Plus.