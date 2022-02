S Ivanem Kaunovem jsme si psali ve středu večer, tedy ve chvíli, kdy celý svět ještě netušil, zda Vladimir Putin odstartuje vojenskou operaci s nedozírnými následky. Jen pár hodin poté už ruský prezident zavelel k napadení sousední Ukrajiny a rozpoutal válečný konflikt. Zmíněný Ivan Kaunov je zakladatel technologického startupu, jenž vyvíjí aplikaci pro správu firemních financí a většina jeho týmu sedí v Kyjevě, který byl spolu s dalšími ukrajinskými městy v ranních hodinách zasažen ruskými údery. „Vůči Putinovu zastrašování jsme imunní,“ říká Kaunov. Stejně jako ostatní ale netuší, jak bude jeho země vypadat, až se ráno probudí.

Vladimir Putin dal své armádě příkaz, aby překročila rusko-ukrajinskou hranici a zahájila invazi. Jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj v reakci na agresi vyhlásil v zemi válečný stav. Debatuje se, jaké může mít taková akce dopady na celý svět, ale především o tom, jak dalece zasáhne samotnou Ukrajinu. Z jejího hlavního města operuje Ivan Kaunov se svými kolegy ze startupu Finmap. V rozhovoru pro CzechCrunch přímo z Kyjeva popsal, co tamní uživatelé prožívali v okamžicích před ruským útokem.

„Ukrajinci mají vůči Putinovu zastrašování imunitu. Válečnou situaci tu máme vlastně od roku 2014,“ připomněl Kaunov vojenskou intervenci před osmi lety, v rámci níž převzali ruští separatisté kontrolu nad poloostrovem Krym a konflikt od té doby v různých fázích pokračuje. „Téměř každá rodina té situaci nějak čelila. Já jsem vyrůstal jako dítě poblíž Doněcku. Mám několik příbuzných, kteří se odtamtud museli odstěhovat a v roce 2014 opustili své domy,“ řekl zakladatel Finmapu. Právě Doněck na východě Ukrajiny patří mezi oblasti, na něž si dělá úřadující ruský prezident zálusk.

V Kyjevě, který je od nejbližších hranic s Ruskem vzdálený vzdušnou čarou 200 kilometrů, vládl ještě před několika hodinami podle Kaunova klid. „Na zemi, která očekává vojenskou invazi, je tu situace celkem klidná. Neprobíhá panika nebo snaha utéct, naopak se všichni snaží najít způsoby, jak pomoci armádě. Lidé se připojují k obranným jednotkám nebo platí vládě mnoho daní předem,“ popsal situaci ve středečních večerních hodinách. Jenže ve čtvrtek ráno se v ukrajinské metropoli rozezněly sirény a stejně jako dalšími městy jí otřásly exploze.

Část týmu ukrajinského startupu Finmap

Místní předáci i byznysmeni jsou prý konsolidovaní a připravení na jakoukoliv situaci, byť spoluzakladatel Finmapu neskrývá, že současný stav pochopitelně podnikání příliš neprospívá. Startup Finmap od roku 2018 vyvíjí nástroje pro řízení firemních financí a nedávno oznámil investici ve výši téměř 26 milionů korun.

Mezi investory byl i tuzemský venture kapitálový fond Presto Ventures, který ve střední a východní Evropě v poslední době hodně investuje a jeho zástupci teď bedlivě sledují i právě situaci na Ukrajině. Jedna věc je totiž vývoj samotné firmy, do níž vložili peníze, ale ještě důležitější je logicky bezpečnost všech členů týmu. Zástupci Presto Ventures už ukrajinským kolegům nabídli pomoc s relokací do Česka, ale to zatím Finmap s díky odmítá.

Jeho tým dnes čítá šedesát lidí, kteří působí v různých zemích, od roku 2019 navíc celá firma funguje na dálku, ale i tak největší část týmu včetně zakladatelů sedí v Kyjevě. „Máme spoustu plánů pro různé scénáře, ale věříme, že naše armáda je dostatečně silná a nebude potřeba se stěhovat,“ říká Ivan Kaunov. Při vědomí, že doslova každým okamžikem může zaútočit nepřátelská armáda, je sice někdy těžší najít dostatečný klid na práci, ale ve Finmapu ji v minulých dnech využívali alespoň jako dočasný lék na obavy z bezpečnostní situace.

„Když vidíte úroveň podpory od všech kolem, nutí vás to pracovat ještě usilovněji. To je náš způsob, jak se bránit – prostě dělat naši práci lépe,“ řekl Kaunov, který startup založil spolu s Dmytrem Dubiletem a Oleksandrem Solovejem. I přes neblahou situaci, která ztěžuje stabilní podnikání, se jejich projektu daří růst a získávat nové klienty. V letošním roce Finmap plánuje trojnásobně zvýšit své měsíční příjmy, přičemž pětina z nich má plynout z Česka a Polska, kde jim mají pomoci i noví investoři, kteří jsou vedle Česka také z Velké Británie a Estonska.

Na Ukrajinu a do dalších zemí střední a východní Evropy se tuzemský investiční fond Presto Ventures vydal i díky novému partnerovi v podobě Vojty Ročka. Ten se po úspěšném prodeji datového startupu Stories a odchodu z velké americké firmy, které ho koupila, rozhodl vyzkoušet právě venture kapitálové investování a příležitost s kolegy spatřil v tomto regionu. „Jedním z důvodů, proč je Putin v tomto konfliktu tak silný, je, že celkový hrubý domácí produkt Ukrajiny již více než dvacet let stagnuje. Startupy to mohou změnit,“ říká Roček, přičemž podobný scénář jednak platí nejen za současného výjimečného stavu a jednak i v sousedních zemích.

Během našeho e-mailového rozhovoru Ivan Kaunov několikrát opakoval, že věří, že se Ukrajině případnou ruskou invazi podaří odvrátit a k žádnému stěhování jeho týmu nedojde. Podotkl jen, že firmu pohání servery v Evropské unii, oficiální sídlo má ve Velké Británii a celý tým je zvyklý fungovat na dálku, potenciálně tedy odkudkoliv. A kdyby současné ukrajinské síly nestačily a bylo třeba pomoci přímo na frontě? „Pokud by došlo k plné mobilizaci a prezident řekne civilistům, aby narukovali, já a většina mých přátel by šla,“ říká Kaunov. Se všemi ostatními však pevně věří, že k tomu nedojde.