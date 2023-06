Šéfkuchař restaurace The Artisan David Rejhon a jeho zástupce Peter Mikuláš

Restaurace The Artisan v hotelu Marriott obohatila pražskou gastronomickou scénu v loňském roce, kdy její kuchyň otevřela pod vedením šéfkuchaře Davida Rejhona společně s Peterem Mikulášem. Oba se od začátku zaměřili na práci s lokálními surovinami a také na co největší soběstačnost. A jelikož byl Mikuláš už před nástupem do restaurace velkým včelařským nadšencem, rozhodl se na střeše Marriottu vybudovat malý včelín, kde našlo domov devadesát tisíc včel. K prvnímu stáčení medu došlo v průběhu května.

Na střeše, ze které je výhled na spoustu pražských dominant, byly během loňského léta nainstalovány tři úly. Předcházely tomu dlouhé měsíce příprav, vzdělávání i nutných legislativních a administrativních kroků včetně povinných veterinárních hlášení. Mít včely na střeše hotelu totiž není jen tak, jejich umístění v centru města ale dává – i když se to možná na první pohled nezdá – smysl.

Včelám se totiž ve městech obecně daří. Důvodem je především různorodá skladba rostlin, které se v betonové džungli ukrývají. Konkrétně ze střechy, kde našly domov včely, o které se stará Mikuláš, je možné vidět spoustu zelených ploch rozprostřených v její bezprostřední blízkosti: Petřínské a Letenské sady, Vítkov nebo stromy vyčuhující ze zahrad kolem Hradu. Díky tomu, že se ve městech nepoužívají pesticidy jako v zemědělství, jsou zdejší včely navíc méně náchylné na různá onemocnění.

Včely z restaurace The Artisan se tak mohou pěkně činit. „Během května jsme vytočili více než 42 kilogramů kvalitního medu. Našim včelám se na střeše hotelu daří, a i přes relativně chladné jarní měsíce dokázaly využít podmínky, které zdejší lokalita nabízí ke sběru nektaru. Další stáčení plánujeme koncem června,“ říká Peter Mikuláš.

Foto: The Artisan Díky včelám budou moci v The Artisan vyrábět i vlastní propolisovou tinkturu

Jestliže už uvažujete o tom, že budete v Celnické ulici vyhlížet ceduli s nápisem Prodej medu, budete zklamáni. Restaurace si totiž produkci nechává pro svou vlastní potřebu. Kuchaři ho využijí k přípravě signature pokrmů, medové sušenky, medovník, zmrzlinu a další speciality, ale také k výrobě domácí medoviny nebo vlastní propolisové tinktury.

Produkce vlastního medu je tak jedním z dalších prostředků, který přispívá k efektivnějšímu provozu restaurace. „Výroba domácího medu je pro nás důležitá nejen z pohledu udržitelnosti, na kterou velmi dbáme, ale také z ekonomického hlediska. Jeho celková roční spotřeba je v rámci hotelu významná a díky vlastní produkci si ji dokážeme z velké části pokrýt sami,“ dodává David Rejhon.

Kromě medu si v restauraci sami obstarají i produkci bylinek, které zde pěstují ve vnitrobloku hotelu či v kultivátoru určeném také pro rozličné klíčky. Sami si vyrábějí sirupy, ze zbytků nevyužitých bylin různé ochucené oleje, z odřezků zeleniny octy a zpracují také vše, co je možné zavařit či nějak naložit. Třeba smrkové špičky, kuličky z lipových květů, nerozvité květy bezu a pampelišek, které si často sami sbírají, když je zrovna jejich sezona.

V rámci včelaření se restaurace The Artisan stala také členem Českého svazu včelařů sdružující téměř všechny včelaře na území Česka. „Z našich včel máme velkou radost, ale je to zároveň i velká zodpovědnost. Včelaření je náročná aktivita, která vyžaduje značné odborné znalosti. Snažíme se proto neustále se vzdělávat a potkávat se s profesionály z oboru, kteří nám pomáhají pečovat o naše včelstva a zajišťovat tak pro ně ideální zázemí,“ dodává na závěr k chovu včel Mikuláš.