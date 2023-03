Americká banka Silvergate má problémy. Její osud může ovlivnit investice velkých firem do krypta

Americká banka Silvergate, mezi jejíž klienty patří nebo donedávna patřily firmy jako Coinbase, Paxos, MicroStrategy a Circle, je asi největším a nejznámějším poskytovatelem bankovních služeb kryptoměnovým společnostem. Nyní se ovšem zmítá v krizi poté, co oznámila, že se zpozdí s vydáním výroční zprávy. Toto středeční prohlášení mělo za následek, že se její akcie ve čtvrtek propadly o 55 procent na přibližně šest dolarů za akcii. Pro představu, ještě před rokem se obchodovaly za více než 100 dolarů.

Ve světě kryptoměn to vyvolalo otázky ohledně budoucnosti vztahů mezi kryptoměnovými společnostmi a bankami, zda je na trhu kryptoměn dostatek likvidity a zda někdo může Silvergate nahradit, pokud nepřežije současnou krizi důvěry.

Ve svém sdělení americké Komisi pro cenné papíry (SEC), že nestihne termín pro předložení výroční zprávy, Silvergate rovněž varovala ohledně své schopnosti pokračovat v činnosti a uvedla, že přehodnocuje své podnikání a strategie ve světle obchodních a regulačních problémů, kterým v současné době čelí. Množí se spekulace o odebrání bankovní licence. Co to pro svět kryptoměn znamená?

Kryptoměny potřebují přístup k tradičnímu finančnímu systému

Můžeme o decentralizaci mluvit, můžeme chtít žít nezávisle na systému, faktem ale zůstává, že většina transakcí probíhá s použitím fiat měn v rámci tradičního bankovního systému. Potřebujete zaplatit nájem, levně si půjčit peníze na nákup bydlení, výplatu dostáváte ve fiatu a také v obchodě nakupujete za fiat.

Fiatové peníze či fiat měna jsou peníze s tzv. nuceným oběhem. Pod pojem fiatové peníze spadají všechny státní měny.

I když chcete nakoupit kryptoměny, musíte tak udělat přes prostředníka. Pokud nenakoupíte za hotovost v bitcoinmatu, vždy budete potřebovat banku. Právě bankovní služby tvoří pomyslnou Achillovu patu kryptoměnové infrastruktury – bez bankovních služeb není možné posílat bezhotovostní prostředky na kryptoměnové burzy, kde dochází ke směně fiatu za kryptoměny.

Jako jednotlivec možná zvládnete směnit vaši drobnou hotovost za bitcoin, pokud jste však velká korporace a potřebujete převádět velké množství prostředků z a do kryptoměn, bez bankovního účtu se neobejdete. A bankovní účet vám, jak se mohlo přesvědčit mnoho společností podnikajících v kryptoměnách, banka jen tak nezřídí, či vám ho dokonce může kdykoli zrušit a paralyzovat tak vaše podnikání.

Bankovní cenzura a složitý přístup k bankovním službám není doménou jen České republiky, ale jedná se o globální fenomén. Silvergate v tomto směru tvořila světlou výjimku. Vyvinula síť Silvergate Exchange Network (SEN), která umožňovala klientům posílat v reálném čase americké dolary na ostatní klientské účty.

Foto: Silvergate Bank Logo Silvergate Bank

V praxi to fungovalo tak, že kryptoměnové směnárny a institucionální investoři mohli díky této službě okamžitě posílat dolary a konvertovat je do kryptoměn. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 síť SEN zpracovala převody v hodnotě 219,2 miliardy dolarů. Na konci tohoto roku patřila mezi její zákazníky skoro stovka kryptoměnových burz a téměř tisíc institucionálních investorů.

Síť SEN fungovala 24 hodin denně po celý rok. S převody téměř v reálném čase a okamžitou dostupností finančních prostředků umožnila kryptoměnovým společnostem vyhnout se převodům ACH, jejichž provedení může trvat několik pracovních dnů. Podobně nyní funguje platforma Signet spravovaná bankou Signature. Ta však v programovém prohlášení oznámila, že chce omezit množství klientů ze světa kryptoměn.

Automatizované zúčtovací středisko (ACH) je typ elektronické sítě pro přenos finančních prostředků používaný ve Spojených státech. Podobně jako SWIFT v Evropě ACH zajišťuje mezibankovní zúčtování úvěrových a debetních transakcí. Elektronická síť ACH pomáhá bankám a finančním institucím vyměňovat si informace mezi sebou. Více viz IBAN.cz

Je tedy otázka, zda klienti Silvergate najdou adekvátní náhradu poté, co Silvergate svou síť SEN pozastavila. Bez bankovního účtu a spojení nejde dělat byznys, současné problémy Silvergate mohou tedy posunout kryptoměnovou adopci i o několik let zpět.

Co se Silvergate stalo?

Silvergate za sebou nemá dobrý rok. Institucionální adopce kryptoměn se v roce 2022 prakticky zastavila, mnoho klientů z prostředí hedge fondů a správců aktiv nepřibylo. Cena kryptoměn padala v roce 2022 dolů, kryptoměnové projekty krachovaly a místo přílivu kapitálu nastal odliv. Tím byl samozřejmě zasažen byznys Silvergate, což vedlo ke značnému propadu akcií.

Ještě 3. ledna 2023 stála akcie Silvergate na newyorské burze 17 dolarů, od té doby oslabila o více jak dvě třetiny a nyní nestojí ani šest dolarů. O problémech kalifornské banky se vážně začalo spekulovat už koncem minulého roku po pádu burzy FTX, která byla jedním z největších klientů Silvergate. Spekulovalo se také o tom, že má Silvergate vůči FTX expozici v podobě půjčky, to však Silvergate ve svém prohlášení kategoricky odmítla a prohlásila, že její vztah s FTX byl omezen pouze na vklady.

Škoda už ovšem byla napáchána, a to zejména v mediální rovině, kdy důvěra investorů byla v honbě za senzací podlomena. Silvergate si během čtvrtého čtvrtletí zažila doslova bankovní run. Při pohledu na výsledky za čtvrtý kvartál uveřejněné samotnou Silvergate je vidět, že celkové množství vkladů u této banky kleslo ze zhruba 13 miliard na šest miliard dolarů.

Světová média hovoří dokonce o propadu o osm miliard dolarů, patrně ale ignorují fakt, že část se přelila z non-interest bearing account na interest bearing account, tedy zjednodušeně převedeno do českých reáliích z běžného účtu na spořicí/úročený účet.

Během jednoho čtvrtletí tedy Silvergate ztratila více než polovinu vkladů. Podobnou měrou se pak propadl i objem poskytnutých úvěrů, z takřka 1,4 miliardy dolarů na necelých 600 milionů dolarů. Přestože Silvergate uveřejnila výsledky za čtvrtý kvartál, nebyla schopna včas dodat výroční zprávu, čemuž se upřímně nemůžeme divit.

Představte si, že vám v půlce listopadu zbankrotuje největší klient, který tvoří asi desetinu vašich vkladů, což má na svět kryptoměn podobný efekt jako pád banky Lehman Brothers. Investoři ztratí důvěru a během ani ne šesti týdnů přijdete o více než polovinu vkladů. To zní jako dobrý důvod k tomu přepracovat závěry výroční zprávy, nicméně nepopírám, že to svědčí o tom, že banka je v těžkých problémech.

Jde také o úvěry

Silvergate funguje jako klasická banka, která má již tradičně monopol na vybírání vkladů od veřejnosti, které pak následně využívá dál. Zejména je půjčuje těm, kteří je dovedou využít lépe než vkladatelé – poskytuje úvěry. Pokud jsem výše psal, že otevřít si bankovní účet je pro kryptoměnové společnosti problém, získat úvěr je ještě těžší.

Silvergate se navíc jako jedna z mála vyznačovala tím, že poskytovala úvěry zajištěné bitcoinem. Představte si hypotéku, kde jako zástavu použijete bitcoin místo samotné nemovitosti. Nejznámějším dlužníkem, který si od Silvergate půjčil peníze, je patrně společnost MicroStrategy Michaela Saylora.

Pád akcií banky Silvergate opět rozpoutal spekulace, zda možný krach a případná ztráta bankovní licence Silvergate nemůže znamenat možné existenciální problémy právě pro Michaela Saylora. Na Twitteru se objevila informace, že Silvergate poskytuje úvěrování MicroStrategy (přesněji řečeno její dceřiné společnosti MacroStrategy, ale pro jednoduchost budu v textu používat MicroStrategy), které je zajištěno bitcoinem, konkrétně 34 tisíci bitcoinů, tedy asi třetinou celkového množství bitcoinů drženého MicroStrategy.

Vše vycházelo z kvartálních a dalších zpráv, které musí společnost MicroStrategy, rovněž kotovaná na americké burze, pravidelně reportovat. V reportech se bohužel detailně rozebírají jen některé parametry úvěrů, zejména tzv. kovenanty, které určují další povinnosti dlužníka, jejichž nesplnění může vést k akceleraci dluhu – povinnosti předčasného splacení.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj ceny akcií Silvergate Bank za poslední rok

Z toho důvodu se na sociálních sítích, zejména na Twitteru, začaly objevovat spekulace o tom, že pokud by se Silvergate dostala do problémů s kapitalizací, může být dluh MicroStrategy zesplatněn. Případně že se z tohoto smluvního vztahu bude moci Silvergate vyvázat takovým způsobem, že jí buď připadne zástava spočívající v bitcoinech, nebo bude muset Michael Saylor rychle sehnat někoho, kdo mu umožní dluh v brzké době splatit.

Tyto spekulace však MicroStrategy rychle vyvrátila. Je pravda, že má u banky Silvergate dluh, jeho splatnost je však až v prvním kvartále roku 2025. Nutno říct, že pokud by se dluh stal splatným na základě problémů na straně věřitele, bylo by to zcela proti ekonomické a právní logice vztahu věřitel–dlužník.

Když už si půjčujete peníze, chcete pevně vědět, kdy je budete muset splatit. Věřitel si pak může pohlídat, abyste dodržovali určitá pravidla (kovenanty), tedy například abyste platili pojištění, daně, nepředlužili se nad určitý poměr vlastního kapitálu a podobně. Dodržování těchto pravidel má dlužník ve své moci a je tedy přirozené, že může nést riziko jejich porušení.

Přenášet však na dlužníka riziko předčasného splacení, pokud dojde k problémům na straně věřitele, by nedávalo smysl – nemůžete si půjčit peníze a vystavit se riziku, že k akceleraci dluhu dojde z důvodu událostí na straně věřitele. Své o tom vědí všichni, kdo mají půjčku od padlé Sberbank, pro dlužníky se její insolvencí nic nezměnilo.

Sehnat spolehlivého bankovního partnera je v kryptosvětě čím dál těžší.

Zde nutno podotknout, že Silvergate je od insolvence stále daleko. Je riziko, že dojde k odebrání bankovní licence, ale i kdyby k této situaci došlo, nedojde k zesplatnění dluhu. To nicméně nebránilo spekulantům s short pozicí zveřejňovat spekulace o nadcházejících problémech MicroStrategy. To opět svědčí o tom, že je třeba jakékoliv informace na sociálních sítích či z jiných informačních zdrojů brát s rezervou a kontrolovat nejen obsah, ale i identitu osob, které informaci sdílejí.

V období býčího trhu narazíte na velké množství zpráv oslavujících tu kterou kryptoměnu nebo akciový titul, jejichž autoři je nakoupili a teď od vás potřebují, abyste jim trochu napumpovali cenu směrem vzhůru. Naopak v období medvědího trhu narazíte na mnoho zvěstovatelů soudného dne, kteří mají na daný titul otevřenou short pozici a vyhovuje jim vyvolání paniky.

Co pro vás problémy Silvergate znamenají

Pokud jste retailový investor, který nakupuje krypto v malých objemech, pak se vás problémy Silvergate z krátkodobého pohledu moc netýkají. Tedy minimálně pokud bance nebude odebrána licence, případně neskončí v insolvenci – to by asi mělo krátkodobý vliv na cenu. Jinak ale na nějakou burzu nebo směnárnu prostředky, ať už pomocí karty nebo bankovního převodu, dopravíte, nebo použijete bitcoinmat.

Pokud jste však společnost, která v kryptoměnovém prostředí podniká, ať už burza, hedge fond nebo kryptostartup, pak vás problémy Silvergate opravdu citelně zasáhnou. Sehnat spolehlivého bankovního partnera je v kryptosvětě čím dál těžší a americký regulátor to pravděpodobně ještě ztíží. To nic nemění na tom, že jeden bitcoin je stále jeden bitcoin, takže pro opravdové fanoušky decentralizace a bitcoinu jako peněz se nemění vůbec nic.