Velký deal, který Martinu Cíglerovi ještě více otevře Balkán. Seyfor za stamiliony kupuje tamního lídra

Jedna z největších a nejsložitějších transakcí v celém regionu jihovýchodní Evropy. Tak oficiálně popisují svůj nejnovější deal činovníci technologické skupiny Seyfor, která si nákupem sedmdesátiprocentního podílu v srbské společnosti M&I Systems, Co. ještě více otevírá dveře na Balkán. Za Seyforem stojí jeho zakladatel Martin Cígler společně se slovenskou investiční skupinou Sandberg Capital a nejnovějším nákupem v Srbsku získávají lídra regionálního trhu na poli systémů pro plánování podnikových zdrojů. Seyfor chce díky tomu proniknout také na další balkánské trhy, jako je Severní Makedonie, Bosna či Černá Hora.

„Akvizice M&I Systems, Co. pro nás znamená významný posun v oblasti rozvoje obchodních aktivit na celém Balkáně, kde pro Seyfor vidíme velký potenciál. Jsme přesvědčení, že stávající silná pozice M&I Systems, Co. v Srbsku a Bosně a naše současné aktivity v dalších balkánských zemích nám umožní lépe chápat specifický lokální trh, efektivně konsolidovat společné aktivity a posílit naši pozici jednoho z nejvýznamnějších evropských dodavatelů ICT řešení,“ říká k akvizici Martin Cígler, zakladatel a spolumajitel společnosti Seyfor.

Výši poslední transakce nechce ani jedna strana oficiálně komentovat. Konsolidované tržby skupiny M&I Group, v níž tvoří Seyforem akvírovaná společnost M&I Systems, Co. jednu z hlavních aktivních podnikatelských větví, měly v loňském roce dosáhnout zhruba 22 milionů eur (kolem 550 milionů korun). Obě firmy ve vlastním prohlášení transakci označují za jednu z nejvýznamnějších v regionu. Podle odhadů CzechCrunche na základě velikosti firmy, situace na trhu a dalších tržních okolností by se měla pohybovat řádově ve středních až vyšších stovkách milionů korun.

V M&I Systems, Co. se specializují na vývoj softwarových řešení týkajících se digitální transformace společností, zavádění cloudových ERP systémů, automatizace firemních procesů nebo zpracování dat. V segmentu středních a velkých firem mají přes čtyři sta zákazníků, v oblasti ERP jsou největším hráčem v Srbsku a přesah mají i do dalších zemí východního Balkánu. Historie firmy sahá až do roku 1991, kdy ji založil Nedjo Balaban. Dnes v jejím čele stojí jeho synové, jako CEO Nikola Balaban a jako prezident Vladan Balaban. Díky úzkému spojenectví se Seyforem by teď jejich byznys měl čekat další růst.

„Spolupráci se zkušeným týmem M&I Systems, Co. vnímám jako silné partnerství a odrazový můstek k dalším akvizičním a obchodním aktivitám v regionu bývalé Jugoslávie,“ hlásí Martin Cígler, který Seyfor, tehdy ještě pod značkou Cígler Software, začal budovat taktéž v 90. letech. Z nuly tak postavil současnou technologickou skupinu Seyfor (předtím se jmenovala Solitea), jež loni v tržbách překonala čtyři miliardy korun, a i díky kapitálu od slovenských finančníků ze Sandbergu, jimž patří v Seyforu téměř tříčtvrtinový podíl, neustále kupuje další firmy.

Naposledy začátkem července oznámil Seyfor akvizicí dvou českých firem výraznější vstup do oblasti HR. V březnu Martin Cígler a spol. zase vstoupili do společnosti Digitask Filipa Dřímalky zaměřené na umělou inteligenci. Celkem už skupina udělala desítky akvizic a ta poslední v Srbsku má zajistit nejen lepší pozici na balkánských trzích, ale také posunout vývoj ERP systémů a dalšího softwaru. Samotný Seyfor dnes vyvíjí také účetní, mzdové i personální systémy a obsluhuje zákazníky v osmatřiceti zemích.

„Během více než třiceti let existence se M&I Systems Group rozrostla z rodinné firmy na strukturovanou korporaci působící na pěti různých trzích a nyní zastává jednu z předních pozic v IT průmyslu. Spojení sil s českým Seyforem je pro nás dalším významným milníkem, který přispěje k našemu cíli stát se klíčovým hráčem na trhu ve střední a východní Evropě,“ komentuje spojení obou firem Vladan Balaban, prezident M&I Systems Group. V ní se budou i nadále rozvíjet také další oblasti stávajícího byznysu a ve vedení zůstanou bratři Balabanovi.