Velký úspěch od sousedů. Twitter koupil komunikační aplikaci osmadvacetiletého Slováka

Jeden je z Bratislavy, druhý pochází z Londýna. A společně v utajovaném režimu roky vymýšleli komunikační aplikaci, kterou – před samotným uvedením na trh – nyní odkoupil Twitter. I takto by se dalo začít se zajímavým příběhem od našich východních sousedů. A hlavní roli v něm mají osmadvacetiletý slovenský podnikatel Tomáš Halgaš a jeho britský parťák Nick D’Aloisio.

Zatímco informatik a matematik Tomáš Halgaš se dosud na hlavních stránkách zahraničních médií ještě neobjevoval, Nick D’Aloisio už s větší mediální pozorností zkušenosti má. Do popředí se totiž dostal už v roce 2013, kdy teprve coby sedmnáctiletý vyvinul zpravodajskou aplikaci Summly, kterou odkoupila společnost Yahoo údajně za 30 milionů dolarů (a na které pracoval i Čech Robin Raszka). Nyní si připisuje další úspěch.

Jedna z nejznámějších sociálních sítí světa Twitter od této dvojice koupila novou aplikaci Sphere, která se ještě nedočkala ani uvedení na trh. Jak ovšem Halgaš pro CzechCrunch dodává, kvůli smluvním podmínkám s Twitterem nemůže žádná ze stran komentovat výši transakce. Co se ale využití Sphere týče, tam je to zřejmé – jednotlivé prvky řešení Twitter zakomponuje do své sítě pro vylepšování komunikace mezi uživateli.

„Při každém technologickém nápadu má člověk přirozeně ty nejvyšší ambice. Prostřednictvím Sphere chceme dopomoci k tomu, abychom lidi skutečně spojovali, nikoliv rozdělovali. Je skvělý pocit, že Twitter smýšlí stejně jako my a ocenil řešení, které jsme za poslední roky vyvinuli. A stejně tak je skvělé, že nyní dostaneme možnost naši misi rozvíjet v mnohem větší škále,“ říká její slovenský spolutvůrce pro CzechCrunch.

Aplikace Sphere byla dosud jen v beta verzi Foto: Sphere

Sphere, na které Halgaš a D’Aloisio (CEO) pracovali v inkognito módu již od roku 2015, je komunikační aplikací pro propojování komunit. Svým způsobem je tedy postavena tak, aby se v ní střetávali lidé z různých okruhů zájmů (podnikatelských, sportovních a podobně) a vyměňovali si názory. Navíc si ponechává i aspekt vědomostní platformy, na které původně začínala.

Při svých začátcích totiž Sphere měla sloužit jako moderní fórum podobné tomu, jaké nabízí služba Quora. Uživatelé do něj mohli naťukat různé otázky a očekávali odpovědi zpravidla od těch, kteří dané problematice rozumí. Ať už šlo o cokoliv. Nakonec se ale z takto úzce zaměřené aplikace rozhodli udělat větší věc, která by byla spíše komunitním messengerem, kam si člověk dojde pro rady.

„Dokážeme automaticky mazat staré nebo nerelevantní chaty, aby ve skupinách nepanoval chaos. Zvládneme upozorňovat na důležité zprávy, jako jsou ankety, události a oznámení, a zvyšovat pravděpodobnost, že na ně lidé budou reagovat. Máme i vlastní formu ocenění, která povzbuzují lidi k vyjádření skutečné vděčnosti,“ doplňuje Tomáš Halgaš.

Nově tyto funkce spadnou pod křídla Twitteru, který znovu rozšiřuje záběr a po investici do původem českého startupu Facemoji už zmiňovaného Robina Raszky, který vyvíjí propracované 3D avatary, posílí svůj vliv i na dalším poli. Už před odkoupením ze strany Twitteru se navíc tvůrcům Sphere podařilo získat 30 milionů dolarů od evropských fondů Index Ventures a LocalGlobe.

„Twitter toho zajímá víc. Vedle našich řešení v aplikaci Sphere jsou to i naše vědomosti okolo vytváření komunit. Proto je vcelku přirozené, že Twitter vyjma využití našich nejlepších nápadů z aplikace na své sociální síti bude čerpat také z našich komplexnějších znalostí,“ doplňuje Halgaš a dodává, že do Twitteru s ním a Nickem D’Aloisiem míří dvacet lidí ze zhruba třicetičlenného týmu.

Tomáš Halgaš, který ve Sphere původně uváděl technický směr aplikace Foto: Sphere

Pod jeho hlavičkou budou primárně pracovat na vývoji v rámci několika segmentů sítě. Mezi ně patří komunity (Communities), soukromé zprávy (DMs), tvůrci (Creators) a zcela základní mechanismus celé sítě – tweety. Prakticky se tak celý tým bude podílet na věcech, které běžní uživatelé dennodenně spatřují. „Bereme to jako výzvu,“ zmiňuje Halgaš.

„Zatím jsme na začátku, tak uvidíme, jak to celé bude fungovat. Já budu stát na straně samotného vývoje, Nick pak na straně produktu. Oba budeme mít důležité strategické úkoly, jak v rámci Twitteru podpořit vznik a posilování aktivních komunit, které rozvíjejí vzájemné konverzace. Bude to velká jízda, na kterou se velmi těšíme,“ zmiňuje osmadvacetiletý rodák z Bratislavy a mimo jiné absolvent Oxfordské univerzity.