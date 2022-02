Veřejná jízda na vodík. Praha otestuje autobus na alternativní pohon, zkoušet ho bude minimálně rok

V druhé polovině letošního roku začne Dopravní podnik Praha testovat autobus na vodík. Vůz bude jezdit na lince 170 z Jižního Města na Barrandov a test potrvá jeden rok s možností prodloužení o dalších 24 měsíců. Autobusy na alternativní pohony město s dopravním podnikem nezavadí poprvé – naposledy před měsícem oznámil DPP nasazení nejnovějších elektrických vozů E’City 36 BB, kterých má v metropoli časem jezdit hned čtrnáct.

Vodík zatím takovou důvěru nezískal. „Účelem dlouhodobého testování je prověření provozních i technických parametrů vozidla v různých ročních obdobích,“ píše se podle ČTK v dokumentu, který mají v pondělí projednat pražští radní. Magistrát podepíše memorandum o testování s DPP a firmami Škoda Electric a Orlen Unipetrol RPA. Cílem je zlepšit životní prostředí.

Současná vodíková technologie podle dokumentu už po technické stránce provoz autobusů na vodíkový pohon umožňuje. „V rámci dostupných nízkoemisních a bezemisních alternativ se však jedná zatím o nejdražší variantu,“ píše DPP.

Jeden kilometr jízdy vodíkového autobusu totiž vyjde asi na 30 korun, přitom náklady naftového vozu na kilometr zůstávají na desetikoruně. Zhruba dvojnásobně drahé jsou u tohoto alternativního pohonu opravy, údržba, odpisy a pronájem. Při dodržení plánu, kdy by autobus na vodík po Praze najezdil 50 tisíc kilometrů, jsou tak vícenáklady proti naftovému autobusu o necelé dva miliony korun vyšší.

Cílem je ale zlepšit životní prostředí. Test mimo jiné umožní provádět případné úpravy na vozidle. Spolupráci zároveň přislíbil zmíněný Orlen Unipetrol RPA, který chystá právě na Barrandově provozovat vodíkovou stanici. Škoda Electric by dodala testovací autobus.

Nový autobus Škoda E’City 36 BB, který nově jezdí v barvách DPP Foto: A Scheinherr/Facebook

„Chci, aby DPP byl vlajkovou lodí mezi dopravními podniky v České republice a nastavoval laťku v kvalitě služeb i využívání moderních technologií. Vodík je rozhodně jedou z cest, kterými se do budoucna můžeme vydat,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr.

Linku 170 odborníci vybrali díky zmíněné plnící stanici, která se má stát první veřejnou vodíkovou stanicí v Praze. Je ale zajímavá i z hlediska čtyřicetikilometrové délky a kopcovitého profilu.

Alternativní pohon zůstává pro DPP důležitý. Nejblíž má podnik k elektrifikaci některých linek. Náměstek primátora Petr Hlubuček již dříve uvedl, že do roku 2030 by mělo být alespoň 75 procent vozového parku autobusů DPP nahrazeno bezemisními elektrobusy, bateriovými trolejbusy a nízkoemisními autobusy. Jen za 14 elektrobusů Škoda E’City 36 BB, které aktuálně uvádí do provozu, zaplatil 207 milionů korun.

S přispěním ČTK.