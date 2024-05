Verstappenovi v patách. Čech staví pro fanoušky formule 1 stovky stanů, za nocleh se tu platí desetitisíce

Uložit 0

Na italské dráze v Imole v neděli budou fanoušci sledovat, zda znovu zvítězí Max Verstappen. Z tribun jeho případnou pátou letošní výhru uvidí na 80 tisíc lidí z celého světa – a několik set z nich ubytoval mladý český podnikatel v bezprostřední blízkosti areálu, který nese jméno po zakladateli automobilky Ferrari a jeho synovi Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Má tam totiž hotel, ale trochu jiný: je stanový.

„V Imole to je naše premiéra, takže tady máme jen pár set lůžek, ale třeba v rakouském Spielbergu, kde se pojede 30. června, budeme mít kapacitu pro pět tisíc lidí. Je to taková naše domovská destinace,“ říká dvaatřicetiletý majitel firmy GPtents Petr Bouchal. S byznysem, který kombinuje dostupnost kempů s hotelovými službami, začal už v roce 2017 a od té doby prokázal pozoruhodnou přizpůsobivost.

Všechno začalo tím, když po studiu strojírenství a 3D tisku na brněnské VUT vyrazil na svůj první pohovor – kde si uvědomil, že nechce pracovat jako podřízený. „Práci jsem nedostal a bylo to dobře, uvědomil jsem si, že nechci dělat pro někoho jiného, ale pro sebe,“ směje se přes videohovor ze stanového městečka u Imoly.

Po škole proto vyrazil na Nový Zéland si nárazově přivydělávat. Na ostrovech si koupil malou dodávku, předělal si ji na obytnou a… coural se. Během svých cest zavítal i na festival u města Taupo a překvapilo ho, že lidé neměli kde nocovat, protože hotely a penziony byly vyprodané. „Proč nejste ve stanech? U nás to je běžné,“ ptal se jich. Odpovědí mu bylo, že za hudbou přiletěli a že s sebou nechtěli tahat spacáky ani karimatky.

Bouchal coby dobrodružná, ale zároveň podnikavá duše ihned sedl k počítači a hledal, jaké velké akce se konají doma v Evropě, za nimiž lidé létají, a jak se vyvíjí cena ubytování v době, kdy probíhají: „A zjistil jsem, že hlavně motoristické závody by mohly být zajímavá příležitost.“ Jen co se vrátil, koupil v Decathlonu několik desítek stanů, udělal si webové stránky a rozjel kampaň na Googlu, ve které nabízel ubytování ve Spielbergu na Velkou cenu Rakouska. A všechny pronajal.

Psal se rok 2017 a Bouchal si ověřil, že to funguje – v dalších letech postavil třeba stovku stanů na motocyklových závodech Moto GP nebo na koncertu Rolling Stones, na pivním festivalu Oktoberfest nabídl dokonce tisíc lůžek. „Ověřil jsem si však, že hudební koncerty nebo Oktoberfest nebudu dělat, protože tam je moc opilých lidí a velké škody. Stáhl jsem to na formuli 1 a motorky,“ vypráví s tím, že do roku 2020 šel s plánem na 16 akcí po celé Evropě, které měl dopředu z velké části vyprodané.

„Byli jsme skvěle rozjetí, ale přišel covid,“ krčí rameny Bouchal, kterého pandemie podobně jako tisíce dalších podnikatelů tvrdě zasáhla. Bleskově ale zaimprovizoval, aby měl práci pro své kolegy i pro sebe – vzpomněl si totiž na to, jak na Zélandu předělal dodávku a pak ji výhodně prodal.

Začal tedy kupovat starší dodávky v dobrém stavu a s ověřenou historií, nejvíc jich prý získal od Slovenské pošty. Pak je kompletně „vykuchali“ a předělali na obytné vozy. „Souběžně s tím jsem zkoušel rozjet autopůjčovnu campervanů na Islandu, ale tohle se ukázalo jako mnohem spolehlivější byznys,“ říká s tím, že nakonec prodali do Německa přes eBay více než 40 předělaných dodávek. Všichni, kteří s ním spolupracovali na stavbách stanových městeček, měli díky obytňákům zajištěný příjem i v době, kdy se závody formule buď nejezdily, nebo byly bez diváků.

V době pandemie covidu ale paradoxně zároveň dramaticky vzrostl zájem o formule 1, a to díky dokumentární sérii na Netflixu, která má dnes už šest sérií. Ta – spolu s novými majiteli a jejich silně probyznysovým přístupem – způsobila renesanci uvadající sportovní atrakce, již do té doby poškozovalo i nepříliš dobré renomé jejího dlouholetého šéfa Bernieho Ecclestonea.

„Teď je normální, že si u nás pobyt objedná maminka se svým pubertálním synem z Holandska, který lístek na formuli dostal jako dárek k Vánocům. Mají to jako zážitek, stráví tady několik dní, je to úplně jiný typ show, než tomu bylo dřív,“ vzdává Bouchal hold Netflixu i americké mediální skupině Liberty Media Corporation, která seriál formule 1 koupila v roce 2017 a postupně z něj znovu udělala jednu z nejsledovanějších akcí světa.

A s tím, jak se posunulo vnímání formule 1, posunul i Bouchal to, jak přemýšlí o svých stanových městečkách. Zaměřil se víc na kvalitu, takže ubytování ve stanech, aspoň podle jeho slov, dnes připomíná spíš bydlení ve slušném hotelu. „V každém stanu je povlečená matrace a peřina s polštářem,“ říká a s mobilem v ruce vyráží na videoprohlídku areálu v Imole.

Stany navíc disponují osvětlením a nabíječkou, stolkem a dvěma židlemi, samozřejmostí je wi-fi připojení a vlastní sanitární zázemí ve speciálních kamionech, takže se hosté sprchují v mobilních koupelnách od předního výrobce Hansgrohe. „A pak tu máme na kemp velmi nadstandardní stravování,“ chlubí se Bouchal, když ukazuje obří stan s kuchyní a nerez nádobím, kde mají hosté k dispozici snídaňové i večerní bufety.

Cena stanu pro dva za noc je od 300 eur (v přepočtu 7 400 korun), obvyklé jsou tři až čtyři noci. To se může zdát jako horentní suma, ale Bouchal si za ní stojí: „Třeba v Belgii se ráno probudíte a koukáte ze stanů přímo na zatáčku Circuit de Spa-Francorchamps. V Imole nebo ve Spielbergu jste pár minut pěší chůze od areálu. Kdybyste v takové lokalitě chtěli v době závodu bydlení, je to ještě dražší.“

Foto: Red Bull Racing/Red Bull Content Pool Max Verstappen, mistr světa formule 1

Projekt GPtents aktuálně vlastní všechno vybavení, které na loukách a farmách, jež si vždy v bezprostředním okolí závodní dráhy pronajme, rozestaví. Celkem jde o 16 kamionů, které po Evropě převáží mimo jiné pětistovku stanů. Pro letošní rok společnost počítá s tržbami kolem 30 milionů korun.

„Hlavní problém je, že funguju na několika křeslech naráz, nedokázal jsem zatím moc delegovat, což nás brzdí v rozletu. To se ale brzy změní, jakmile tu budu mít člověka, který si ode mě převezme část operativy – já pořád normálně pomáhám klukům stavět. Chtěl bych, abychom se zkusili podívat i za oceán,“ líčí své plány Petr Bouchal.

Jeho koncept je prý dobře replikovatelný i v USA či Kanadě a navíc cena dopravy kontejnerů naložených vybavením by nebyla o tolik vyšší: „Víte, kolik stojí přeprava kontejneru kamionem z Rakouska do Belgie? Zhruba 1 600 dolarů. A lodí do USA to jsou dva tisíce. Chci to zkusit a možná už příští rok se tam s GPtents vydáme.“