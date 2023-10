Fandí Putinovi a Hitlerovi, teď zapomněl na miliardy. Bývalý boss F1 Ecclestone se přiznal k podvodu

Uložit 0

Kdybyste se ještě před pár lety pídili po nejdůležitější osobnosti formule 1, nebyl by to Lewis Hamilton ani Sebastian Vettel. Do roku 2017 se F1 rovnala jménu Bernie Ecclestone. Dlouholetý šéf miliardové závodní mašiny si sám přišel na solidní jmění. Dokonce až takové, že se v něm tak trochu ztratil – a zapomněl platit daně. Úřady ale nezapomněly a Ecclestone bude muset vysolit tučné penále. Byť za mříže se nepodívá.

Přes čtyřicet let vládl královské disciplíně motorsportu. Bývalý boss formule 1 Bernie Ecclestone se do čela podniku postavil v roce 1974, skončil až po výměně majitelů Formula One Group začátkem roku 2017. Skoro půlstoletí šéfování se odrazilo i na jeho bankovních účtech. Jeho jmění se podle magazínu Forbes a listu The Sunday Times pohybuje okolo 2,5 miliardy liber, zhruba sedmdesáti miliard korun.

Jenže při vyplňování daňového přiznání mu bohatství v hodnotě 400 milionů liber, které držel prostřednictvím svěřenských fondů v Singapuru, trochu zamotalo hlavu. Před osmi lety ho v dokumentech pro úřady zapomněl uvést – údajně si nebyl jistý tím, jak byl majetek strukturovaný a jestli zdanění podléhal – a britskému berňáku (HMRC) sdělil, že žádným takovým fondem nedisponuje a jediný svěřenský fond má vedený ve prospěch svých dcer. Vyšetřování HMRC ale zjistilo opak.

Za Putina bych schytal kulku. Je to prvotřídní člověk.

Ačkoliv původně trval na své nevině, celou věc bývalý ředitel F1 vyřešil poměrně přímočaře. „Jsem vinen,“ prohlásil v tomto týdnu před londýnským soudem. Zřejmě i s vidinou toho, že zakrátko měl hlavní proces začít. „Pan Ecclestone vědomě poskytl HMRC nepravdivou či zavádějící odpověď. Nyní uznal své pochybení i nutnost daně zaplatit,“ cituje žalobce Richarda Wrighta agentura Reuters.

Za pár dní třiadevadesátiletý Ecclestone dostal podmíněný trest sedmnácti měsíců. Zároveň s daněmi musí v rámci dohody s úřady zaplatit tučné penále, v souhrnné výši ho snaha o podvod vyjde na 652,6 milionu liber, téměř 19 miliard korun. „Hořce lituje událostí, které vedly až k trestnímu řízení,“ prohlásila Ecclestonova advokátka Clare Montgomeryová.

Ecclestonovi obhájci se letos stíhání pokoušeli zastavit kvůli pokročilému věku a zdravotnímu stavu svého klienta, předvolaný kardiolog měl dokonce prohlásit, že „je pravděpodobné, že by pan Ecclestone během soudu zemřel“. Bernie – plným jménem přesně Bernard Charles Ecclestone – také naznačil, že proces má politický podtón kvůli jeho pozitivně laděným poznámkám na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Soudce se ale nenechal obměkčit. Tedy alespoň ne úplně. Pokud v následujících dvou letech formulový funkcionář opět nezapomene na své majetkové poměry či se jinak neproviní, vězení se vyhne. Pro jednu z kdysi nejvýraznějších postav světového sportu nicméně není daňový podvod první aférou. Už před patnácti lety byl berňákem vyšetřován, nesrovnalost údajně přesahující miliardu liber ale měla urovnat dohoda a zaplacení deseti milionů liber.

Hitlerovy kladné stránky a prvotřídní Putin

Rovnou 60 milionů liber ho pak stálo urovnání úplatkářské kauzy u německého soudu v roce 2014. Ecclestone dříve poskytl vysoký úplatek Gerhardu Gribkowskému, členovi představenstva banky BayernLB. Ta získala významný podíl v F1 a Ecclestone až příliš horlivě usiloval o to, aby Gribkowsky zajistil jeho prodej vybrané firmě, díky čemuž si měl zachovat své královské postavení v čele podniku. Kromě financí ale Ecclestone koketuje s kontroverzí i v osobní rovině.

„Demokracie většině zemí moc neprospěla. Včetně Británie,“ prohlásil v dnes už nechvalně proslulém rozhovoru pro The Times. V něm také například ocenil schopnosti Adolfa Hitlera dotahovat věci do konce: „Tedy pokud odhlédnete od toho, že se nechal přesvědčit k věcem, o kterých sám nevím, jestli je vůbec chtěl udělat…“ Na popularitě mu nepřidaly ani výroky kolem smrti George Floyda, kdy se dostal do křížku i s jezdcem Lewisem Hamiltonem.

Loni se Bernie neubránil už výše zmiňovanému obdivu vůči Vladimiru Putinovi. „Schytal bych za něj kulku. Je to prvotřídní člověk. Věří, že to, co dělá, je to nejlepší pro ruský lid. Ale jako ostatní i on čas od času chybuje,“ řekl pro britskou ITV čtvrt roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Vyvolat válku prý Putin podle Ecclestona nechtěl. Ještě tragičtější nešťastné pochybení než zapomenout na 400 miliard liber na účtě.