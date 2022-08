Verze pro náročné. Sony představilo nový ovladač k PS5, který si lze přizpůsobit podle svého

Při navrhování her se klade důraz i na to, jak je hráči budou ovládat. A zatímco ve většině případů je nativní nastavení tlačítek na ovladačích k herním konzolím vyhovující, někdy je užitečnější, pokud si konkrétní tlačítka můžete přemapovat. Právě to umožní nový DualSense pro PlayStation 5, s nímž Sony míří na sortu náročnějších hráčů.

Nový ovladač s přídomkem Edge rozeznáte na první pohled, a to díky matně černému krytí nad analogovými páčkami, které nahrazuje původní bílou barvu. O lehce změněném designu ale novinka není – hlavní výhodou ovladače je zmíněná možnost přemapování, potažmo i deaktivování všech tlačítek a ovládacích ploch.

Sami si tak budete moci zvolit, jaká tlačítka budou určena pro konkrétní akce ve hře. Případně si některá vypnout, aby se nestávalo, že se během hraní překliknete. Nastavení poté bude možné si uložit v rámci profilů, kterých může být několik. Ideálně uzpůsobených tak, aby odpovídaly optimálnímu rozložení pro danou hru.

Změn se v novém ovladači dočkaly i páčky, respektive jejich citlivost. Lze si ji nastavit podle svého, což se může ukázat jako vhodné během míření ve střílečkách. Zmenšovat půjde i takzvané mrtvé zóny, tedy vzdálenosti, o které se analogová páčka posune, než je ve hře rozpoznána. To přijde vhod třeba v závodních hrách při přidávání rychlosti.

Protože s DualSense Edge míří japonské Sony především na náročnější hráče, kteří ovladač drží v rukou podstatně déle než rekreační gameři, součástí novinky budou i tři typy vyměnitelných krytek páček. K dispozici bude standardní verze, varianta s vysokou kopulkou a verze s nízkou kopulkou. Pak záleží na preferencích toho, kdo ovladač zrovna drží.

„Chtěli jsme navázat na odkaz ikonických ovladačů pro PlayStation a vytvořit takový model, který hráčům umožní experimentovat a přizpůsobovat si prvky na základě jejich vlastního jedinečného herního stylu. Ať už se jedná o kompetitivního hráče, nebo někoho, kdo si jen rád užívá více možností přizpůsobení své hry,“ říká autor koncepce ovladače Daisuke Kurihara.

Samostatně se pak budou prodávat i náhradní moduly páček, abyste nemuseli v případě poškození utrácet za celý ovladač. V balení najdete také opletený kabel USB-C a pouzdro pro DualSense Edge a jeho komponenty, které umožňuje ovladač nabíjet. Otázkou však zůstává, kdy novinka bude v prodeji – a za jakou cenu. To Sony zatím nezmínilo.

Vzhledem k tomu, že nový ovladač představilo Sony v průběhu konference Gamescom, jen o něm to nebylo. Ve stejný den totiž firma také potvrdila, kdy vyjde nová generace její virtuální reality. PlayStation VR2 bude dostupná na začátku příštího roku, přičemž v den vydání na ni dorazí přes dvacet her – od Horizon Call of the Mountain přes Resident Evil Village po The Walking Dead: Saints and Sinners Ch2.