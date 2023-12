Veselé Vánoce přejí roboti. Vědci z ČVUT „naladili“ na známou píseň měřicí zařízení i třeba robopsa

Uložit 0

Teslův transformátor je na pohled velmi efektní zařízení – takové, které umí vytvořit výboj vypadající jako fialový blesk. Vynález Nikoly Tesly původně míněný pro dálkový přenos energie se využívá třeba na koncertech jako vizuálně zajímavý doprovod. Na půdě univerzit pro výzkum. A student Marek Novotný na několika zařízeních takového typu příležitostně na popularizačních akcích pořádá koncerty. S roboty i elektronikou si jde hrát, ukazuje Fakulta elektrotechnická ČVUT. A nechává je právě i díky Novotnému zpívat a tančit vánoční píseň.

A to skladbu ze 16. století We Wish You a Merry Christmas. „Hudba dokáže spojovat nejen lidi, ale i různé obory, matematiku, fyziku, v našem případě zejména elektrotechniku a informatiku. Myslím, že to je ideální téma pro vánoční video,“ uvedl Jiří Zemánek z katedry řídicí techniky, který se do příprav a natáčení videa se svým kolegou Krištofem Pučejdlem zapojil hned s několika technologiemi, jako jsou Rijkeho varhany, ferrofluid a Gaussova fontána.

Další nástroje z videa používají doktorandi katedry počítačové grafiky a interakce Vojtěch Leischner a Pavel Husa. „Jejich kyvadlo v sobě spojuje syntetizér a audio kontroler, Leischner navíc pracuje s žonglérskými míčky se zabudovaným gyroskopem, které generují rytmické zvuky,“ přiblížil vznik videa Radovan Suk z oddělení vnějších vztahů, který projekt koordinoval.

Klíčovou roli sehrál Jan Kavan, který vedle komponování hudby vyvíjí počítačové hry, zabývá se interaktivními hudebními systémy a technologie patří do oblasti jeho zájmu. Dal všem dílčím izolovaným zvukům řád a propojil je s klasickými nástroji studentského Akademického orchestru ČVUT pod vedením dirigenta Jana Šrámka a Pěveckým sborem ČVUT Praha.

Prostor dostali také ikoničtí roboti – robopes SPOT, humanoid Pepper, Ludvík složený z lega či balancující SK8O, kteří jsou ve videu naprogramováni sami popřát šťastné a veselé tancem v samostatné závěrečné sekci.

Na záběrech se ukazují roboti, se kterými zdejší odborníci opakovaně získávají světová ocenění. Mezi úspěchy ČVUT patří například trénink a testování dronů ve Spojených arabských emirátech, ale i v Brandýse nad Labem.

Další výzkumné projekty by v budoucnu mohly přinést zajímavé technologie do každodenních životů – smečka robopsů by mohla jednou sama ohlídat dům, drony chovající se jako hejno ptáků by mohly hledat stromy napadené kůrovcem.

Vánoční video Fakulty elektrotechnické ČVUT je třetí v pořadí. Tradici před dvěma roky založilo video s roboty, které svedlo pod stromeček ty nejzajímavější roboty, které akademici využívají pro svůj výzkum.